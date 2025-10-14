Sada možete isprobati Fortnite u Discord-u

Epic Games pokušava da privuče više igrača svojoj besplatnoj Fortnite Battle Royale igri tako što vam omogućava da odmah isprobate demo verziju igre u Discord-u. Ova funkcija, koju pokreće Nvidia GeForce Now cloud gaming usluga, pruža dve probne sesije od 30 minuta nedeljno korisnicima Discord-a koji nemaju instaliran Fortnite na svom računaru.

Probna verzija Fortnite-a biće dostupna do 30. oktobra, a sesije će se ažurirati svakog utorka u 9:59 ET, prema Epic-ovom saopštenju. Demo verzijama možete pristupiti klikom na link za registraciju na Epic-ovoj stranici sa saopštenjima, koji će vas zatim preusmeriti na Discord. Dostupnost je ograničena na PC igrače u SAD, Velikoj Britaniji, Meksiku, Kanadi i nekoliko evropskih zemalja. Međutim, vredi napomenuti da ja i još jedan kolega iz Velike Britanije nismo mogli da pokrenemo iskustvo u Discord-u bez korišćenja VPN-a koji se povezuje sa SAD.

Ne postoje zahtevi za instaliranje Fortnite-a da bi se igrale demo verzije, ali korisnici moraju biti prijavljeni na svoje Discord i Epic Games naloge da bi se povezali za probnu verziju. Epic kaže da ne deli podatke igrača sa Nvidia ili Discord, ali napominje da kompanije „mogu nezavisno“ da ih prikupljaju. Probne verzije Fortnite su prvi od eksperimenata Nvidia i Discord sa instant demo verzijama igara, što bi moglo da omogući korisnicima Discord da odmah isprobaju druge naslove u budućnosti.

Izvor: TheVerge