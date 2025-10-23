Sagorevanje – skriveni neprijatelj sajber-bezbednosti

Kada je Toni prošle godine dobio bolovanje zbog sagorevanja na poslu u sektoru sajber-bezbednosti jedne velike britanske e-trgovinske kompanije, to je, kaže, bilo pitanje vremena.

Kako stres, odgovornost i stalna budnost pretvaraju digitalne branioce u rizičnu grupu za iscrpljenost.

„Mnogi od nas u sajber svetu ulažu srce u posao. Tu ima mnogo strasti“, priča on. Ipak, postajalo mu je sve teže da spava i odlazi na posao. Toni (nije želeo da mu se otkrije pravo ime) se seća napada Wannacry iz 2017. godine. „Bio je petak, pojavila se vest na BBC-ju. Naš tim je odmah imao hitan sastanak i odlučili smo da isključimo svaki uređaj iz mreže. Tek u nedelju popodne sam završio“, kaže on. Njihova firma nije bila pogođena, ali su, objašnjava, radili pripremne mere.

Sličan obrazac, dodaje, danas se ponavlja u brojnim organizacijama koje pokušavaju da se zaštite od napada grupe Scattered Spider, koja je ove godine pogodila trgovinske lance i druge kompanije. „Ne mogu ni da zamislim kroz šta su prošli ljudi iz Co-op-a i M&S-a“, dodaje.

Kad posao postane opasnost

„Ako misliš da si na ivici sagorevanja – već jesi“, kaže Endru Tilman, bivši direktor sajber rizika i bezbednosti u britanskoj Agenciji za zdravstvenu bezbednost. On objašnjava da je posao u sajber-bezbednosti ponekad „najbolji na svetu“, ali da u lošim trenucima može biti „vrlo opasno mesto“. Tilman je i sam doživeo više epizoda sagorevanja tokom četiri godine rada u agenciji. Podaci organizacije ISC2, koja okuplja stručnjake iz ove oblasti, pokazuju da je zadovoljstvo poslom u 2024. palo na 66%, što je pad od četiri procenta u odnosu na prethodnu godinu. „Sagorevanje je ogroman problem u sektoru“, potvrđuje njihov direktor informacione bezbednosti Džon Frans. „Od profesionalaca se traži da rade više sa manje resursa, što povećava stres i nezadovoljstvo.“

Stručnjaci retko rade klasično „od devet do pet“. Čak i kad jesu kod kuće, uvek su dostupni, jer hakeri ne poštuju radno vreme.

Sve agresivniji napadi

Hakeri su postali agresivniji – napadaju nacionalnu infrastrukturu, bolnice i druge ključne sisteme. Sve češće se iza napada nalaze i države, koje koriste sajber-prostore za špijunažu, krađu podataka ili širenje dezinformacija. Primera radi, severnokorejski hakeri su ove godine ukrali 1,5 milijardi dolara u digitalnim tokenima sa kripto-berze ByBit. Zvaničnici SAD procenjuju da polovina deviznih prihoda Severne Koreje dolazi upravo iz sajber krađa. Kako se sve više poslovanja digitalizuje, posledice napada ili curenja podataka postaju ozbiljnije. „Uvek postoji svest o tome – ako nešto pođe po zlu, kako će to uticati na ljude, na njihove poslove i živote“, kaže Tilman.

Brzi tempo i tihi stres

Najveća fluktuacija kadrova primećuje se na početnim pozicijama, objašnjava Liza Akerman, bivša zamenica direktora bezbednosti u GSK-u, a sada savetnica u organizaciji Cybermindz, koja se bori protiv sagorevanja u sajber sektoru. Stalni niz upozorenja i alarma može dodatno pojačati pritisak, naročito kod mlađih zaposlenih koji rade u prvim linijama odbrane – u centrima za bezbednosne operacije.

Ali ni oni koji nisu „na prvoj liniji“ nisu pošteđeni. Tilman navodi da čak i menadžeri koji upravljaju rizicima osećaju pritisak, jer moraju da obezbede poštovanje propisa dok drugi timovi žure da lansiraju nove servise.

Kultura krivice

Osnivač Cybermindza, Piter Koroneos, kaže da stručnjaci u sajber-bezbednosti često rade u „kulturi krivice“, gde se uspeh podrazumeva, a greške se ne praštaju. „To ih ostavlja sa stalnim osećajem napetosti“, kaže on. Kod mlađih radnika to može imati dugoročne posledice, jer se mozak razvija do kasnih dvadesetih godina.

„Ako zapošljavate ljude čiji se mozak još razvija i stavljate ih u uloge visokog stresa, rizikujete da im narušite kognitivno i emocionalno zdravlje“, upozorava.

Zbog toga Cybermindz nudi strukturisani „neuronski trening“ koji pomaže da se zaposleni vrate u psihološku ravnotežu. „Ako neko ima panični napad, nije dovoljno reći mu da se smiri – treba delovati na neurohemiju“, objašnjava Koroneos.

Potreba za zaštitom radnika

„Na kraju želimo da uvedemo regulativu za sajber timove – kao što postoje propisi za pilote, lekare i kontrolore leta. I oni su, u suštini, prvi odgovorni reagenti“, kaže Akerman.

Do tada, preostaje da same organizacije i pojedinci nauče da prepoznaju znake stresa pre nego što prerastu u nešto ozbiljnije.

Tilman kaže da danas mnogo bolje prepoznaje prve simptome – promenjen san, ishranu, manjak fizičke aktivnosti ili činjenicu da više ne šeta psa.

„To je kao sajber-napad,“ zaključuje. „Moraš da pretpostaviš da pretnja već postoji — i da deluješ pre nego što postane katastrofa.“

