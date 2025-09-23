Samo na Voyo – “Tajkun 2“ za Yettel i SBB korisnike

Od 19. septembra, Yettel i SBB korisnicima dostupna je dugoočekivana druga sezona serije „Tajkun“, ekskluzivno na VOYO platformi. Nove epizode emitovaće se petkom i subotom.

Nakon izuzetno uspešne prve sezone, glavni lik ove hit serije, Dragan Bjelogrlić nastavlja da tumači ulogu Vladana Simonovića, koji se suočava sa teškim izborima između porodice i posla, kao i nizom izazova koji proizlaze iz sukoba interesa i manipulacija unutar poslovne elite. Nova sezona donosi još više drame, uz poznata glumačka imena i vrhunsku produkciju koja je već osvojila publiku širom regiona.

„Uvođenjem Voyo striming servisa u ponudu Yettela i SBB-a, omogućili smo velikom broju korisnika pristup raznolikom sadržaju, sa naglaskom na lokalnom i regionalnom. Zahvaljujući saradnji sa Voyom, tržištu možemo da ponudimo i premijere, kao što je serija „Tajkun 2“. Nastavićemo da razvijamo korisničko iskustvo kroz tehnološke inovacije i unapređenje sadržaja, sa ciljem da platforma dugoročno odgovara različitim interesovanjima i navikama gledanja“, izjavio je Vojin Kličković, menadžer za razvoj sadržaja u Yettelu.

VOYO servis dostupan je za korisnike Yettel TV usluge, bez dodatne naknade u okviru promotivnog perioda koji traje do 31. oktobra 2026. godine, dok SBB korisnici imaju i pristup ovoj platformi u okviru novih Basic i Premium paketa, tokom istog promotivnog perioda. Korisnici Yettel mobilnih usluga VOYO servis mogu aktivirati u okviru odabranih tarifnih paketa bez dodatnih troškova.

Uz Bjelogrlića, u drugoj sezoni serije „Tajkun“ igraju brojna poznata imena kao što su Nada Šargin, Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Vanja Nenadić, Branislav Trifunović, Marko Grabež, Muhamed Hadžović i mnogi drugi. Ekipi popularne serije pridružuje se i zvezda domaće umetničke scene, glumac i reditelj Dejan Aćimović. Seriju potpisuje Đorđe Milosavljević, a režiju Jelena Gavrilović i Ivan Stefanović. Na Voyo platformi, dostupna je i kompletna prva sezona ove serije, dok će se svake nedelje premijerno emitovati dve epizode nove sezone za koju ih je snimljeno ukupno deset.