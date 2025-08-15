Samsung će isporučivati čipove iz fabrike u Teksasu

Apple je saopštio da će Samsung isporučitivati čipove iz svog proizvodnog pogna u Ostinu, Teksasu ili za Apple proizvode uključujući i iPhone.

Apple je izjavio da će pogon Samsunga isporučivati čipove koji optimizuju snagu i performanse Apple proizvoda uključujući iPhone uređaje.

Ova izjava dolazi nakon Apple najave da će potrošiti dodatnih 100 milijardi dolara u investicije u Sjedinjenim Državama, čime će ukupna investiciona obaveza kompanije u zemlji dostići 600 milijardi dolara u naredne četiri godine.

Samsung je odbio da komentariše ovu najavu.

Međutim, ova informacija je od velikog značaja jer Samsung preuzima deo proizvodnju senzora za sliku koje je Apple ranije nabavljao od Sonya. Sony i dalje dominira tržištem vrhunskih senzora za sliku i smanjuje njegovo oslanjanje na jednog dobavljača i podržava ideju o nabavljaču proizvoda iz Sjedinjenih Država.

Tesla je nedavno potpisao ugovor koji je vredan 16 milijari dolara za nabavku čipova od Samsunga u fabrici u Teksasu.

Čini se da ideja Trampa počinje da se materijalizuje.

