Samsung Electronics na srpskom tržištu predstavio novi The Frame televizor

Kompanija Samsung Electronics juče je, 15. oktobra, u Beogradu predstavila novi The Frame televizor, koji je od sada dostupan u prodavnicama Tehnomanije, ekskluzivnog distributera ovog modela u Srbiji. Nesvakidašnji televizor visoke rezolucije i izvanrednog kvaliteta slike pretvara svaki dom u pravu galeriju, zahvaljujući umetničkom režimu, luksuznom dizajnu i okviru u boji po izboru.

“Velika mi je čast što sam u prilici da predstavim jedan ovako specijalan Samsung uređaj i to baš u godini kada naša kompanija slavi pola veka postojanja. Od našeg prvog crno-belog televizora do danas, uložili smo mnogo truda kako bismo svojim korisnicima omogućili besprekorno iskustvo gledanja televizije kakvo pruža The Frame”, izjavio je Matthew Jinkyu Jeon, predsednik poslovne jedinice Samsung Electronics Adriatic.

Sa činjenicom da The Frame nije samo običan televizor, složio se i Dejan Radulović, generalni direktor Tehnomanije: “Kao lider na tržištu potrošačke tehnike, Tehnomanija već 20 godina osluškuje i zadovoljava potrebe svojih kupaca. Trudimo se da u korak pratimo razvoj tehnologija i svetskih trendova. Iz tog razloga, veliko nam je zadovoljstvo da, zajedno sa kompanijom Samsung, imamo priliku da ekskluzivno predstavimo ovaj inovativan televizor koji će, pored svojih naprednih tehnoloških funkcija, ulepšavati domove naših kupaca”, rekao je Dejan Radulović.

The Frame televizor dolazi u crnoj, beloj i bež boji i savršeno se uklapa u svaki enterijer, bilo da je uključen ili isključen, a specijalni režim omogućava prikazivanje umetničkih dela iz jedinstvene Samsung prodavnice. Korisnici mogu sami da izaberu koje će delo, od klasičnih umetničkih kolekcija i fotografija, pa sve do moderne i apstraktne umetnosti, krasiti njihov uređaj kada je isključen. Pored toga, Quantum Dot tehnologija obezbeđuje stopostotnu vidljivost boja sa preko milijardu nijansi, za realističnu sliku i kontraste, bez obzira da li su scene mračne ili svetle.

Opremljen senzorom pokreta i osvetljenosti, The Frame televizor detektuje prisustvo korisnika u blizini, kao i količinu svetlosti u prostoriji, automatski prilagođavajući osvetljenost ekrana i tonalitet boje, pružajući oku ono što mu najviše prija. Kako bi svaki dom ostao uredan i bez mnogobrojnih kablova, The Frame poseduje samo jednu tanku, neprimetnu vezu koja istovremeno povezuje sve uređaje sa televizorom preko One Connect Box uređaja.