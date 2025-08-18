Samsung Electronics predstavlja promotivnu akciju „Back to School“ uz TV liniju za 2025. i ekskluzivan poklon – Samsung Galaxy tablet

Samsung Electronics najavljuje početak dugo očekivane promotivne akcije „Back to School“, koja će trajati od 18. avgusta do 30. septembra 2025. godine. Ova ekskluzivna kampanja slavi početak nove školske godine nudeći kupcima savršenu kombinaciju inovacije i vrednosti uz Samsung TV liniju za 2025. i poklon tablete. Kupci koji kupe odabrane Neo QLED 8K, Neo QLED 4K i OLED televizore dijagonale 75 inča i više dobiće Galaxy Tab S10 FE, dok će kupci Neo QLED 4K, QLED televizora, modela The Frame i The Frame Pro dijagonale 65 inča i više, kao i Neo QLED 8K i OLED televizora od 65 inča, dobiti Galaxy Tab A9+.

Foto: Samsung

Podrška učenju i unapređenje životnog stila uz Samsung

Kako se porodice pripremaju za novu školsku godinu, Samsung je posvećen tome da osnaži učenike, profesionalce i tehnološke entuzijaste. Ovi tableti nisu samo pokloni – oni su ključni alati za akademski uspeh, profesionalnu produktivnost i vrhunsku zabavu. Uz kupovinu odabranih Samsung televizora, kupci dobijaju poklon tablet – prenosiv i moćan uređaj za istraživanje, saradnju, zabavu, gejming i kreativni rad. Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab A9+ dizajnirani su i za unapređenje obrazovnog iskustva, nudeći jednostavan pristup online resursima, alatima za domaće zadatke i edukativnim aplikacijama.

Foto: Samsung

SmartThings ekosistem: besprekorno povezivanje uređaja

Sinergija između Samsung televizora i tableta pokreće se kroz SmartThings ekosistem, koji omogućava jednostavno preslikavanje ekrana i integraciju AI funkcija. Uz SmartThings možete kreirati pametan dom zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji čini život udobnijim i brine o vašim najbližima. Bilo da je reč o pristupu informacijama o kućnim uređajima u realnom vremenu ili uživanju u personalizovanom sadržaju pomoću Vision AI tehnologije, Samsung ekosistem pruža intuitivno i povezano korisničko iskustvo. Vodeći Neo QLED 8K modeli, sa NQ8 AI Gen3 procesorom, nude impresivnu 8K rezoluciju i vrhunski zvuk. Za ljubitelje raznovrsnosti, QLED i OLED linije pružaju izuzetnu tačnost boja i kontrast, dok The Frame i The Frame Pro pretvaraju televizor u personalizovanu umetničku galeriju. Zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji, boje na Samsung QLED televizorima su intenzivnije i čistije. Takođe, ne sadrže kadmijum i imaju TUV sertifikat za nizak nivo emisije plavog svetla, pa korisnici mogu bezbrižno uživati u omiljenom sadržaju.

Foto: Samsung

Iskusite budućnost pametnog života uz Samsung

Samsung promotivna akcija „Back to School“ nije samo rasprodaja – to je prilika da unapredite svoj životni stil uz vrhunsku tehnologiju i ekskluzivne ponude.

Ove sezone, kupovinom Samsung televizora dobijate besplatan tablet. Uživajte u najnovijoj tehnologiji sa živopisnim prikazom i pametnim funkcijama, dok tablet postaje vaš prenosivi pristup aplikacijama, igrama i besprekornom povezivanju.

Foto: Samsung

Neka se briga oko vašeg TV uređaja svede na to koji ćete sadržaj gledati, jer sada uz kupovinu određenih Samsung modela TV uređaja uz 2 godine redovne garancije dobijate i 3 dodatne godine zaštite.

Za više informacija posetite https://www.samsung.com/rs/offer/redemption/back-to-school-tv-2025/.