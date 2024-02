Samsung Galaxy S24 Ultra – Savršen spoj dizajna i snage

U brzopromenljivom svetu tehnologije, neprestano se javljaju inovacije, a nove uređaje često lansiraju različite kompanije.

Svaka od njih teži da bude najbolja, a samo nekima to uspeva. Samsung se ističe kao kompanija čiji se uređaji ističu kako po svojim specifikacijama, tako i po neodoljivom dizajnu, a baš takav je jedan od tri fenomenalna modela iz najnovije S24 serije – Samsung Galaxy S24 Ultra. Glavni benefit i najveća inovacija jeste Galaxy AI, veštačka inteligencija koja pojačava svako iskustvo korišćenja ovog telefona i unapređuje najosnovniju ulogu telefona: komunikaciju.

Snaga je u Galaxy AI

Ukoliko je istraživanje tvoja strast, onda je ovo definitivno telefon za tebe! Držeći Galaxy S24 Ultra, možeš otkriti potpuno novu dimenziju kreativnosti, produktivnosti i mogućnosti i to zato što ovaj telefon u sebi poseduje veštačku inteligenciju koja ti pomaže da se mnogo bolje snalaziš u svetu oko sebe. Pre svega, stigao je novi način pretraživanja i zove se Circle to Search – dok skroluješ po omiljenoj društvenoj mreži, S Pen olovkom ili prstom možeš zaokružiti neki element sa slike i na taj način dobiti rezultate Google pretrage. Ni to nije sve, sada možeš sastaviti tekstualnu poruku koristeći AI na čelu sa pomoćnikom za ćaskanje Chat Assist izražavajući svoj stav profesionalnom, prijateljskom ili zvaničnom tonu. Ipak, bilo da kucaš zahtevan dokument ili samo nešto kratko beležiš, Note Assist će ti skratiti muke jer možeš samo početi da pišeš, a kasnije sve formatiraš u koncizan, pregledan tekst. Isto tako, kada tražiš stare beleške, nove naslovne strane prikazane su kao kratki pregled – na taj način ekran izgleda organizovano i lako možeš pronaći to što tražiš.

Najbolja kamera među konkurentima

Da je Samsung Galaxy S24 Ultra sinonim za najbolju kameru na tržištu dokazuje sistem od 5 fenomenalnih kamera – širokougaona od 200 MP, kamera od 50 MP sa 5x optičkim zumom i 10x optički kvalitetnim zumom, ultraširoka kamera od 12 MP, kamera od 10 MP sa 3x optičkim zumom i selfie kamera od 12 MP. Sa najviše megapiksela na jednom pametnom telefonu i AI obradom, svakom slikom koju uslikaš Galaxy S24 Ultra postavlja novi standard kvaliteta. Ne samo to, nova ProVisual tehnologija prepoznaje predmete i poboljšava boje, smanjuje šum i izvlači svaki detalj, tako da će ti svi zavideti na fotografijama koje izgledaju kao da ih je uslikao profesionalac.

Dizajn po svačijem ukusu

Pored fenomenalnih performansi, koje pružaju potpuno novo iskustvo korišćenja i daju uvid u svet najmodernije tehnologije, Samsung Galaxy S23 Ultra model se može pohvaliti i prelepim dizajnom, a ističu ga prepoznatljivi oblik Ultra modela sa „oštrim“ ivicama, kućište telefona izrađeno od titanijuma i ekran od 6,8 inča. Novina ovog telefona je i Corning Gorilla Armor staklo koje štiti ekran od ogrebotina i čini da uređaj duže izgleda prelepo. Takođe, Galaxy S24 Ultra nosi IP68 oznaku otpornosti na vodu i prašinu, tako da čak 30 minuta može biti uronjen u slatku vodu do dubine od 1,5 m.

Ovaj model se ističe i predivnim, sofisticiranim bojama – titanijum siva, titanijum crna, titanijum ljubičasta i titanijum žuta. Inspirisane lepotom zemljanih elemenata, svaka od ovih boja je dopunjena nežnim satenom kako bi izgledala kao dragi kamen, pa je definitivno da će baš tvoj telefon privući poglede mnogih.

