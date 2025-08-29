Samsung Galaxy S25 Edge – dodatak čudesnog tankog dizajna i hardverskih inovacija

Samsung Electronics zvanično uvodi Galaxy S25 Edge na tržište u Srbiji, revolucionarni tanki pametni telefon koji obogaćuje Galaxy S seriju. Osmišljen sa stilom i snagom kao prioritetima, Galaxy S25 Edge postavlja nov standard vrhunskih, profesionalnih performansi u izdržljivom titanijumskom telu od samo 5,8 mm, što ga smešta u istu kategoriju kao nedavno uvedeni Galaxy Z Fold7, savršeno uklapajući precizni inženjering i moćnu inteligenciju za unapređenje svakodnevnih interakcija.

S25 Edge se odlikuje svim karakteristikama S serije, integrišući čuvenu Galaxy AI kameru i otvarajući čitav novi svet kreativnosti u lako prenosivom uređaju.

„Galaxy S25 Edge je više od tankog pametnog telefona. Vrhunski inženjering koji je iznedrio ovaj revolucionarni pametni telefon ilustruje posvećenost prevazilaženju prepreka kako bi Galaxy uređaji pružili nesvakidašnje premijum iskustvo ljudima širom sveta“, izjavio je TM Roh, predsednik i vršilac dužnosti direktora divizije za uređaje (DX) u kompaniji Samsung Electronics. „S25 Edge ne samo da označava veliki napredak u svojoj kategoriji, već i ubrzava značajne inovacije u sektoru mobilnih uređaja.“

Izuzetno tanak i snažan dizajn

Debljine od samo 5,8 mm, Galaxy S25 Edge predstavlja izuzetan inženjerski podvig koji redefiniše skoro sve elemente dizajna pametnih telefona u cilju još veće kompaktnosti i udobnosti. Njegova usavršena struktura težine od samo 163 grama, podiže lestvicu za tanke pametne telefone, pri čemu ostaje verna jedinstvenom dizajnu Galaxy S serije.

Osim elegantnog izgleda, tu je i izuzetna izdržljivost. Optimalno zaobljene ivice i čvrst titanijumski okvir nude trajnu zaštitu pri svakodnevnoj upotrebi. Najnoviji Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, novo keramičko staklo koje pruža mehaničku izdržljivost, koristi se za prednji ekran kako bi doprinelo svestranosti i snazi modela Galaxy S25 Edge.

Dinamična kreativnost uz 200 MP kameru koja staje u džep

Zahvaljujući tankom i laganom dizajnu modela Galaxy S25 Edge, korisnicima je lakše nego ikada da beleže nezaboravne trenutke i izražavaju kreativnost u svakom trenutku i na svakom mestu. Široki objektiv od 200 MP podržava iskustvo korišćenja čuvene kamere Galaxy S serije, a funkciju Nightography podiže na viši nivo. Zahvaljujući ultravisokoj rezoluciji koja podrazumeva velike piksele, korisnici prave oštrije slike i jasnije snimke – uz osvetljenost unapređenu za 40%[1] u noćnim uslovima. Ultraširoki senzor od 12 MP se odlikuje autofokusom koji daje jasne, detaljne makro fotografije u cilju još veće kreativne fleksibilnosti.

Galaxy S25 Edge koristi isti ProVisual Engine koji je unapređen za model Galaxy S25 sa profesionalnim poboljšanjima, kao što su oštri detalji odeće ili biljaka i prirodni ten kože veran stvarnosti kod portreta. Funkcije uređivanja na bazi Galaxy AI, uključujući popularne Audio Eraser [2] i Drawing Assist[3], prenete su sa Galaxy S25 serije, kombinujući napredne kreativne i uređivačke alate sa tankim faktorom forme kakav do sada nije viđen.

Vrhunske performanse stručno upakovane u ultratanak dizajn

Galaxy S25 Edge je osmišljen za vrhunske performanse, počevši od Snapdragon 8 ® Elite Mobile Platform for Galaxy, istog procesora dostupnog na svim uređajima iz Galaxy S25 serije širom sveta. Ovaj čipset, koji je prilagodila kompanija Qualcomm Technologies Inc, služi za AI obradu podataka na modelu Galaxy S25 Edge i nudi pouzdano brze performanse tokom celog dana. Galaxy S25 Edge takođe zadržava optimalnu temperaturu tokom dugotrajne upotrebe zahvaljujući rekonfigurisanoj parnoj komori koja je sada tanja, ali šira radi postojanog odvođenja toplote.

U skladu sa čuvenim standardima performansi Galaxy S serije, Galaxy S25 Edge se odlikuje naprednom, efikasnom AI obradom slike uz ProScaler[4], koji poboljšava kvalitet skaliranja slike na ekranu za 40%[5] i obuhvata Samsung prilagođeni mobile Digital Natural Image engine (mDNIe).

Pouzdan pratilac uz Galaxy AI

Integrisanjem Galaxy AI u skoro svaki element, Galaxy S25 Edge nam nudi najprirodnije mobilno AI iskustvo koje vodi računa o kontekstu. Korisnici dobijaju personalizovane, višemodalne AI mogućnosti i ne brinu o tome da li su njihovi lični podaci uvek bezbedni.

Kao i u celoj Galaxy S25 seriji, Galaxy S25 Edge integriše AI agente koji savršeno rade u više aplikacija istovremeno, pomažući kao pravi AI pratilac da se stvari lakše obave. Galaxy AI takođe postaje sve bolja u uklapanju u dnevnu rutinu. Funkcije Now Brief i Now Bar[6] integrišu aplikacije trećih strana radi veće udobnosti i korisnih podsetnika tokom svakodnevnih putovanja do posla, društvenih obaveza u drugog.

Zahvaljujući dubinskoj integraciji Galaxy uređaja sa kompanijom Google, Galaxy S25 Edge donosi najnovija unapređenja funkcije Gemini još većem broju korisnika.Na primer,uznovu kameru i mogućnost deljenja ekrana koje nudi Gemini Live[7], korisnici mogu da pokažu funkciji Gemini Live šta vide na svom ekranu ili u svetu oko sebe dok istovremeno uživo razgovaraju sa njom.

Iskustva na bazi Galaxy AI na modelu Galaxy S25 Edge nisu samo nisu samo odgovarajuća za korisnike – ona su osmišljena tako da privatnost bude na prvom mestu. AI obrada podataka na uređaju garantuje da podatke štiti Samsung Knox Vault, čime se nastavlja nepokolebljiva posvećenost kompanije Samsung hiperpersonalizovanom mobilnom iskustvu, koje nikad ne pravi kompromis kad je reč o privatnosti.

Vrhunskog dizajna i performansi, Galaxy S25 Edge pruža profesionalne fotografije, personalizovano AI iskustvo i još mnogo toga. Ide dalje od tankog faktora forme i prevazilazi očekivanja od onoga što jedan pametan telefon može da bude.

Dostupnost

Galaxy S25 Edge je sada dostupan u titanijum srebrnoj i u prodaji će se naći od 9. septembra na sajtu Samsung.com i dobro snabdevenim prodavnicama.

Za više informacija o modelu Galaxy S25 Edge i Galaxy S25 seriji posetite: Samsung Newsroom ili Samsung.com.