Samsung Galaxy S25 Ultra: Kako unaprediti savršeno

Svake godine Samsung predstavi novu generaciju Galaxy telefona i uglavnom dobije odlične ocene, čuvajući titulu jednog od najboljih smartfona na svetu. Nije lako unaprediti to već gotovo dostignuto savršenstvo, pa smo bili veoma radoznali da isprobamo model S25 Ultra.

S25 Ultra veoma liči na svog godinu dana starog prethodnika, ali je nešto tanji i za 16 grama lakši od njega. Bočne strane su ovoga puta ravne, uglovi su zaobljeni, a okvir ekrana je još tanji. Korišćeni su vrhunski materijali, titanijum i novo Corning Gorilla Armor 2 staklo. manje osetljivo na sitne ogrebotine.

Pogled na zadnju stranu telefona otkriva sistem kamera. Glavna kamera i dalje ima 200 Mp, ali ultra­wide kamera sada ima 50 Mp, što je unap­ređenje u odnosu na ranijih 12 Mp. Napravljena je dobra ravnoteža između fotografije i njene automatske obrade, reprodukcija boja je precizna i ljudi koje slikate će biti veoma zadovoljni rezultatima. Video možete da snimate u 8K rezoluciji, a važan novitet je Smooth Zoom funkcija.

Kod obrade fotografija dolazi do izražaja glavni adut ove generacije telefona: AI funkcije. S25 donosi sledeću generaciju čipseta, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, čije se dodatne performanse pre svega odnose na NPU koji je ubrzan za 40%. Generative Edit uklanja neželjene ličnosti sa fotografija, a efekti su bolji nego ranije – kada, recimo, nestane čovek, nestaće i njegova senka. Obrada videa je efikasnija, a tu je i Audio Eraser koji omogućava da eliminišete žamor, viku, sirene, vetar i sve ostalo što smeta vašem filmu.

Prošle godine je Samsung uveo Circle to Search funkciju, koja odlično radi. Sada je stigao Gemini-Bixby hibrid koju pokušava da bude vaš „AI sekretar“. Njegova Now Brief opcija vam ispisuje obaveze predviđene za taj dan, ali to radi inteligentno, oslanjajući se na sve informacije koje teku kroz telefon.

Ako otvorite YouTube video, možete da kažete Gemini-ju da ga kratko rezimira, čisto da znate vredi li počinjati. Ako niste sigurni, zabeležiće referencu na video za kasnije gledanje. Pomenimo da je Google Gemini postao osnovni asistent i da Bixby polako odlazi u istoriju. Nije nam ga žao.

Jedina mana S25 Ultra je što je stajlus (S Pen) ostao bez Bluetooth funkcionalnosti, pa ga ne možete koristiti da biste napravili fotografiju. Ima i drugih načina da se napravi slika na daljinu, recimo pokretom ruke ili voice komandom, ali je ova mogućnost stajlusa bila zgodna. Pero i dalje postoji i liči na prethodnike, ali se koristi samo za crtanje i pisanje po ekranu, pri čemu je AI uvek tu da prepozna i klasifikuje vaše žvrljotine.

Ukoliko želite vrhunski telefon, Samsung Galaxy je uvek prvi kandidat. Treba da odaberete verziju, pošto se nude modeli sa 256, 512 ili 1024 GB skladišnog prostora, kao i boju kućišta. A onda da uživate u Samsung savršenstvu, koje sledeće godine neće biti lako prestići.

samsung.com/rs

