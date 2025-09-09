Samsung Galaxy Watch8 serija: Savršena za svaku aktivnost

Najnovija Samsung Galaxy Watch8 serija pametnih satova, potpuno je redefinisala iskustvo nošenja pametnog sata, donoseći impresivan balans između tehnološke sofisticiranosti, dizajnerske jednostavnosti i integrisanih funkcija za zdravlje i svakodnevni život.

Uz 11% tanji profil u poređenju s prethodnom generacijom, Galaxy Watch8 serija je osim estetskih promena, dobila i potpuni unutrašnji dizajn. Optimizovan sistem ugradnje komponenti unapređen je za čak 30%, dok dinamične kopče (Dynamic Lug System) omogućavaju prirodnije pomeranje sata zajedno sa zglobom. Rezultat: bolji kontakt sa kožom, stabilnije nošenje i preciznije očitavanje senzora.

Super AMOLED ekran nove generacije nudi vrhunsku vidljivost uz osvetljenje do 3000 nita – čak 50% svetliji u odnosu na prethodnike. Ovo znači da korisnici mogu bez problema da čitaju podatke i tokom najosvetljenijih dana na otvorenom. Uz to, unapređena baterija podržava intenzivniji dnevni ritam, a tu je i dvostruko-frekvencijski GPS za visoko precizno pozicioniranje, što je jako korisno za trčanje u prirodi i navigaciju u urbanim sredinama.

Galaxy Watch8 donosi unapređeni Samsung BioActive senzor, koji omogućava detaljnije i pouzdanije merenje ključnih zdravstvenih parametara, uključujući srčani ritam, zasićenost kiseonikom, ali i pionirske funkcije kao što su Antioxidant Index koja meri nivo karotenoida u telu za samo 5 sekundi, Vascular Load koja prati opterećenje vaskularnog sistema tokom sna i Energy Score AI alat koji koristi kombinaciju fizičkih i mentalnih parametara kako bi izračunao nivo dnevne energije, idealan za planiranje dana i oporavka.

Novi alati za optimizaciju sna, kondicije i fokusa

Galaxy Watch8 satovi imaju unapređene Samsung Health funkcije za napredno praćenje spavanja, uključujući detekciju apneje, analizu cirkadijalnog ritma i personalizovani Bedtime Guidance. Za one koji su fokusirani na fitnes, sat donosi Running Coach koji meri nivo forme na skali od 1 do 10 i razvija personalizovane trening planove u realnom vremenu, sa motivacionim porukama.

Karakteristika High Stress Alert automatski detektuje povišeni stres i pokreće preporuke za upravljanje disanjem kroz Mindfulness Tracker, dok funkcija Together omogućava povezivanje sa drugim korisnicima i zajedničke izazove – idealno za motivaciju kroz gamifikaciju.

Softverska inteligencija u službi svakodnevnice

Galaxy Watch8 je prvi pametni sat sa unapred instaliranim Wear OS 6 i integracijom sa Google Gemini, što omogućava da korisnik obavlja kompleksne zadatke pomoću glasovnih komandi – bez potrebe za telefonom. Bilo da je u pitanju pronalaženje kafića, zakazivanje podsetnika ili započinjanje vežbanja, Galaxy Watch8 to obavlja intuitivno. Uz novi One UI 8 Watch, korisnički interfejs optimizovan je za prikaz ključnih informacija kroz Multi-info pločice, a Now Bar i novi sistem obaveštavanja osiguravaju da najvažnije aktivnosti ostanu u prvom planu.