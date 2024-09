Samsung Galaxy Z Flip6: AI na preklop, ali i još ponešto

Šesta generacija preklopnika Galaxy Z Flip6 donosi AI, nastavljajući ono što su započeli Samsung top modeli ove godine. No, postoji još unapređenja u odnosu na prethodnika u odnosu na prethodnika.

Nema potrebe okolišati, tri najvažnija unapređenja koja je dobilo ovogodišnje izdanje Flip telefona su novi, snažniji i energetski efikasniji čip, bolja kamera i baterija većeg kapaciteta. Na prvi pogled, tačno se gađalo ono što većini korisnika najviše i znači. Da li to znači da su svi utisci pozitivni?

Galaxy Z Flip6 je skoro isti kao prošlogodišnji model, ali ako imamo u vidu da su ljudi drastično produžili cikluse zamene telefona, to više i nije nešto što bismo zamerili. Ono što bismo zamerili jeste identična funkcionalnost spoljnog ekrana. Naime, baš kao i prethodnik, Flip6 na spoljnom ekranu prikazuje vidžete, ali ne i pune aplikacije, što znači da ćete pristup vremenskim informacijama i sadržajima u vidu poruka, kalendara, muzike itd. imati samo u vidžet formatu. Postoje neke aplikacije koje možete da probate da pustite, ali se u softveru upozorava da je podrška za njih „eksperimentalna”, što smo imali i prošle godine, a nadali smo se da će se do sada eksperiment završiti. Sam telefon ima prelep i veoma svetao unutrašnji Dynamic AMOLED 2X ekran od 6,7“, dok spoljni Super AMOLED ekran dimenzije 3,4“, ima Gorilla Glass Victus 2 zaštitu.

Redovno hardversko unapređenje stiže u vidu Snapdragon 8 Gen 3 čipseta, koji predstavlja vrh onoga što moderna tehnologija nudi. Posebno je važna njegova energetska efikasnost, zbog specifične forme telefona i nešto manje baterije. Snažan procesor se lako nosi sa softverom, uključujući i zahtevne scenarije. Telefon dolazi sa 12 GB RAM-a u baznoj konfiguraciji, što je takođe povećanje spram prošlogodišnjih 8 GB, a istovremeno je i minimum koji proizvođači navode za AI funkcije. Telefon dolazi s operativnim sistemom Android 14, odnosno korisničkim interfejsom One UI 6.1.1, koji smatramo najboljim među modernim telefonima, a sve prosto leti na ovakvom hardveru. Dodajmo i da se telefon sklapa u potpunosti, tako da nema prostora između ivica sklopljenog ekrana.

AI je jedna od bitnih stavki ovog telefona, no nekako deluje da ekskluzivnost dobija drugačiji značaj sa širenjem broja telefona na kojima je AI dostupan. Sada je svima jasno, ako je iko u to sumnjao prilikom bombastičnih najava AI-a u vreme izlaska S24 serije, da je prosto reč o softveru koji može da se nađe na širem spisku telefona ukoliko najveće kompanije to žele, pa je tako Samsung najavio da će (makar neke) AI funkcije stići i na modele A serije, nakon što su prošlogodišnji S23 uređaji takođe dobili podršku. Takođe će biti interesantno videti i koliko će AI funkcije biti dostupne – Samsung je stidljivo najavljivao prilikom S24 premijere da će to biti godinu dana besplatnog korišćenja, što je jasan signal da bi se pristup nakon toga naplaćivao, ali da li će tako biti, kada će to početi i koliko je to realan scenario, ostaje da se vidi. Deluje nam da neće baš toliko ljudi plaćati pristup AI funkcijama koliko to misle u velikim kompanijama.

Koliko je to korisno? Sve zavisi od vas, odnosno načina na koji koristite telefon. Nije sporno da su teoretski gledano mnoge funkcije prilično korisne i interesantne, ali koliko često komunicirate s Vijetnamcima koji ne znaju reč engleskog, pa da morate da se sporazumete? Realnost je da će ubedljiva većina korisnika zapratiti neku damu sumnjivog Instagram-ušu, pa koristiti Circle to Search opciju da vidi šta dotična promoviše od garderobe ili nakita, i tim putem dobiti brzu informaciju u kojoj prodavnici će pronaći nešto za kupovinu, u zemlji ili u inostranstvu.

Baterija je dobila veći kapacitet – 4000 mAh spram 3700 mAh na prošlogodišnjem modelu, što u kombinaciji s energetski efikasnijim procesorom donosi nešto bolju autonomiju. Ipak, ne možemo reći da ćete udobno koristiti telefon dva dana, pre bismo rekli da ovo unapređenje rezultuje „komotnijom jednodnevnom autonomijom”, odnosno da ćete se manje brinuti oko toga hoće li telefon izdržati do kraja dana. I tu dolazimo do problema koji je tipičan za Samsung – kada treba da dopunite telefon, i dalje ćete se susretati sa istim, sporim punjenjem od 25 W. U realnim situacijama, ovo nije toliki problem kada punite telefon od 0 do „stotke”, ali jeste kada imate 10-15-20 minuta da dopunite telefon što više možete i u takvim situacijama konkurencija neretko puni bateriju do nekoliko puta većeg procenta. Dodajmo da je podržano i bežično punjenje do 15 W, kao i reverzno punjenje do 4,5 W.

Najzad, stižemo do kamere, gde je došlo do preko potrebnog unapređenja. Konačno je glavni senzor od 12 Mp zamenjen modernijim i kvalitetnijim senzorom iz Samsung-ove „kuhinje” rezolucije 50 Mp. Senzor s dual pixel faznim autofokusom i stabilizacijom donosi odlične rezultate, a to se posebno može reći za video koji je odličan i gde stabilizacija funkcioniše odlično. Selfi kamera od 10 Mp je ostala nepromenjena, ali zahvaljujući formatu telefona i Samsung softveru koji pazi upravo na ovakve situacije, u stanju ste da slikate selfije glavnom kamerom držeći telefon na odgovarajući način, pa zašto stoga ne biste to i radili, budući da vam to donosi daleko bolje selfije (da ne govorimo o autofokusu) u odnosu na bilo koji telefon? Galaxy Z Flip6 je izvanredan za selfi snimke s društvom i pravljenje uspomena gde ćete baš vi biti u centru pažnje.

Sve u svemu, Samsung je napravio novu iteraciju preklopnog Flip koncepta koja je dobila solidna unapređenja. I dalje je to vrlo pogodan telefon koji preklapanjem lako staje u bilo koju tašnu ili džep ne zauzimajući previše prostora, a sada je u stanju da napravi još bolje snimke, potraje malo duže i izvršava sve što vam je potrebno bez naprezanja. Možda je propuštena prilika da se unapredi iskustvo spoljnog ekrana, ali nešto valja ostaviti i za narednu godinu. Ukupan utisak o Galaxy Z Flip6 telefonu je pozitivan, ali samo od vas zavisi da li ste voljni da ovakvom konceptu date šansu.

Korisna adresa: samsung.com/rs

