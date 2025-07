Samsung Galaxy Z Flip7: Džepni AI Powerhouse s novim FlexWindow ekranom od ivice do ivice

Samsung Electronics danas je predstavio Galaxy Z Flip7, kompaktni AI telefon za multimodalnu eru, pokretan novim FlexWindow ekranom. Dovoljno mali da stane u džep, a opet dovoljno snažan za svestrano korišćenje, spaja Galaxy AI s FlexWindow ekranom od ivice do ivice, vrhunskom kamerom, kao i kultnim, ultrakompaktnim dizajnom. Od intuitivnog glasovnog AI asistenta do najboljih selfija, Galaxy Z Flip7 je džepni saputnik stvoren za besprekornu interakciju i svakodnevnu efektivnost.

„Galaxy Z Flip7 dokaz je da velika inteligencija može doći u malom, džepnom formatu“, rekao je TM Roh, predsednik i v.d. voditelja Mobile eXperience Business odeljka kompanije Samsung Electronics. „Donošenjem moćnih multimodalnih mogućnosti veštačke inteligencije i besprekorne funkcionalnosti FlexWindow ekrana, stvorili smo uređaj koji se prilagođava, predviđa i osnažuje, otključavajući pametniji i intuitivniji način interakcije sa svetom.“

Efektivnost malog formata

Sadržaj koji se elegantno prostire od ivice do ivice na zapanjujućem FlexWindow ekranu, koji stavlja bitne informacije u prvi plan, čime će korisnici lakše kuckati brze poruke, proveriti raspored ili snimiti visokokvalitetne selfije. Najsvetliji FlexWindow ekran do sada na Galaxy Z Flip pametnom telefonu pruža i izuzetno brzu stopu osvežavanja, tako da sve izgleda živopisno i glatko – čak i dok ste napolju tokom sunčanog dana.

4,1-inčni [1] Super AMOLED FlexWindow ekran je najveći ikad na Galaxy Z Flip pametnom telefonu, s upotrebljivošću od ivice do ivice koja omogućuje da vidimo i radimo više na spoljašnjem ekranu.

S 2600 nita maksimalne osvetljenosti i glatkom stopom osvežavanja od 120 Hz na glavnom i FlexWindow ekranu, Galaxy Z Flip7 omogućava ultra glatko listanje, streaming i gaming. Osim toga, FlexWindow dobija Vision Booster nadogradnju, poboljšavajući vidljivost na otvorenom kako biste mogli da ostanete povezani gde god da se nalazite[2].

Glavni ekran je 6,9-inčni Dynamic AMOLED 2X[3], stvoren za ultra glatka, impresivna vizuelna iskustva.

Najtanji i najizdržljiviji Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip7 je izrađen za prenosivost i snažne performanse na dlanu. Zahvaljujući kompaktnoj veličini i elegantnoj silueti, lako se može ubaciti u mali džep ili torbicu i savršen je saputnik za sve što dan donese, od poziva usred izlaska na kafu, do snimanja fotografija u prodavnici – nema potrebe za brigom o padovima i udarcima. Napravljen je da traje i dizajniran da podnese svakodnevnu zahtevnu upotrebu.

S težinom od samo 188 grama [4] i debljinom od samo 13,7 mm kada je preklopljen , Galaxy Z Flip7 je najtanji Galaxy Z Flip do sada.

Poslednja generacija Galaxy Z Flip uređaja zaštićena je Corning ® Gorilla ® Glass Victus ® 2 staklom.

Armor FlexHinge je tanji od šarke na prethodnoj generaciji zahvaljujući usavršenom dizajnu i materijalima visoke čvrstoće za glatkije preklapanje i dugotrajnu izdržljivost.

Robusni Armor Aluminum Frame pruža čvrstu spoljašnjost za veću otpornost[5].

Snaga koja traje dulže i radi pametnije

Iako je Galaxy Z Flip7 u potpunosti smanjen i unapređen, dolazi s većom baterijom i još većim ekranom – sve u kompaktnijem obliku. S najvećom baterijom do sad u Galaxy Z Flip seriji, pruža dovoljno dodatne snage za gledanje dodatnog filma bez punjenja, omogućavajući slušanje muzike ili slušanje podcasta tokom dugih putovanja, uređivanje fotografija, kao i deljenje novosti tokom dana bez pauze.

Baterija od 4300 mAh [6] najveća je do sad u Galaxy Z Flip seriji, pružajući do 31 sat reprodukcije videa s jednim punjenjem[7].

Galaxy Z Flip7 pokreće najnoviji 3 nm procesor, prilagođen za Galaxy, prikladan za moderan način života i s još snažnijim središnjim, grafičkim i neuronskim procesorom[8] od svog prethodnika.

, prilagođen za Galaxy, prikladan za moderan način života i s još snažnijim središnjim, grafičkim i neuronskim procesorom[8] od svog prethodnika. Samsung DeX prvi put dolazi na Galaxy Z Flip7, omogućavajući trenutnu transformaciju u praktičnu radnu stanicu: kada ga korisnici pokrenu i spoje na spoljašnji ekran, odmah će dobiti iskustvo alata s ličnog računara za unapređeni multitasking.

AI za svaki džep

S FlexWindow ekranom unapređenim za veću upotrebljivost i Galaxy AI[9] funkcije koje su pametnije i naprednije nego ikada pre, Galaxy Z Flip7 uvodi novu eru praktičnosti i funkcionalnosti. Omogućuje vam glasovno pretraživanje, dobijanje odgovora i preduzimanje radnji direktno putem FlexWindow ekrana. Pokreće se s predinstaliranim One UI 8 sučeljem[10] i Android operativnim sistemom, pruža istinsko multimodalno AI iskustvo optimizovano za legendarni Flip dizajn, uz mogućnost obavljanja brojnih zadataka direktno sa spoljašnjeg ekrana. Ovo intuitivno i jednostavno iskustvo redefiniše produktivnost i personalizaciju, čineći Galaxy Z Flip7 savršenim saputnikom – bilo da korisnici putuju svetom ili jednostavno prolaze kroz užurban dan.

Galaxy Z Flip7 donosi i novi nivo personalizacije uz podršku veštačke inteligencije, prilagođene stilu i svakodnevnim navikama. Od preporučenih pozadina do prilagođenih emodžija, boja i vidžeta – sve je optimizovano za upravljanje jednom rukom, a FlexWindow postaje dinamičan odraz samih korisnika. Bilo da se pripremaju za putovanje ili prilagođavaju uređaj prema svom raspoloženju, personalizacija je jednostavna i stalno se razvija.

Gemini Live [11] sada je dostupan i na FlexWindow ekranu, pa je lako koristiti glasovno pretraživanje za dobijanje informacija ili obavljanje raznih zadataka – bez upotrebe ruku. Za pripremu na put u inostranstvo, jednostavno je reći Geminiju šta korisniku treba – bilo da se radi o podacima o letu iz Samsung Walleta, o podsetniku kada bi trebalo krenuti prema aerodromu ili čak o pronalaženju najbolje ocenjenih restorana na odredištu – uz pripremu tih informacija u Samsung notes za lakši pristup kasnije, a lični AI asistent će sve pripremiti, direktno na spoljašnjem ekranu.

Uz Gemini Live i deljenje kamere, pomoć korisnicima u stvarnom vremenu jednostavna je poput usmeravanja kamere. Bilo da pakuju stvari za putovanje ili biraju odevnu kombinaciju, dovoljno je pokazati Geminiju šta gledaju. Mogu postaviti i pitanja poput: "Koja je od ovih kombinacija bolja za vremenske prilike u Seulu?" – a Gemini će odgovoriti, baš kao prijatelj koji želi da pomogne.

Now Bar [12] prikazuje aktivnost aplikacija u stvarnom vremenu, napredak podcasta koji korisnici slušaju i obaveštenja na spoljnom zaslonu, a sada je integrisan s još više aplikacija trećih strana. Brzim pogledom na FlexWindow lako je proveriti kada stiže prevoz, koja pesma svira, najnovije rezultate fudbalske utakmice i još mnogo toga.

Now Brief [13] donosi personalizovana dnevna obaveštenja, uključujući informacije o saobraćaju, podsetnike, događaje iz kalendara i sažetke aktivnosti. Daje i preporuke za muziku i video-zapise temeljene na pretplatama i interesovanjima, kao i jednostavan pristup podacima o zdravlju i dobrobiti iz Samsung Health aplikacije ili Galaxy Watch uređaja.

Novi FlexWindow sat se sada u stvarnom vremenu prilagođava pozadini FlexWindow ekrana, savijajući se oko lica ili predmeta na slici, kako prikaz vremena nikad ne bi bio nametljiv. Bilo da je na zaključanom ekranu selfie ili panoramski prikaz, Stretch Clock osigurava da slika ostane jasno vidljiva.

Džepni selfie studio [14]

Galaxy Z Flip7 donosi fotografiju na nivou premijum uređaja i najbolju selfie kameru koju je Samsung ikada ponudio. Uz napredni Samsung ProVisual Engine, uređaj inteligentno optimizuje svaku scenu pružajući oštre i detaljne fotografije u svim uslovima osvetljenja – bez potrebe za ručnim podešavanjima. Od razigranih trenutaka s kućnim ljubimcima, preko zumiranih kadrova s festivala do portreta pri zalasku sunca, Galaxy Z Flip7 pruža zadivljujuće rezultate – bez stativa i potrebe za otvaranjem ekrana.

Glavni sistem s dve kamere uključuje 50 MP širokougaono[15] i 12 MP ultraširokougaono sočivo, nudeći vrhunsku jasnoću u svim uslovima osvetljenja – bilo da snimate pejzaže ili visokokvalitetne selfije direktno na spoljnom ekranu.

Uz Enhanced Nightography , korisnici mogu snimiti živopisne fotografije u uslovima slabog osvetljenja, pomoću unapređenih podešavanja osvetljenja i uklanjanje šuma i mutnih snimaka.

10-bitni HDR donosi bogatije boje, dublji kontrast i realističnije detalje, bez obzira na doba dana.

Galaxy Z Flip7 podiže selfie na novi nivo – direktno s FlexWindow ekrana. Funkcija Real-Time Filters omogućava trenutni pregled i doterivanje FlexCam snimaka. Uz novi Zoom Slider, korisnici mogu lako zumirati[16] ili odzumirati jednim potezom, što je savršeno za snimanje cele odevne kombinacije ili grupnih selfija bez da iko ostane izvan kadra.

Uz Dual Preview, i fotograf i osoba koju se fotografiše mogu u stvarnom vremenu videti kadar na FlexWindow ekranu, što pomaže da savršena fotografija uspe već iz prvog pokušaja.

Svakodnevne trenutke s ljubimcem lako je pretvoriti u atraktivne fotografije uz Portrait Studio[17] funkciju u sklopu Photo Assist, bilo da korisnici žele da stvore stil razigranog animiranog filma, zabavni "fisheye" efekt ili prefinjen, profesionalan izgled.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung je najavio i Galaxy Z Flip7 FE, donoseći iskustvo preklopnog uređaja još većem broju korisnika. Kompaktan kada je sklopljen, a prostran kada je otvoren, Galaxy Z Flip7 FE ima 6,7-inčni glavni ekran koji pruža impresivan doživljaj gledanja. Zahvaljujući 50 MP FlexCam kameri, korisnici mogu da snimaju visokokvalitetne selfije i video-zapise u Flex Mode načinu rada, bez upotrebe ruku i čak bez otvaranja uređaja. Now Brief prikazuje korisne informacije poput vremenske prognoze, dnevnog rasporeda i upozorenja o saobraćaju, sada u zaglavlju optimizovanom za kompaktni oblik Galaxy Z Flip7 FE modela. Dostupan u crnoj i beloj boji, uređaj ima minimalistički izgled koji savršeno odgovara njegovom inteligentnom, preklopnom dizajnu.

Sigurnost u pokretu spremna za budućnost

Kako mobilna iskustva postaju sve inteligentnija i međusobno povezanija, Samsung jača temelje njihove zaštite – predstavljajući nove sigurnosne mere za AI na uređaju, proširujući otkrivanje pretnji na više uređaja i poboljšavajući sigurnost mreže uz kvantno-otporne metode enkripcije.

S One UI 8, Samsung donosi poboljšanu privatnost ličnim AI iskustvima, sa sistemom Knox enhanced Encrypted Protection (KEEP).[18] KEEP stvara šifrovana, aplikaciji specifična, skladišta u okviru sigurnog memorijskog područja uređaja, čime se osigurava da svaka aplikacija može pristupiti samo vlastitim osetljivim podacima, i ničemu više. Uz One UI 8, Samsung unapređuje Knox Matrix kako bi pružio proaktivniju i korisnicima pristupačniju zaštitu u celom Galaxy ekosistemu. Dodatno, u sklopu omogućavanja sigurnosti na kvantnom nivou, Samsung je integrisao i post-kvantnu kriptografiju u Siguran Wi-Fi.[19] To poboljšanje osigurava ključne procese razmene podataka u srži kriptovanih veza, i osigurava robusnu privatnost čak i na otvorenim ili javnim mrežama.

Fast Track podrška

Samsung je također pokrenuo uslugu brze podrške u Evropi[20] za vlasnike Galaxy Z serije. Nova premijum usluga besplatna je za vlasnike Galaxy Z serije i nudi namensku pomoć iskusnih i visokokvalifikovanih Samsungovih stručnjaka, s podrškom „na licu mesta” u prodavnici[21], kroz onlajn čet ili telefonom. Ako je za korisnikov uređaj potreban popravak koji se ne može dovršiti u prodavnici isti dan, Samsung će osigurati pozajmljeni uređaj[22] kako bi ostali povezani tokom trajanja popravka uređaja.

Dostupnost i ponude

Galaxy Z Flip7 dostupni su u pretprodaji od 9. jula, dok opšta prodaja počinje 25. jula. Galaxy Z Flip7 dolazi u crnoj, plavoj i koralno crvenoj boj[23]. Za više informacija o Galaxy Z Flip7 posetite https://www.samsung.com/rs/.