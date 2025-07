Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Watch8 su dostupni u Srbiji

Kompanija Samsung Electronics predstavila je najnovije sklopive pametne telefone Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7, kao i novu seriju Galaxy Watch8 satova na globalnom nivou.

Serija Galaxy Z dostigla je najveći broj pretprodaja za Galaxy Z preklopne modele ikada u Evropi, pri čemu su ciljevi premašeni još pre isteka perioda pretprodaje. Vodeći model Galaxy Z Fold7 čini više od polovine svih pretprodaja, a zabeležen je i porast od preko 50% u broju porudžbina od strane evropskih potrošača, u poređenju sa prethodnim modelima Galaxy Z Fold. Serija Galaxy Z beleži veći međugodišnji rast pretprodaja čak i u odnosu na već uspešnu seriju S25, što pokazuje sve veće interesovanje potrošača za preklopne pametne telefone.

Galaxy Z Fold7 i Z Flip7: Ultra tanki i lagani uz intuitivnu inteligenciju

Modeli Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 predstavljaju sledeći skok u inovacijama među pametnim telefonima –zahvaljujući godinama usavršavanja i revolucionarnog inženjeringa i obogaćeni naprednom inteligencijom. Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 predstavljaju najtanju, najlakšu i najnapredniju Z seriju do sada. Uz najsavremenije performanse i savršeno integrisanu Galaxy AI[1], oni su inteligentni, prilagodljivi pratioci koji predviđaju i odgovaraju na vaše potrebe u realnom vremenu. Uz široke, fleksibilne ekrane, kamere profesionalnog nivoa i inteligenciju na bazi konteksta, otvaraju nove mogućnosti za produktivnost, kreativnost i povezivanje.

Galaxy Z Fold7 objedinjuje Galaxy unapređenja i proširuje njihov opseg, pružajući Ultra iskustvo na najtanjem, najlakšem i najnaprednijem sklopivom telefonu do sada. Nudi imersivne, vrhunske performanse na širokom ekranu, što vam omogućava da u isto vreme igrate igre, strimujete, povezujete se i kreirate. Doživljaj pravog Galaxy AI pratioca je takođe prilagođen sklopivom formatu, tako da omogućava glatke interakcije između više aplikacija i na većem ekranu. Uz deljenje kamere i ekrana (Camera and Screen Sharing) sa funkcijom Gemini Live, možete prirodno da razgovarate sa Gemini AI pomoćnikom o tome što gledate. Jednostavno podelite sliku neke uskusne hrane, dok istražujete neki novi grad i pitajte Gemini gde u blizini može da se proba. Osim toga, 200MP kamera visoke rezolucije Ultra nivoa na modelu Galaxy Z Fold7, pruža vam slobodu da snimate pod fleksibilnim uglovima, tako da je kreiranje sadržaja profesionalnog kvaliteta lakše nego ikada. Uživajte u odgovarajućim funkcijama uređivanja, kao što je Generative Edit, koje sada automatski registruje prolaznike u pozadini i proaktivno preporučuje šta da se ukloni, tako da ne morate to da radite sami. Uz Galaxy Z Fold7, dobijate jednostavno korišćenje i izdržljivost u atraktivnom novom dizajnu koji nudi neverovatne mogućnosti.

Galaxy Z Flip7 usavršava vodeću snagu, inteligenciju i osobine u kompaktnoj i čuvenoj formi. Zahvaljujući FlexWindow ekranu od ivice do ivice, možete da budete kreativni, jednim pogledom pristupate glavnim funkcijama i ostanete povezani, i to sve bez otvaranja uređaja. Napravljen za dinamičan način života, Galaxy Z Flip7 menja način na koji snimate i delite – od savršenih selfija do najkvalitetnijih video snimaka – uz agilnost i kreativnost koju samo Flip uređaj može da ponudi. Da biste organizovali svoj dan, funkcija bar sada, pruža korisne informacije direktno na FlexWindow ekranu modela Galaxy Z Flip7. Samo bacite pogled na to koja pesma trenutno ide, kako napredujete sa vežbanjem ili kada vam stiže prevoz. Takođe možete da koristite deljenje kamere sa funkcijom Gemini Live da biste podelili ono što vidite kroz kameru i ćaskate sa Geminijem u realnom vremenu, bilo da pitate za savet ako putujete kolima sa svojim psom ili želite predloge šta da obučete na osnovu trenutnih vremenskih prilika. Jednostavno podelite svoju kameru u Flex režimu rada sa Geminijem bez korišćenja ruku. Uz nove zabavne funkcije kao što je studio za portrete ljubimaca, možete bilo koju snimljenu ili preuzetu fotografiju kućnog ljubimca odmah da pretvorite u umetničko delo. Odaberite neki od stilova kao što je umetnička slika, 3D karikatura, apstraktna slika ili portret profesionalnog kvaliteta i jednim brzim dodirom kreirajte remek-delo koje ćete poželeti da uramite. Galaxy Z Flip7 predstavlja savršen balans stila, čvrstine i pametnog korišćenja – pravog AI pratioca koji je napravljen da traje.

Modeli Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 nisu samo sklopivi telefoni nove generacije – oni su nova klasa pametnih telefona osmišljena da se uklopi u i obogati vaš život. Laki za korišćenje, a transformativni, oni objedinjuju snagu, nosivost, stil i čvrstinu, bilo da želite revolucionarno Ultra iskustvo ili AI centar koji staje u vaš džep. S obzirom da se faktori forme razvijaju tako da izgledaju i razmišljaju drugačije, ova generacija sklopivih telefona predstavlja sledeći skok u inovacijama među pametnim telefonima. Godine revolucionarnog inženjeringa su dovele do toga da sklopivi telefoni postanu fleksibilna platna za novo AI iskustvo.

Serija Galaxy Watch8 satova: Ultra udobnost u kombinaciji sa zdravstvenom motivacijom u realnom vremenu

Zaokružujući Galaxy ekosistem, serija Galaxy Watch8 satova– uključujući modele Galaxy Watch8 i Galaxy Watch8 Classic – donosi isti duh revolucionarnog inženjeringa kojim se odlikuju novi telefoni. Model Galaxy Watch8 ima naprednu tehnologiju senzora i stvara intuitivno iskustvo na bazi AI kako bi pomogao korisnicima da vode zdraviji, povezaniji život. Njegov ultratanak dizajn jastuka i Dynamic Lug sistem prirodno pristaju na ruku za udobno nošenje tokom celog dana i precizniji kontakt senzora. Koristeći Samsungov bioaktivni senzor za stalno praćenje zdravlja, ovi satovi pružaju uvide u realnom vremenu i trenutne pohvale ili upozorenja u vezi sa snom, stresom, ishranom i aktivnošću, pretvarajući zdrave namere u direktne, motivacione reakcije. Pored toga, Galaxy Watch8 sat uvodi indeks antioksidanasa po prvi put na pametnom telefonu, koji vam omogućava da izmerite nivoe karotenoida za samo pet sekundi i donosite informisane odluke o načinu života u cilju zdravog starenja.

Direktno upoznavanje sa serijom Galaxy Z i serijom Watch8 satova u Galaxy Experience prostorima

U okviru uvođenja ovih noviteta, Samsung je proširio svoje Galaxy Experience prostore na velike gradove uključujući Dubai, London, Njujork, Pariz i Seul. Projektovani da korisnicima ponude direktno upoznavanje sa najnovijim Galaxy uređajima pre lansiranja, ovi prostori – od kojih su neki pokretni – sadrže interaktivne zone koje predstavljaju najsavremenije hardvere, elegantan dizajn, moćne kamere i pametne funkcije ovih uređaja. U partnerstvu sa lokalnim zajednicama, Samsung takođe organizuje Galaxy Photo masterklasove i skejtbord treninge da bi prikazao kako ovi uređaji funkcionišu u realnom svetu.

Osim toga, Samsung je uveo novu funkciju lokatora Experience prodavnica na sajtu Samsung.com, kako bi korisnici lakše mogli da pronađu radnje u blizini i lično isprobaju ove uređaje.

Dostupnost

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 i Galaxy Watch8 Classic mogu da se kupe na sajtu Samsung.com i u prodavnicama širom sveta od 25. jula. Galaxy Z Fold7 je u ponudi u plavoj, srebrnoj i crnoj boji[2]. Galaxy Z Flip7 dolazi u crnoj, plavoj i koralnocrvenoj[3]. Galaxy Z Flip7 FE, koji donosi iskustvo sklopivog uređaja većem broju korisnika, u ponudi je u crnoj ili beloj boji.

Galaxy Watch8 sat je dostupan u dve veličine – 44 mm i 40 mm – i dolazi u grafitnoj ili srebrnoj boji. Galaxy Watch8 Classic sat je veličine 46 mm u crnoj ili beloj boji, a novi Galaxy Watch Ultra sat je u ponudi u četiri titanijum boje, uključujući novu titanijum plavu.

Uz Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Flip7 FE dobijate proširen pristup Google AI Pro23 i 2 TB prostora na klaudu u periodu od šest meseci bez dodatnih troškova.

Za više informacija o seriji Galaxy Z i seriji Galaxy Watch8 satova posetite Samsung.com.