Samsung Galaxy Z Fold7 podiže lestvicu pametnih telefona

Samsung Electronics predstavio je Galaxy Z Fold7, pametni telefon koji objedinjuje najbolje od Galaxy dizajna, kamere i inovacija veštačke inteligencije, u najtanji i najlakši uređaj Galaxy Z Fold serije do danas. Donosi izuzetne performanse i korisničko iskustvo ultra telefona, a istovremeno omogućava nove nivoe efikasnosti i produktivnosti, sa većim i impresivnijim ekranom kada je rasklopljen. Na osnovu novog One UI 8 korisničkog interfejsa, besprekorno objedinjuje inteligentne multimodalne agente, koji su optimizovani za format preklopnog uređaja.

„Galaxy Z Fold7 objedinjuje Galaxy AI sa moćnim hardverom kako bi omogućio naše najnaprednije iskustvo pametnog telefona“, rekao je TM Roh, predsednik Uprave i v.d. direktor odeljenja Mobile eXperience kompanije Samsung Electronics. „Ovo novo poglavlje preklopnih telefona spaja dizajn i inženjering sa veštačkom inteligencijom razvijenom posebno za format preklopnog uređaja. Korisnicima pruža ultra iskustvo koje žele – snažno, uranjajuće, inteligentno, ali i prenosivo, sve u jednom.“

Ultra elegantan, ultra prenosiv

Najtanji i najlakši Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold7 je osmišljen za one koji žele svakodnevnu jednostavnost nošenja i intuitivan osećaj kao kod uobičajenog pametnog telefona, uz naprednu snagu i fleksibilnost većeg rasklopljenog ekrana u jednom uređaju. Sa svojim ultra tankim i laganim dizajnom, kao i širim spoljnim ekranom, Galaxy Z Fold7 pruža besprekorno iskustvo u pokretu, koje olakšava kucanje i pregledanje sadržaja kada je telefon sklopljen.

Sa težinom od svega 215 grama [1] , Galaxy Z Fold7 je čak lakši od Galaxy S25 Ultra;

, Galaxy Z Fold7 je čak lakši od Galaxy S25 Ultra; Debeo je samo 8,9 milimetara kada je sklopljen , odnosno 4,2 milimetra kada je rasklopljen [2] ;

, odnosno Novi uređaj dolazi sa 6,5-inčni[3] Dynamic AMOLED 2X spoljnim ekranom, koji je širi[4] i ima 21:9 odnos stranica.

Najveći ekran na Galaxy pametnom telefonu

Kada je rasklopljen, Galaxy Z Fold7 postaje mnogo više od običnog pametnog telefona i pretvara se u potpuno drugačiji uređaj, otkrivajući veliki ekran koji proširuje radni prostor za uređivanje, multitasking i uranjajuće gledanje sadržaja, kao i za još veću primenu Galaxy AI funkcija. Glavni ekran na Galaxy Z Fold7 je za 11% veći u odnosu na prethodnika i nudi još više prostora za uređivanje sadržaja ili istovremeni rad sa više aplikacija.

Glavni ekran je 8-inčni [5] Dynamic AMOLED 2X , koji nudi izuzetno bogat kontrast, veran prikaz crne boje i živopisne detalje koji ističu sve – od filmova do multitaskinga;

, koji nudi izuzetno bogat kontrast, veran prikaz crne boje i živopisne detalje koji ističu sve – od filmova do multitaskinga; Uz Vision Booster tehnologiju i vršnu osvetljenost do 2600 nita, Galaxy Z Fold7 obezbeđuje odličnu vidljivost čak i na direktnom sunčevom svetlu.

Elegantan izgled, robusna konstrukcija

Tanak i lagan, Galaxy Z Fold7 je napravljen da samouvereno prati korisnike u pokretu. Bilo da se stalno rasklapa i sklapa ili ubacuje u torbu, dizajniran je da izdrži svakodnevnu upotrebu i izrađen je da traje još duže, zahvaljujući novoj strukturi šarki i preklopnog ekrana.

Nova Armor FlexHinge šarka je tanja i lakša[6] zahvaljujući poboljšanom dizajnu u obliku kapljice i novim višestrukim „šinama“ koje smanjuju vidljiv pregib i povećavaju izdržljivost ravnomernijim raspoređivanjem naprezanja materijala;

šarka je tanja i lakša[6] zahvaljujući poboljšanom dizajnu u obliku kapljice i novim višestrukim „šinama“ koje smanjuju vidljiv pregib i povećavaju izdržljivost ravnomernijim raspoređivanjem naprezanja materijala; Spoljni ekran je napravljen od Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 – nove staklokeramike sa kristalnom strukturom „utkanom“ u staklenu mrežu[7], koja obezbeđuje izdržljivost i otpornost na pucanje u izuzetno tankom formatu;

– nove staklokeramike sa kristalnom strukturom „utkanom“ u staklenu mrežu[7], koja obezbeđuje izdržljivost i otpornost na pucanje u izuzetno tankom formatu; Advanced Armor Aluminum [8] u okviru i kućištu šarki dodatno povećava izdržljivost i tvrdoću materijala za 10%;

u okviru i kućištu šarki dodatno povećava izdržljivost i tvrdoću materijala za 10%; Glavni ekran je takođe redizajniran da bude tanji i lakši, ali i robusniji, zahvaljujući sloju titanske ploče. Pored toga, ultra-tanko staklo sada je 50% deblje, što omogućava veću otpornost ekrana.

Najmoćniji procesor, posebno napravljen za Galaxy

„Ispod haube“ Galaxy Z Fold7 pokreće jedan od najboljih procesora za Galaxy uređaje. Reč je o procesoru koji je jedinstven za ovu seriju uređaja i omogućava brzo izvršavanje zadataka veštačke inteligencije direktno na samom uređaju, poput prevođenja u realnom vremenu ili generativnog uređivanja fotografija.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy[9] donosi poboljšanje performansi od 41% za neuronske procesorske jedinice, 38% za centralni procesor i 26% za grafički procesor[10] u poređenju s prethodnom generacijom. To omogućava Galaxy Z Fold7 da beskompromisno obrađuje više zadataka povezanih sa veštačkom inteligencijom direktno na uređaju.

Ultra 200-megapikselna kamera

Ultra detaljne, ultra jasne fotografije[11]

Galaxy Z Fold7 donosi najbolje iz Galaxy iskustva profesionalnih kamera na preklopnom uređaju, kombinujući napredni hardver sa inteligentnom računarskom obradom za postizanje dosledno izuzetnih rezultata. Kamera visoke rezolucije može da zabeleži neverovatne detalje, živopisne boje i bogate teksture, tako da korisnici mogu ponovo da prožive svaki trenutak. Mogućnosti kamere dodatno unapređuje veštačka inteligencija, koja automatski podešava osvetljenje, detalje i realizam, pa fotografije i video snimci ostaju oštri i živi čak i u uslovima slabog osvetljenja – poput večernjih zabava ili kasnih poseta omiljenom kafiću.

Uz prvu širokougaonu kameru od 200 megapiksela u Galaxy Z seriji, moguće je zabeležiti četiri puta više detalja i napraviti fotografije koje su 44% svetlije;

u Galaxy Z seriji, moguće je zabeležiti četiri puta više detalja i napraviti fotografije koje su 44% svetlije; Širokougaona kamera rezolucije 10 megapiksela sa uglom snimanja od 100 stepeni , smeštena na glavnom ekranu, hvata širi kadar koji omogućava lako grupno selfi fotografisanje i više detalja iz sveta korisnika – kada je glavni ekran otvoren;

, smeštena na glavnom ekranu, hvata širi kadar koji omogućava lako grupno selfi fotografisanje i više detalja iz sveta korisnika – kada je glavni ekran otvoren; Nova generacija ProVisual Engine-a brže obrađuje snimke, pa je svaka fotografija i video zapis oštriji, živopisniji i bogatiji detaljima;

brže obrađuje snimke, pa je svaka fotografija i video zapis oštriji, živopisniji i bogatiji detaljima; Uz Night Video , inteligentno praćenje pokreta sada može da razdvoji subjekat u pokretu od statične pozadine, smanjujući šum. Dodatno, 10-bitni HDR donosi četiri puta više dubine u odnosu na 8-bitni HDR, omogućavajući snimanje fotografija i video zapisa sa bogatijim bojama, dubljim kontrastom i više živopisnih detalja – bez obzira na doba dana;

, inteligentno praćenje pokreta sada može da razdvoji subjekat u pokretu od statične pozadine, smanjujući šum. Dodatno, 10-bitni HDR donosi četiri puta više dubine u odnosu na 8-bitni HDR, omogućavajući snimanje fotografija i video zapisa sa bogatijim bojama, dubljim kontrastom i više živopisnih detalja – bez obzira na doba dana; 10-bitni HDR daje veću dubinu boja. To omogućava snimanje video zapisa sa bogatijim bojama, dubljim kontrastom i više živopisnih detalja, nezavisno od toga u koje doba dana su snimljeni.

Kreativno uređivanje na velikom ekranu

Galaxy Z Fold7 je profesionalni kreativni studio u džepu korisnika, sa alatima koje pokreće veštačka inteligencija, optimizovanim za njegov veliki ekran — omogućava snimanje izuzetnih fotografija i video zapisa i njihovu jednostavnu obradu. Bilo da korisnik želi da ukloni višak sa fotografije ili da eliminiše šum u zvuku video snimka iz kafića, napredna obrada na nivou profesionalnog studija može da se obavi u svega nekoliko jednostavnih koraka. Intuitivne i pametne funkcije Galaxy Z Fold7 omogućavaju pretvaranje fotografija i video snimaka u profesionalni sadržaj, bez potrebe za dodatnim alatima.

Korisnici mogu učiniti snimke besprekorno doteranim uz Photo Assist [12] , koji pomera, briše ili uvećava objekte, podešava uglove i popunjava pozadine sa preciznošću koju omogućava veštačka inteligencija. Lako je dodati i ukrasne detalje pomoću Portrait Studio [13] , kao i očistiti fotografije uz unapređeno Galaxy Generative Edit . Mogućnost besprekornog uklanjanja neželjenih osoba u pozadini i popunjavanja praznih prostora učinila je ovu funkciju omiljenom među korisnicima, a sada je još pametnija i nudi proaktivne predloge uz novu opciju Suggest Erases . Dovoljan je jedan dodir — uređaj automatski prepoznaje smetnje koje treba ukloniti, eliminišući potrebu za ručnim označavanjem;

, koji pomera, briše ili uvećava objekte, podešava uglove i popunjava pozadine sa preciznošću koju omogućava veštačka inteligencija. Lako je dodati i ukrasne detalje pomoću , kao i očistiti fotografije uz unapređeno Galaxy . Mogućnost besprekornog uklanjanja neželjenih osoba u pozadini i popunjavanja praznih prostora učinila je ovu funkciju omiljenom među korisnicima, a sada je još pametnija i nudi proaktivne predloge uz novu opciju . Dovoljan je jedan dodir — uređaj automatski prepoznaje smetnje koje treba ukloniti, eliminišući potrebu za ručnim označavanjem; Side-by-Side Editing i Show Original omogućavaju poređenje originalnih slika i uređenih verzija u stvarnom vremenu na velikom ekranu, što olakšava odlučivanje šta izmeniti, a šta zadržati;

Funkcija Audio Eraser[14] je takođe unapređena da bude još inteligentnija i praktičnija. U Galeriji se sada nalazi novi prekidač koji proaktivno prepoznaje i uklanja neželjenu pozadinsku buku, poput vetra ili saobraćaja, iz video snimaka.

Ultra iskustvo veštačke inteligencije

Sledeća generacija Galaxy AI[15] na velikom ekranu

Galaxy Z Fold7 koristi snagu preklopnog ekrana da dodatno osnaži mogućnosti i praktičnost veštačke inteligencije, donoseći iskustva koja su instinktivna, prilagodljiva i jednostavno efikasna. Uz novo korisničko okruženje One UI 8, koje je svesno konteksta i prirodno responzivno, fleksibilni format i proširivi ekran Galaxy Z Fold7 pružaju intuitivno i uranjajuće iskustvo interakcije sa veštačkom inteligencijom. Korisnici tako uživaju u manje „skakanja“ između aplikacija i ekrana, a više u kreativnosti i produktivnosti — sve na jednom mestu.

Dizajniran kao pravi multimodalni agent, One UI 8 [16] besprekorno kombinuje multitasking na velikom ekranu sa inteligentnim alatima koji razumeju ono što korisnici kucaju, govore, pa čak i vide. Zahvaljujući kameri koju pokreće veštačka inteligencija i privatnosti ugrađenoj u svaki sloj sistema, Galaxy Z Fold7 postaje pametan i bezbedan lični asistent – spreman da pomogne bilo kada i bilo gde;

besprekorno kombinuje multitasking na velikom ekranu sa inteligentnim alatima koji razumeju ono što korisnici kucaju, govore, pa čak i vide. Zahvaljujući kameri koju pokreće veštačka inteligencija i privatnosti ugrađenoj u svaki sloj sistema, postaje pametan i bezbedan lični asistent – spreman da pomogne bilo kada i bilo gde; Uz novi One UI 8 na operativnom sistemu Android 16 , Galaxy Z Fold7 premijerno donosi najnoviju Samsung AI platformu na preklopne uređaje, kao i najnovije Android iskustvo od samog početka;

na operativnom sistemu , Galaxy Z Fold7 premijerno donosi najnoviju na preklopne uređaje, kao i najnovije Android iskustvo od samog početka; Gemini Live [17] je sada unapređen multimodalnom veštačkom inteligencijom koja razume šta korisnici vide, govore i rade – dovoljno je samo uneti ili izgovoriti kontekstualno pitanje, bez potrebe za „šaltanjem“ među aplikacijama. Mogućnost deljenja sadržaja ekrana ili prikaza kamere sa Gemini Live asistentom omogućava korisnicima da pokažu šta gledaju — na ekranu ili kroz kameru — i dobiju odgovor odmah;

je sada unapređen multimodalnom veštačkom inteligencijom koja razume šta korisnici vide, govore i rade – dovoljno je samo uneti ili izgovoriti kontekstualno pitanje, bez potrebe za „šaltanjem“ među aplikacijama. Mogućnost deljenja sadržaja ekrana ili prikaza kamere sa Gemini Live asistentom omogućava korisnicima da pokažu šta gledaju — na ekranu ili kroz kameru — i dobiju odgovor odmah; Uz funkciju Circle to Search [18] , saveti za igranje se pojavljuju tačno kad i gde su potrebni. Dovoljno je zaokružiti stavku na ekranu i korisnici odmah dobijaju rezultate, savete ili trikove u lebdećem prikazu koji osigurava glatko i neprekidno gejming iskustvo;

, saveti za igranje se pojavljuju tačno kad i gde su potrebni. Dovoljno je zaokružiti stavku na ekranu i korisnici odmah dobijaju rezultate, savete ili trikove u lebdećem prikazu koji osigurava glatko i neprekidno gejming iskustvo; Uz Galaxy AI prilagođenu velikim ekranima, Galaxy Z Fold7 donosi iskustva koja maksimalno koriste rasklopljeni prošireni ekran za povećanje produktivnosti. AI Results View prikazuje rezultate AI funkcija u posebnom Split View prozoru, tako da izvorni sadržaj ostaje jasno vidljiv. Korisnici mogu još efikasnije da upravljaju Drag & Drop AI-generisanim sadržajem – uključujući fotografije i tekst – direktno iz Multi Window interfejsa. Uz alate kao što su Drawing Assist[19] i Writing Assist[20], ideje i vizuali se kreću glatko, čineći kreativni proces jednostavnijim nego ikad.

Sigurnost

Kako mobilna iskustva postaju sve inteligentnija i međusobno povezana, Samsung dodatno učvršćuje temelje njihove zaštite. Uvodi nove mere zaštite za veštačku inteligenciju na samom uređaju, širi otkrivanje pretnji na više uređaja i unapređuje bezbednost mreže kvantno otpornom enkripcijom. Sa One UI 8, Samsung dodatno razvija Knox Matrix, pružajući proaktivniju i jednostavniju zaštitu kroz čitav Galaxy ekosistem. One UI 8 takođe donosi privatnost vođenu veštačkom inteligencijom, unapređenu putem novog Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)[21] sistema — najnovijeg dostignuća u oblasti mobilne bezbednosti. KEEP donosi novu arhitekturu osmišljenu za zaštitu sledeće generacije personalizovanih funkcija pokretanih veštačkom inteligencijom. On stvara šifrovana, aplikaciji specifična skladišna okruženja unutar sigurnog memorijskog prostora uređaja, osiguravajući da svaka aplikacija može da pristupi samo svojim osetljivim podacima – i ničemu više. Uz One UI 8, Samsung unapređuje Knox Matrix kako bi obezbedio proaktivniju i korisnicima pristupačniju zaštitu u celokupnom Galaxy ekosistemu. Dodatno, u okviru uvođenja bezbednosti na kvantnom nivou, Samsung je integrisao post-kvantnu kriptografiju u Secure Wi-Fi[22]. Ovo poboljšanje štiti ključne procese razmene podataka u osnovi enkriptovanih veza i obezbeđuje snažnu privatnost čak i na otvorenim ili javnim mrežama.

Fast Track podrška

Samsung je takođe pokrenuo uslugu brze podrške u Evropi[23] za vlasnike Galaxy Z serije. Nova premijum usluga besplatna je za vlasnike Galaxy Z uređaja i nudi posvećenu pomoć iskusnih i visoko kvalifikovanih Samsung stručnjaka, uz podršku „na licu mesta” u prodavnici[24], putem onlajn četa ili telefonom. Ako je za korisnikov uređaj potreban popravak koji ne može biti završen u prodavnici istog dana, Samsung će obezbediti uređaj za pozajmicu[25] kako bi korisnici ostali povezani tokom trajanja popravke.

Dostupnost

Galaxy Z Fold7 dostupan je u pretprodaji od 9. jula 2025, dok će se u slobodnoj prodaji naći od 25. jula 2025. godine. Biće dostupan u plavoj, crnoj i srebrnoj boji. Za više informacija o Samsung Galaxy Z Fold7, molimo posetite www.samsung.com/rs.