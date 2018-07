Samsung Gear S4 – šta možemo da očekujemo od novog Samsung-ovog pametnog sata

Prošlo je već skoro dve godine od kada je Samsung predstavio poslednju verziju pametnog sata – Gear S3. Za 9. avgust najavljen je Samung Unpacked 2018, sledeći veliki Samsung-ov događaj na kome se očekuje zvanično predstavljanje Note 9 telefona, ali se (nezvanično) „šuška“ da bi to mogao da bude i trenutak predstavljanja Samsung Gear S4 pametnog sata.

Nagađanja šta bi mogao da nam donese Gear S4 kreću se od toga da će verovatno biti tanji od (pre)glomaznog Gear S3 modela, da će baterija trajati duže i da će možda imati drugačiji displej. Nagađa se da će novi sat imati dodatni OLED displej u obliku rotirajućeg zakrivljenog okvira na kome bi se prikazivale opcije ili statusne informacije. Ta zakrivljenost bi bila slična kao kod postojećih Samsung Galaxy Edge modela telefona. S obzirom da je na Gear Fit modelu već predstavljen zakrivljeni OLED displej, ovo predviđanje možda i nije daleko od istine.

Možda će doći i do promene imena. Na pojedinim tehnološkim online forumima pominje se da će novi Samsung pametni sat možda promeniti ime u Samsung Galaxy Watch, kako bi se „približio“ dobro poznatoj Galaxy paleti proizvoda. Ovo predviđanje ima zaleđe u tome što je prodaja Samsung telefona daleko veća od prodaje Samsung pametnih satova, pa bi se promenom imena uspostavila čvršća veza između ova dva proizvoda, što bi verovatno uticalo i na poboljšanje prodaje.

Ako znamo da je Samsung u Health phone aplikaciju prošle godine, kroz partnerstvo sa Amwell-om (američkim tele-medicinskim servisom) ubacio opciju tele-medicine, novi pametni sat bi bio idealno mesto za proširenje te funkcionalnosti dodavanjem novih senzora. Jedan deo informacija koje kruže mrežom pominju da bi možda novi OS mogao da bude Google Wear OS, umesto Samsung Tizen zasnovanog sistema. Ipak, to nam se ne čini previše verovatnim, jer Google planira da lansira novi set Wear OS satova u toku jeseni, ali ti satovi će raditi na Qualcomm procesorima, dok će Samsung najverovatnije i dalje ostati na sopstvenim Exynos procesorima.

I konačno, pominje se da je novi Samsung sat već sertifikovan u Evropi, što govori da je on praktično već spreman za prodaju. Pored pomenutog velikog događaja u 9. avgusta u Njujorku, druga moguća varijanta njegovog zvaničnog predstavljanja mogla bi da bude i IFA, koja se održava od 31. avgusta do 5. septembra u Berlinu. Znači ostaje nam da se strpimo narednih 40 do 60 dana i da nakon toga procenimo koliko smo bili dobri prognozeri…

