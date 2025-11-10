Samsung gradi pogon sa 50.000 Nividia grafičkih procesora

Samsung je najavio kupovinu 50.000 Nvidia grafičkih procesora kako bi poboljšao proizvodnju čipova za mobilne uređaje i robote.

Samsung je najavio kupovinu 50.000 Nvidia grafičkih procesora kako bi poboljšao proizvodnju čipova za mobilne uređaje i robote. Ove jedinice biće korišćene za stvaranje postrojenja koje nosi naziv „AI Magafactory“. Za sada još uvek nije poznato kada će postrojenje biti sagrađeno.

Najupadljivija činjenica ovog saopštenja je izuzetna saradnja sa Nvidijom kao i to da su upravo njihovi procesori neophodni za izgradnju i premenu veštačke inteligencije.

Upravo ovakvih sporazumi su uticali na drastičan porast vrednosti Nvidia kompanije i njenih akcije. Očekujemo otkrivanje i drugih ugovora koji proizvođača čipova postavlja na tron talasa tehnoloških inovacija.

Izvor: cnbc.com