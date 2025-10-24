Samsung Health Assistant – lični trener u džepu

Samsung planira da proširi upotrebu veštačke inteligencije u Galaxy telefonima, ovog puta kroz svet zdravlja i fitnesa.

Novi AI vodič za san, ishranu i vežbanje

Prema izveštaju portala SammyGuru, kompanija testira novi alat nazvan „Samsung Health Assistant“. Ovaj AI je deo Galaxy AI sistema i namenjen je da odgovara na pitanja vezana za aktivnost, san, ishranu, stres i energiju. Korisnici će moći da razgovaraju sa asistentom, a on će koristiti prethodne razgovore i podatke o zdravlju kako bi davao personalizovane odgovore.

Vodič, a ne lekar

Samsung naglašava da Health Assistant nije dijagnostički alat, već vodič. Na primer, tokom testiranja AI je davao savete kako poboljšati san smirivanjem okruženja pred spavanje ili predloge za vežbe gornjeg dela tela radi jačanja mišića. Dakle, reč je o praktičnim savetima prilagođenim korisnikovom načinu života.

Šira zdravstvena podrška

Health Assistant se uklapa u širu viziju kompanije koja već postavlja zdravlje u centar Galaxy ekosistema. Nedavna ažuriranja aplikacije Samsung Health donela su:

Virtuelne posete lekarima putem funkcije Find Care, gde korisnici mogu zakazati online konsultacije istog dana ili tokom nedelje, pa čak i dopisivati se sa lekarom između video pregleda.

Health Records sada je povezan sa američkim apotekama poput Walgreens, što korisnicima omogućava praćenje recepata i bolju kontrolu terapije.

AI asistenti u širem ekosistemu

Samsung ne eksperimentiše sa veštačkom inteligencijom samo u oblasti zdravlja. Kompanija je nedavno testirala i Gallery Assistant – alat za obradu fotografija i video snimaka. On nudi centralizovane AI funkcije za brže i jednostavnije uređivanje i trenutno je dostupan korisnicima Galaxy S25, kao i modela Flip 7 i Fold 7 sa One UI 8 interfejsom.

Šta korisnici mogu očekivati?

Ako se Health Assistant zvanično uvede, Galaxy telefoni bi mogli postati lični trener i savetnik za zdravlje – od praćenja sna i fizičke aktivnosti, do predloga za ishranu i rutinu oporavka.

Ovaj potez pokazuje ambiciju Samsunga da spoji AI tehnologiju i zdravstvenu brigu u jedan praktičan sistem, čineći telefone ne samo komunikacionim uređajima, već i personalizovanim vodičima za kvalitetniji život.

Izvor: Androidcentral