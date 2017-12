Samsung i Amazon Prime Video donose HDR10+ sadržaj

Kompanija Samsung Electronics, u saradnji sa Amazon Prime Video, najavila je da je celokupna Prime Video HDR videoteka sada dostupna u HDR10+ standardu. Reč je o novom otvorenom standardu koji koristi dinamičke metapodatke kako bi doprineo poboljšanom kontrastu i bojama na proširenom asortimanu televizora.

Katalog Prime Video HDR10+ obuhvata na stotine sati sadržaja, kao što su Prime Originals The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick i The Man in the High Castle, kao i na stotine naslova sa licencom. Prime Video je prvi provajder streaming usluga koji korisnicima nudi HDR10+ sadržaj, a koji je dostupan na svim televizorima iz Samsung 2017 UHD TV linije, uključujući premijum QLED TV modele.

Tehnologija HDR10+ na Prime Video servisu uključuje dinamičke metapodatke koji omogućavaju da TV uređaji s visokim dinamičkim rasponom (HDR) prilagode nivo osvetljenja scenu po scenu ili frejm po frejm. Primenom individualnog mapiranja tonova za svaku sekvencu, HDR10+ pruža novo iskustvo gledanja na Samsung ekranima nove generacije, a uz pomoć „Bezier“ vodiča za mapiranje tonova, Amazon je u mogućnosti da pruži optimalno iskustvo gledanja na različitim TV modelima.

Pokretanjem HDR10+ na Prime Video-u zajedno sa HDR10+ logotipom i sertifikovanim partnerstvom, koje su ove godine formirali Samsung, 20th Century Fox i Panasonic, dodatno se omogućava pružanje HDR iskustva svim korisnicima.

Podelite s prijateljima

Tweet