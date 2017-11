Samsung: Konekcija je neizbežna

Nove generacije uređaja donose nove standarde, nove načine upotrebe i, naravno, povezanost. Želeli to korisnici ili ne, navikavanje na nove mogućnosti biće neminovno. Da bi korisnicima olakšao prelazak na novi nivo korišćenja uređaja, Samsung je plasirao novu ideju „Your new normal“ koja novu generaciju uređaja predstavlja u novom svetlu.

Očekujemo ipak da većina korisnika prihvati nove mogućnosti, kao što je rado prihvatila mobilne telefone i multimedijalne gadžete. Inicijativa „Vaše novo normalno“ zapravo obuhvata izradu i kvalitet (Craftsmanship & Quality), pametnu povezanost (Cleverly Connected) i osvajanje nemogućeg (Championing the Impossible), kako je na sajmu IFA naglasio David Lowes, direktor marketinga za Samsung Electronics Europe i dodao „Kako se uloga tehnologije neprestano povećava u svim segmentima našeg života, trudimo se da pravimo uređaje koji će na nove načine da oblikuju život i trudimo se da damo svoj doprinos onome što postaje ‘novo normalno’ za korisnike.“

Zdravlje pre svega

U domenu pametnih satova i fitnes narukvica, Samsung ima već pozamašno iskustvo, a kod poslednjih modela Gear Sport i Gear Fit2 Pro, Samsung je doneo i neke nove funkcionalnosti.

Gear Sport je opremljen opcijama za ljude koji spajaju život i zdravlje. Sve počinje od ugrađenog GPS-a, praćenja broja koraka hodanja i trčanja, kao i praćenja prehrane. S naglaskom na povezivanje, sve veći povezani ekosistem donosi i potrebu za većom kontrolom. Gear Sport može da kontroliše uređaje koji podržavaju Samsung IoT, raditi kao daljinski upravljač za PowerPoint prezentaciju ili Samsung Gear VR i može se koristiti za plaćanje robe putem Samsung Pay (odnosi se samo na model s NFC‑om).

Gear Fit2 Pro je unapređena GPS fitness narukvica. Ima zakrivljen 1,5-inčni Super AMOLED ekran i može pratiti razne aktivnosti – bilo na zemlji ili u bazenu.

Novi fitnes gadžeti su vodootporni, pa gde otpornost na vodu tu je i praćenje plivanja. Ovi uređaji su idealani pratioci za bilo kakvo plivanje, od preplivavanja jezera do brčkanja u bazenu, sertifikovani su za otpornost na vodu do pet atmosfera, što je ekvivalentno dubini vode od pedesetak metara.

Uz najnoviju aplikaciju za plivačke treninge proizvođača Speedo, Speedo On, Gear Sport i Gear Fit2 Pro omogućavaju korisniku da lako prati ključne parametre svog plivačkog treninga, kao što je broj preplivanih dužina, vrsta zaveslaja i drugo.

Praćenje rada srca je najbolje u klasi. S poboljšanom tačnošću, ovi uređaji nude napredno praćenje rada srca u realnom vremenu. Oni omogućavaju stalno praćenje aktivnosti srca, a Samsung je partnerstva s najboljim kompanija obezbedio obilatu softversku podršku. Zahvaljujući partnerstvima sa brendovima Under Armour i Spotify, oba uređaja omogućavaju pristup fitnes aplikacijama proizvođaču Under Armour, uključujući aplikacije Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun i Endomondo za funkcije praćenja aktivnosti, ishrane kao i funkcije zasnovane na društvenim zajednicama. Program rada bez veze sa internetom proizvođača Spotify (Offline mode) omogućava slušanje muzike i kada je korisnik povezan na internet i kada nije, čak i kada nema svoj pametni telefon uz sebe.

Automatska detekcija aktivnosti ugrađena u ove uređaje savršeno osluškuje telo i prepoznaje sledeće kategorije aktivnosti: hodanje, trčanje, vožnju bicikla i dinamičke aktivnosti koje od plesa do košarke. Velnes plan može biti prilagođen korisnikovim potrebama, sa posebno prilagođenim ciljevima i upozorenjima.

Bogatija multimedija

U paketu sa satom i narukvicom, Samsung je predstavio i IconX bežične slušalice – bubice. One omogućavaju slušanje omiljene muzike i kada je korisnik povezan na internet (strimingom), ali i prenosom pesama sa Samsung‑ovog pametnog telefona ili računara, ili pristupom preko Bluetooth veze. Slušalice su, takođe, najnoviji način za povezivanje sa Bixby‑jem.

Jednostavnim dodirom i držanjem slušalice aktivira se glasovna kontrola kojom je moguća kontrola muzike ili telefona i kad uređaj nije u ruci. Slušalice su dostupne u crnoj, sivoj i ružičastoj boji, lake su i ergonomski oblikovane.

Za ljubitelje fizičkih aktivnosti, Gear IconX automatski prati trkačke treninge i ima opciju Running Coach koja može jednostavno da se aktivira dodirom slušalice, donoseći audio obaveštenja o statusu treninga direktno u uvo, u realnom vremenu i bez telefona. Brzo punjenje i bolja autonomija baterije koja omogućava do pet sati direktne reprodukcije sa interneta (striming) i sedam sati reprodukcije muzike. Do 4 Gb unutrašnje memorije, omogućavaju vam da potpuno autonomno i jednostavno uživate u slušanju muzike.

Nakon šestomesečnog partnerstva sa poznatom audio‑kompanijom HARMAN, Samsung je sada globalni lider u povezanoj automobilskoj tehnologiji, s više od 50 miliona automobila na putevima širom sveta, koji su pojačani HARMAN i Samsung tehnologijom.

Partnerstvo je usredsređeno na stvaranje audiovizuelnih i vizuelnih iskustava koja su se do nedavno smatrala nemogućim. Na primer, Samsung‑ov novi HDR LED ekran za bioskop, koji je širok više od 10 metara, pruža nenadmašan kvalitet slike. Uz njega ide audio tehnologija kompanije HARMAN Professional Solutions zajedno s Samsung AudioLab‑om. Kombinacija Samsung‑a i HARMAN-a ima za cilj da ponudi novu dimenziju zabave, uzimajući potpuno nove stvari, poput ekrana s proširenim brojem boja (HDR, high‑dynamic‑range imaging hudi više od osam bita po svakoj RGB komponenti) uz ambijentalni HARMAN zvuk, čineći normalnim ovaj doživljaj koji je doskora bio neostvariv.

Pamet u kući

Nova tehnologija, ugrađena u Samsung-ov model veš mašine WW8800, korisnicima će prepoloviti vreme potrebno za pranje veša. Na podešavanju Super Speed, jedan ciklus pranja svakodnevnog veša završava se za samo 39 minuta, što korisnicima štedi vreme, a da pritom ne ometa učinak pranja, energetsku efikasnost, očuvanje tkanine i trajnost.

Kroz ceo ciklus pranja, QuickDrive™ nudi ceo spektar pametnih funkcija jednostavnih za primenu. WW8800M mašina uz mogućnost povezivanja na IoT, nudi i pametnog asistenta za pranje veša na bazi veštačke inteligencije nazvanog Q‑rator, koji obezbeđuje tri mogućnosti za uspešnije pranje veša.

Planer pranja (Laundry Planner) omogućava korisnicima da odrede vreme kada će se ciklus pranja završiti, čime dobijaju više mogućnosti da planiraju svoje vreme.

Recept za pranje (Laundry Recipe) donosi automatske preporuke za optimalni ciklus pranja na bazi informacija kao što su boja, vrsta tkanine i stepen zaprljanosti koje unosi korisnik, čime se izbegava nagađanje koji bi program pranja bio najbolji u datoj situaciji.

HomeCare Wizard prati rad mašine putem daljinskog upravljača ili mobilnog telefona i proaktivno obaveštava korisnika o potencijalnim problemima. Iz baze podataka na Internetu obezbeđuje brzu podršku za rešavanje problema.

Iz ovih nekoliko primera, jasno je da je povezanost neizbežna, a Samsung je lider u standardizaciji globalnih internet tehnologija kao dijamantski član Fondacije za otvoreno povezivanje (OCF, Open Connectivity Foundation). Samsung je prvi u industriji koji je primio OCF certifikat za svoje pametne TV uređaje, Family Hub frižider i klima uređaje, a namerava da pribavi sertifikate na sve kućne aparate u toku godine.

OCF sertifikat će omogućiti kompatibilnost između različitih proizvoda kompanija članica. Uz Samsung, više od 390 kompanija se pridružilo OCF‑u, a predviđa se da će za tri godine, uz OFC standard, biti sinhronizovno više od 20 milijardi IoT proizvoda.

