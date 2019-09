Samsung lansira PCIe Gen4 SSD-ove otporne na kvarove

Samsung Electronics je lansirao nove SSD-ove sa tehnologijom zaštite od kvarova, koja im omogućava da nesmetano nastave sa radom čak i ukoliko neki od NAND čipova unutar njih prestanu da funkcionišu.

Južnokoerjski gigant je objavio da njihova nova PCI Express (PCIe) Generation 4 Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD serija kapaciteta do 30.72 TB poseduje fail-in-place (FIP) tehnologiju koja obezbeđuje nastavak rada i u slučaju hardverskog kvara. To će omogućiti smanjenje cena servera i troškova u data centrima, kao i optimizaciju njihovog rada, jer je praksa do sada zahtevala da se ceo sistem ugasi kako bi se zamenio neispravan SSD. FIP tehnologija detektuje neispravan čip, skenira podatke koji se nalaze na njemu i vrši njihovu automatsku relokaciju na čipove koji funkcionišu normalno.

Samsung-ovi PCIe Gen4 NVMe SSD-ovi dostupni su u dva brenda – PM1733 i PM1735 i u dve dimenzije – 2.5-inčna U.2 varijanta i HHHL varijanta, dok se raspon memorijskih kapaciteta kreće od 0.8 TB do 30.72 TB. U.2 varijanta će imati maksimalnu brzinu čitanja podataka od 6.4 GB/s, a brzina upisivanja će biti 3.8 GB/s. HHHL varijanta će biti nešto brža po pitanju čitanja (8 GB/s), dok će brzina pisanja biti ista kao kod U.2 varijante.

Pored FIP tehnologije novi Samsung PCIe Gen4 SSD-ovi imaće još dve nove tehnologije. Prva je softver za SSD virtuelizaciju koji deli SSD na 64 manje jedinice, omogućavajući time da više korisnika istovremeno i nezavisno pristupaju disku. To će cloud operaterima obezbediti da povećaju broj istovremenih korisnika bez gubitka na performansama, a smanjiće se opterećenje CPU-ova u vezi virtuelizacije.

Drugi novitet je V-NAND tehnologija za mašinsko učenje. Ona upotrebljava big data za precizno ultra-brzo čitanje podataka.

