Samsung lansirao desktop verziju svog internet pregledača sa fokusom na veštačku inteligenciju

Samsung je u četvrtak predstavio desktop verziju svog web pregledača – Samsung Internet, čime je proširio softver koji je do sada bio rezervisan uglavnom za mobilne uređaje. Kompanija opisuje novi preglednik kao korak ka „razvoju iz klasičnog PC browsera koji čeka unos, u integrisanu AI platformu“. Drugim rečima – sve se vrti oko veštačke inteligencije.

Fokus na sinhronizaciju, privatnost i novu AI generaciju browsera

Samsung Internet za Windows donosi sinhronizaciju podataka između uređaja, uključujući oznake (bookmarks), istoriju pretraga i autofill opcije. Pored toga, kompanija naglašava da je privatnost korisnika u prvom planu, sa funkcijama kao što su blokiranje tragača i kontrolna tabla privatnosti.

Ipak, čini se da ovo nisu glavni razlozi lansiranja desktop verzije u 2025. godini. Samsung je sličnu verziju nakratko objavio i u 2024., ali ju je ubrzo povukao bez objašnjenja. Sada se, međutim, jasno vidi da je cilj da se kompanija pozicionira u novom talasu „AI pregledača“, koji brzo osvajaju tržište.

Ovaj potez dolazi nakon što su se pojavili OpenAI Atlas (ChatGPT browser), Microsoft Edge sa Copilot Mode-om, Opera Neon i Perplexity Comet, svi sa naglaskom na integraciju inteligentnih asistenata i prediktivne funkcije. Samsung tvrdi da će njegov preglednik doprineti ostvarenju vizije „ambientne AI“, odnosno tehnologije koja predviđa potrebe korisnika i nudi personalizovanu podršku.

Samsung Internet za Windows trenutno je dostupan kroz beta program za Windows 10 (verzija 1809 i novije) i Windows 11, a zainteresovani korisnici mogu se prijaviti preko zvanične product page stranice.

Izvor: Engadget