Samsung najavio Note20 seriju i nove Galaxy uređaje

Kompanija Samsung Electronics danas je organizovala prvi virtuelni Galaxy Unpacked događaj u svojoj istoriji, strimingom uživo iz Južne Koreje. Tom prilikom predstavljeno je čak pet novih uređaja: Galaxy Note20 i Note20 Ultra – najmoćniji Note telefoni do sada, Tab S7|S7+ – višenamenski tableti za veću produktivnost i kreativnost, Galaxy Watch3 – premijum pametni sat sa naprednim zdravstvenim opcijama.

Pored toga, predstavljene su Galaxy Buds Live – moderne ergonomske slušalice sa vrhunskim kvalitetom zvuka i Galaxy Z Fold2 – nova, unapređena generacija pametnih telefona na preklop.

Galaxy Note20 serija – najmoćniji Note uređaji do sada

Najmoćnija Note serija do sada odlikuje se neverovatnom produktivnošću – ima sve osobine kompjutera i omogućava korisnicima da uživaju u gejmingu kao pravi profesionalci. U seriji su dva uređaja: Galaxy Note20 Ultra, dizajniran za ljubitelje ove serije koji zahtevaju maksimum u performansama i produktivnosti i Galaxy Note20, za širu grupu Note korisnika koji žele da uživaju u vrhunskim funkcijama za rad i zabavu.

Nove mogućnosti za rad

Galaxy Note20 serija potpuno transformiše način rada, omogućavajući korisnicima da urade više, bilo kada i bilo gde. Zaštitni znak ove serije su nova S Pen olovka, kao i Samsung Notes aplikacija, koji su dostupni i kod tableta Tab S7|S7+. Dodatno, saradnja sa dugogodišnjim partnerom kompanijom Microsoft, čini da Note20 i Windows računari budu usklađeni i zajedno funkcionišu besprekorno.

Unapređena S Pen olovka : Omiljena kod svih Note fanova i ljubitelja multitaskinga, S Pen olovka na Galaxy Note20 seriji nudi vrhunsko iskustvo pisanja pri svakom naletu inspiracije. Nova olovka preciznija je nego ikada pre, a nova Anywhere opcija čini njeno korišćenje u bilo kojoj aplikaciji lakšim i efikasnijim.

Unapređena S Pen olovka : Omiljena kod svih Note fanova i ljubitelja multitaskinga, S Pen olovka na Galaxy Note20 seriji nudi vrhunsko iskustvo pisanja pri svakom naletu inspiracije. Nova olovka preciznija je nego ikada pre, a nova Anywhere opcija čini njeno korišćenje u bilo kojoj aplikaciji lakšim i efikasnijim.

Samsung Notes za veću fleksibilnost : Korisnicima su potrebni alati koji im omogućavaju da rade na bilo kom uređaju, bilo kada i bilo gde. Zahvaljujući Samsung Notes opcijama koje automatski konvertuju neuredne beleške u razumljivo ispisan tekst, sada je moguće sa lakoćom zapisivati, prepravljati i deliti ideje putem telefona, tableta ili računara. Samsung Notes takođe može da konvertuje dokumenta u PDF ili Microsoft PowerPoint formate, a nudi i novu opciju ispravljanja i obeležavanja unutar teksta u ovim formatima. Na kraju, sve beleške biće maksimalno organizovane, zahvaljujući intuitivnom i jednostavnom sistemu za upravljanje datotekama. Smart-working na više različitih uređaja: Uz unapređenu Link to Windows opciju, korisnici sada mogu da pristupe svojim mobilnim aplikacijama direktno preko računara koji koriste Windows 10 operativni sistem. Kasnije tokom godine biće moguće i pokretanje više aplikacija na računaru istovremeno. Korisnici sada mogu da kreiraju prečice ka aplikacijama i sadržaju na svojim telefonima na Windows 10 računarima. Takođe, svi uređaji biće međusobno usklađeni, zahvaljujući sinhronizaciji Samsung Notes sa Microsoft OneNote i Outlook, kao i Reminders aplikacije sa Microsoft Outlook, To Do i Teams.

Zabava bez granica

Partnerstvo sa kompanijom Microsoft dolazi do izražaja i u zabavnom aspektu Galaxy Note20 serije. Korisnici mogu u potpunosti da se prepuste najmoćnijem gejming iskustvu koje je Samsung do sada omogućio na mobilnom telefonu, igrajući igrice poput profesionalaca. Note20 serija donosi nove, vrhunske performanse i povezanost, na najboljem displeju do sada. Pored toga, tu su i profesionalni alati za pravljenje fascinantnih fotografija i video zapisa.

Omiljene Xbox igre: Počevši od 15. septembra, korisnicima će biti omogućeno igranje omiljenih igrica sa kompjutera i konzola uz Xbox Game Pass Ultimate, koji nudi pristup bazi od preko 100 popularnih igara uključujući Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4, kao i Gears of War 5: Ultimate Edition. Zahvaljujući velikom displeju i nikada bržem procesoru, akcija teče glatko, a gejming iskustvo dodatno je poboljšano opcijama na bazi veštačke inteligencije i Bluetooth optimizacije.

Snimanje filmova na dlanu: Uz odnos stranica od 21:9 i snimanjem od 24fps, kamera na Galaxy Note20 seriji sa 8K rezolucijom omogućava pravljenje video snimaka filmskog kvaliteta. Zahvaljujući moćnom Pro Video režimu sa profesionalnim fokusom, zvukom, ekspozicijom, osvetljenjem i mogućnostima zumiranja uz pravljenje snimaka od 120fps u FHD rezoluciji, korisnici pred sobom imaju zaista autentično video iskustvo. Osim toga, sada mogu da kontrolišu i podešavaju i mikrofon, usmeravajući ga kako i gde žele, a uz kombinaciju sa Galaxy Buds Live slušalicama, moguće je snimiti kristalno jasan zvuk, bez pozadinskih šumova.

Multitasking uz unapređeni Samsung DeX: Samsung Dex sada prvi put nudi bežično povezivanje Note20 uređaja sa pametnim televizorom, onda kada je korisnicima potreban veći ekran za dopisivanje sa prijateljima dok igraju igrice ili deljenje najnovijih video sadržaja u realnom vremenu.

Moć i vrhunske performance kao deo Galaxy tradicije

Galaxy Note oduvek je važio za moćan telefon izuzetnih performansi, a Note20 serija nastavlja tu tradiciju, nudeći korisnicima sve ono što očekuju od Galaxy uređaja. Note20 linija poseduje najbrži procesor u istoriji Galaxy ekosistema i spaja vrhunsku tehnologiju sa najboljim mobilnim iskustvom u klasi, bez žrtvovanja vrhunskog dizajna na koji su korisnici navikli. Note20 i Note20 Ultra dolaze u nežnim, neutralnim tonovima koji prevazilaze aktuelne trendove, sa završnim mat slojem koji neutrališe otiske prstiju i tragove.

Prvi put u Note seriji, Galaxy Note20 Ultra odlikuje Dynamic AMOLED 2X displej uz stopu osvežavanja ekrana od 120Hz koji se automatski prilagođava sadržaju koji prikazuje, kako bi baterija trajala što duže. Uz pametnu dugotrajnu bateriju i mogućnosti super brzog punjenja više od 50 odsto kapaciteta za samo 30 minuta, korisnici više ne moraju da brinu da li će im se telefon ugasiti.

Takođe, Samsung i dalje ostaje lider na polju 5G tehnologije uz hiper brzu 5G konekciju. Galaxy Note20 uređaji automatski pretražuju i preporučuju mreže sa najvećim protokom, kao i stabilne Wi-Fi 6 konekcije za različite striming usluge. Kada je u pitanju sigurnost, korisnici mogu biti uvereni da im je uređaj bezbedan zahvaljujući Samsung Knox sistemu.

Još jedan novitet je i Nearby Share funkcija koja omogućava brzo i lako deljenje sadržaja između telefona koji koriste Ultra-wideband tehnologiju (UWB). Jednostavnim uparivanjem Note20 Ultra sa drugim Galaxy uređajem sa UWB opcijom, Nearby Share će automatski izlistati kontakte sa kojima korisnik može da deli sadržaje.

Nova iskustva uz povezani Galaxy ekosistem

Samsung uređaji i usluge dizajnirani su tako da funkcionišu zajedno bez poteškoća. Note20 dobiće novo lice kada se upari sa drugim novitetima iz Samsung Galaxy porodice: Tab S7|S7+, Galaxy Watch3 i Galaxy Buds Live. Zahvaljujući ovim vrhunskim uređajima, korisnici mogu raditi pametnije, igrati se duže, živeti zdravije i komunicirati bolje.

Galaxy Tab S7|S7+, multifunkcionalni tableti

Ova dva nova multifunkcionalna uređaja kombinuju u sebi mogućnosti računara, fleksibilnost tableta i konektivnost pametnog telefona. Oba tableta odlikuje najnoviji procesor i mogućnost 5G konekcije, kao i veliki displej od 11, odnosno 12,4 inča, sa stopom osvežavanja ekrana od 120Hz. Galaxy Tab S7|S7+ dolaze sa tastaturom, unapređenom S Pen olovkom i Samsung Notes funkcijom kao na Note20 seriji, za iskustvo nalik kompjuterskom.

Međusobno deljenje podataka na Tab S7|S7+ tabletima sa drugim uređajima sada je još lakše: korisnik može lako pronaći dostupnu Wi-Fi konekciju uz pomoć Auto Hotspot opcije, koja će detektovati i druge Galaxy uređaje. A uz Nearby Share, sadržaji se sa neverovatnom lakoćom dele sa najbližim kontaktima. Ekran tablet uređaja može se proširiti i sa Samsung PC-em putem Second Screen mogućnosti koja duplira ili proširuje ekran. Alati poput Samsung Notes, S Pen olovke, Book Cover tastature i Bluetooth miša zaokružuju korisničko iskustvo koje je produktivnije nego ikad do sad.

Galaxy Watch3 – premijum pametni sat

Galaxy Watch3 je pametni sat nove generacije za održavanje rutine, kondicije i zdravlja. Izrađen od najkvalitetnijih materijala i tanjom verzijom rotirajućeg okvira, Galaxy Watch3 kombinuje luksuz i udobnost za nošenje tokom ceelog dana i noći. Ipak, ovaj pametni sat nije privlačan samo vizuelno, već preuzima i glavnu ulogu u stvaranju ličnog fitnes iskustva i poboljšanja kondicije.

Korisnik uz Blood oxygen (SpO2) mogućnost može da proveri zasićenost kiseonikom tokom treninga. U slučaju težeg fizičkog pada, Galaxy Watch3 će ga detektovati i poslati SOS notifikaciju odabranim kontaktima kako bi se odmah ukazala pomoć. Uz alat za analizu trčanja korisnik dobija trenutne informacije tokom džoginga, kao i prateće izveštaje koji će pomoći u poboljšanju kondicije i smanjenju potencijalnih povreda, dok se potrošnja kiseonika meri VO 2 analizom podataka. Korisnik u svojoj kući može kreirati i sopstveni fitnes studio uz pomoć Samsung Health aplikacije koja sadrži zbirku sa više od 120 različitih video vežbi.

Galaxy Buds Live – moderne ergonomske slušalice

Samsung je predstavio i svoj najnoviji model bežičnih slušalica – Galaxy Buds Live. Zahvaljujući većim AKG zvučnicima i bas kanalima od 12mm, zvuk je sada bogat i višeslojan. Galaxy Buds Live dolaze sa čak tri mikrofona i Voice Pickup jedinicom. Ove slušalice poseduju i Active Noise Cancellation opciju za uklanjanje okolne buke.

Novi Galaxy Z Fold2

Nakon predstavljanja dva različita preklopna uređaja i prikupljanja utisaka korisnika, Samsung je dizajnirao Galaxy Z Fold2. Ovaj inovativni telefon dolazi sa dva Infinity-O displeja, gotovo bez ivica, dimenzija 6,2 i 7,6 inča, čineći ga znatno većim od prethodnog Galaxy Fold modela. Kombinujući preciznu tehnologiju i nesvakidašnji dizajn, Galaxy Z Fold2 dostupan je u crnoj i bronzanoj boji, a mnoge opcije uređaja pokreće partnerstvo sa kompanijama Google i Microsoft.

Za sve korisnike koji tragaju za jedinstvenim premijum dizajnom, Samsung je ponovo udružio snage sa njujorškom modnom kućom Thom Browne, stvorivši ograničenu seriju Galaxy Z Fold2 Thom Browne.

Dostupnost

Galaxy Note20 serija biće dostupna na domaćem tržištu od 21. avgusta 2020. godine u sledećim varijantama.

Galaxy Note20: Mistično bronzana, Mistično zelena, Mistično siva

Galaxy Note20 Ultra: Mistično bronzana, Mistično crna, Mistično bela

Ukoliko poručite Samsung Galaxy Note20 ili Note20 Ultra unapred, tokom trajanja promotivnog perioda od 5. do 20. avgusta 2020. godine, na poklon dobijate nove bežične slušalice Galaxy Buds+ ili Galaxy Buds Live, u zavisnosti od odabranog modela. Više informacije pronađite na: ovoj stranici!

