Velike su šanse da u poslednje vreme perete ruke više nego ranije, međutim kako ne bi morali konstantno da mislite o tome, Samsung je za korisnike svog Galaxy sata, razvio aplikaciju koja će o tome misliti za vas.

Podsećanje da perete ruke

Dizajnirana za dijapazon uređaja Galaxy Gear i Watch, aplikacija Hand Wash podseća korsnike da peru ruke u ujednačenim intervalima u toku dana. Kompanija je početkom 2020. godine, napravila studiju na University College-u u Londonu, u kojoj se tvrdi da je šest do deset puta dnevno optimalno potrebno prati ruke, sa dodatkom pranja posle odlaska u toalet i pre jela.

Alarm će vas zbog toga na svaka dva sata obavestiti o tome da je potrebno oprati ruke, mada je to moguće podesiti na interval po vašoj želji. Kada ste nad sudoperom, okretanje uređaja pokreće odbrojavanje od 25 sekundi što predstavlja vreme koje je potrebno da prođe do završetka pranja ruku. S obzirom da su svi Galaxy satovi vodootporni, nije potrebno skidati ga, i to može da bude vrlo zgodno. Uz to, sat meri i analizira koliko učestalo ste prali ruke u toku nedelje.

Izvor: engadget

