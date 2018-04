Samsung navodno priprema prvi Android Go telefon

Nedavno su otkriveni detalji o novom pametnom telefonu iz kompanije Samsung, te se pretpostavlja da bi moglo da se radi o prvom Android Go uređaju ovog proizvođača.

Naime, novi uređaj sa serijskim brojem SM-J260G nedavno je primećen na Geekbench-u, te se tom prilikom došlo i do specifikacija za ovaj proizvod. Tako je moglo da se pročita da je podržan Android 8.1 Oreo verzijom operativnog sistema, i da dolazi sa 1GB RAM-a, a matična ploča je zavedena kao universal7570_go, što ukazuje na to da bi moglo da se radio o Android Go uređaju.

U specifikacijama se, pored navedenog, nalazi i informacija da će se u sklopu telefona naći Samsung Exynos 7570 procesor, te je to i poslednji podatak do kojeg su oni koji se bave ovom temom uspeli da dođu, tako da se još uvek očekuje potvrda da se zaista radi o Android Go telefonu.

Izvor: Geeky Gadgets

