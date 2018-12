Samsung novogodišnja akcija: Dupla radost za vaše najdraže

Predstoji, za mnoge, najlepši period godine, kada razmišljanje o kupovini poklona najmilijima postaje slatka obaveza. Ista ta obaveza ponekad može da postane neodlučnost, baš zato jer ne znamo šta bismo kupili. Poklon koji sigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim jeste – mobilni telefon. Odličan izbor, jer je najomiljeniji gedžet današnjice. Koristimo ga za komunikaciju, naravno, ali i za fotografisanje, slušanje muzike, gledanje omiljenih serija ili igranje igara.

Da ne nabrajamo u nedogled – ukoliko se odlučite za kupovinu baš ovakvog poklona, evo nekoliko predloga koji uređaj biste mogli da kupite. I uz to, dobijete još i dodatni poklon. Bićete omiljeni Deda Mraz ili Baba Mrazica, sasvim sigurno.

Kompanija Samsung, u duhu tradicionalnih novogodišnjih darovanja, za svoje potrošače pripremila je posebnu promociju koja će trajati do 6. januara 2019. Ili do isteka zaliha.

Naime, ukoliko kupite neki od navedenih uređaja ove kompanije na poklon dobijate, ni manje ni više uvek neophodnu, microSD karticu.

Uz kupljeni Galaxy Note9 ili Galaxy S9/9+ kao poklon se dobija microSD kartica od čak 128 GB. Galaxy Note9 je zaista neverovatan uređaj. Odlikuju ga snažna baterija za celodnevni rad, velika memorija za čuvanje podataka, fantastična kamera, Infinity ekran za uživanje bez granica i perfektan dizajn. Galaxy S9/9+ su idealni za one korisnike kojima je važno da prave odlične fotografije. Sa dvostrukom blendom, koja se prilagođava poput ljudskog oka, kamera na ovim uređajima pravi neverovatne fotografije po mraku, kao i po dnevnom svetlu, uz uvek zanimljivu opciju super usporenog snimka.

Kupovinom Samsung Galaxy A9 ili Galaxy A7, dodatni poklon stiže u vidu microSD kartice od 64 GB. Galaxy A9 je zaista sjajan izbor ukoliko poklon kupujete osobi koja obožava fotografisanje. Istu će sigurno oduševiti četvorostruka kamera, prva takva na svetu, koja neće izneveriti ničije čak i visoke kriterijume, jer pravi odlične snimke i danju i noću. Savršeno elegantni dizajn i infinity ekran su dodatni aduti ovog sjajnog uređaja. Galaxy A7 uvek je dobar izbor ukoliko osoba kojoj ga poklanjate ima „širok pogled“ na svet oko sebe. Biće očarana trostrukom kamerom ovog uređaja, koja beležite više od onoga što se vidi. Fotografije će izgledati maksimalno prirodno uz 19 režima prilagođavanja, a u selfi modu istaknute najlepše crte lica. Ovaj telefon ujedno ima odličnu cenu za kvalitet koji nudi, pa sa cenom od 41.990 dinara dobra je opcija za vaš džep.

Za kupovinu telefona Galaxy J6+ ili Galaxy J4+, poklon je microSD kartica od 32 GB. Uređaji iz serije J imaju odlične performanse. Kada je o Galaxy J6+ reč za 25.990 dinara kupili ste nekome poklon koji će se savršeno uklopiti u bilo koji stil jer ima suptilni dizajn i dolazi u bojama uklopivim uz sve. Dvostruka kamera i infinity ekran od 6 inča su samo dodatni plusevi. Galaxy J4+ korisnicima nudi veće uživanje u sadržajima koje gledaju, uz infinity ekran i bogatiji zvuk koji stvara utisak realističnosti. Uz Dual Sim opciju i odličnu kameru, 19.990 dinara sjajna je cena za poklon kojim ćete nekoga usrećiti.

Sveukupno, reč je o telefonima neverovatnih performasi, kako za one sa zahtevnim poslovnim potrebama, i za one koji bi da uživaju u besprekornim fotografijama napravljenim inovativnim i pametnim kamerama, ali i za one koji bi da pokažu kreativnost, a cene eleganciju i minimalistički dizajn.

Pitanje je samo: šta vi ovde više želite? Da budete Deda Mraz, ili da Deda Mrazu suptilno „šapnete“ da vam ispod jelke ostavi baš neki od ovih poklona?

Više informacija o promociji nalaze se na https://www.samsung.com/rs/offer/praznicna-promocija/.

