Samsung Odyssey OLED G8 se pridružuje diveloperima kompanije Nexon u stvaranju igre „The First Descendant“

Razvoj igara je umetnost i, kao i svako remek-delo, zahteva odgovarajuće alate. Nexonov novi naslov The First Descendant će iznova definisati žanr luter šuter igara zahvaljujući impresivnom vizuelnom prikazu i imersivnom igranju. U središtu ovog procesa razvoja jeSamsung Odyssey OLED G8 – monitor koji ne samo da prikazuje ovu grafiku, već je i uzdiže na novi nivo realističnosti.

Pridružite nam se u razgovoru sa Nexon Games diveloperima, koji otkrivaju kako je ova najsavremenija tehnologija vizuelnog prikaza pomogla da svoju ambicioznu viziju pretvore u delo. Od preciznosti boja do brzine odziva, otkrijte zašto je Odyssey OLED G8 više od monitora – i predstavlja prekretnicu u ovom sektoru.

Odyssey OLED G8: Zavladajte akcijom uz The First Descendant | Samsung

Osnovan 1994, Nexon je postao globalni lider u onlajn gejmingu. Poznat po kreiranju popularnih naslova kao što su MapleStory, Dungeon & Fighter i KartRider, Nexon nastavlja da pomera granice u svetu gejminga. Kompanija je ove godine predstavila The First Descendant, luter šuter igru koja je privukla 260.000 igrača kada je lansirana. Nexon radi na širenju svog globalnog dometa i prilagođavanju stalnim promenama u gejming sektoru. Nexon je 2021. godine završio preuzimanje kompanije Embark Studios AB iz Stokholma koja se bavi razvojem projekata za globalno lansiranje.

▲ (Sleva) Glavni programer pogona Džunan Kim iz tima za pogon igara i glavni kreator globalnog koncepta Sinvuk Vi iz tima za dizajn koncepta okruženja u Nexon Gamesu su razgovarali sa Samsungom o svom najnovijem projektu, The First Descendant, i ulozi koju je Odyssey OLED G8 imao u njegovom razvoju.

P: Recite nam nešto o svojoj ulozi u razvoju igre The First Descendant i svom doprinosu njenom stvaranju?

Kim: Ja sam odgovoran za pogon igara. Razvijam softvere koji integrišu osnovne elemente kao što su grafički, zvučni i fizikalni pogon i vodim računa da savršeno međusobno funkcionišu.

Vi: Ja se bavim dizajnom koncepta okruženja. Moja uloga podrazumeva osmišljavanje celokupnog koncepta igre i kreiranje pozadina i likova koji se uklapaju u to okruženje.

▲ (Sleva) Glej, Bler i Enzo, glavni likovi Nexonove luter šuter igre „The First Descendant“ (Fotografija: Nexon)

P: Po čemu se izdvaja igra The First Descendant? Kakve ključne inovacije i odabir dizajna su definisali vaš pristup?

Kim: The First Descendant je luter šuter igra koja kombinuje mehaniku pucanja iz trećeg lica (TPS) sa elementima igranja uloga (RPG). Odlikuje se spektakularnim scenama borbi, visokokvalitetnom grafikom i bogatim sistemom plena punim moćnog oružja i opreme. Suština igre je u samoj priči, razvoju likova i potrazi za najboljim oružjem i opremom.

„Igranje The First Descendant na Odyssey monitoru uz HDR10+ GAMING vam omogućava da doživite najbolje izdanje živopisne, visokokvalitetne grafike ove igre“ – Džunan Kim, glavni programer, tim za pogon igara, Nexon Games

Nama je najbitnije bilo da otvoreni svet igre The First Descendant prenesemo u realnost putem najsavremenije grafike. Primenom Unreal Engine 5 smo iskoristili Nanite da ostvarimo izuzetno detaljna okruženja, što nam je omogućilo da neverovatno precizno napravimo složene scene i predmete. To je bilo od suštinskog značaja za kreiranje imersivnog iskustva otvorenog sveta gde igrači mogu da istražuju brojna i vizuelno privlačna okruženja. I Lumen je odigrao značajnu ulogu jer je omogućio osvetljenje u realnom vremenu koje dinamično reaguje sa svetom i likovima igre, što dodatno doprinosi realističnosti igranja.

* Otvoreni svet: element dizajna igre koji igračima omogućava da slobodno istražuju većinu oblasti uz minimalna ograničenja.

* Unreal Engine 5: pogon igre koji je osmislio Epic Games, poznat po ključnim funkcijama kao što su Nanite, koji efikasno upravlja grafikom velikog kapaciteta, i Lumen, koji poboljšava efekte osvetljenja.

▲ Džunan radi na razvoju igre „The First Descendant“ na monitoru Odyssey OLED G8. Odyssey OLED G8 nudi vrhunsku grafiku uz visoku rezoluciju i preciznost boja.

Vi: Igra je smeštena u apokaliptični svet u kom se različite frakcije – svaka sa svojom tradicijom – bore za opstanak. Priča prati borbu ljudske vrste protiv Vulgua, osvajača koji su skoro izbrisali ljudsku rasu sa zemlje. Igrači igraju potomke koji kreću u potragu za Gvozdenim srcem,oružjem koje je neophodno da se rat okonča.

Što se tiče dizajna, cilj nam je bio da kreiramo apokaliptični svet koji je bogat i imersivan i da izbegnemo mračan i futuristički izgled koji se često vidi u sličnim okruženjima. Samo okruženje je jedan od ključnih delova priče. Zato smo integrisali raznobojan izgled grada Albiona okrenut budućnosti da bismo uspostavili ravnotežu između sumorne atmosfere i osećaja nade. Ovaj pristup nije samo vizuelno privlačan, već takođe pomaže da se igrači uključe i na emotivnom nivou.

▲ Sinvuk radi na dizajnu grada Albiona, ključne oblasti u igri „The First Descendant“, na monitoru Odyssey OLED G8. Postojane boje i detaljan kontrast ovog monitora su pomogli da se istaknu složeni elementi dizajna.

P: Kao gejm diveloper, šta smatrate najvažnijim faktorima u stvaranju imersivnog gejming iskustva?

Kim: Visokokvalitetan prikaz je od suštinskog značaja za precizno predstavljanje grafike i vizuelnih elemenata igre. Današnji gejming standardi zahtevaju nesmetano igranje uz živopisnu grafiku, visoku okvirnu stopu i minimalno kašnjenje slike. Da bi se ova unapređenja u potpunosti iskusila, neophodan je gejming monitor sa visokom rezolucijom, širokim spektrom boja i kratkim vremenom odziva.

U okviru naše saradnje sa Samsung, tokom razvoja igre The First Descendant sam dobio monitor Odyssey OLED G8 i ono što ga po meni ističe je kvalitet prikaza – preciznost boja, izraza i kratko vreme odziva. Ovaj monitor nudi boje i kontrast visokog nivoa preciznosti, što je bilo od suštinske važnosti za razvoj ove igre. Isto tako, vreme odziva od 0,03 ms (GTG) dovelo je do znatnih unapređenja tokom naših demonstriranja.

„[Uz Odyssey OLED G8,] imate dva različita doživljaja prikaza na jednom monitoru – 16:9 za rad i 21:9 za igranje igara“ – Sinvuk Vi, glavni kreator globalnog koncepta iz tima za dizajn koncepta okruženja u Nexon Gamesu

Vi: Kao kreator svetskog koncepta, stalno se pitam, „Kako na najbolji način da igračima prenesem imersivan univerzum?“. Želim da igrači dožive svaki detalj okruženja i čak i fine izraze likova onako kako je planirano. Za to je neophodan prikaz koji precizno reprodukuje boje i sitne detalje. Kada igrači mogu da vide fine nijanse senki i živopisne boje, to značajno unapređuje njihovo uživljavanje u igru.

▲ Sinvuk razvija dizajn koncepta okruženja za „The First Descendant“ na monitoru Odyssey OLED G8.

P. Pored kvaliteta slike, da li su se još neke funkcije monitora Odyssey OLED G8 istakle dok ste radili na razvoju i demonstriranju ove igre?

Kim: The First Descendant je igra za više platformi, dostupna na računaru (Steam) i konzolama. Činjenica da Odyssey OLED G8 podržava čak tri eksterna ulaza[2] je bila posebno korisna kada smo testirali igru na različitim platformama. Elegantan metalni dizajn je takođe uštedeo prostor u dopunio naučno-fantastičnu estetiku ove igre.

▲ Džunan demonstrira verziju za konzolu igre „The First Descendant“ na monitoru Odyssey OLED G8. Odyssey OLED G8 nudi još veće pogodnosti uz 2 HDMI 2.1 porta, 1 DisplayPort 1.4 i USB čvorište.

Vi: Tokom rada na dizajnu i demonstriranju ove igre na monitoru Odyssey OLED G8 sam ustanovio da je igranje lakše i udobnije u poređenju sa mojim prethodnim monitorom. Boje i kontrast su bili balansirani i precizni, čak i na velikom ekranu.

Takođe mi se veoma dopala mogućnost da menjam odnos ekrana između 16:9 i 21:9 uz samo jednu promenu u podešavanjima. Inače izbegavam široke monitore zbog ugla gledanja, ali uz Odyssey OLED G8 je bilo lako menjati odnos ekrana za različite zadatke – 16:9 za rad i 21:9 za demonstriranje igre. Velika prednost je u tome što imate dva različita doživljaja prikaza na jednom monitoru.

▲ Gejm bar monitora Odyssey OLED G8 omogućava korisnicima da menjaju odnos ekrana između 21:9 i 16:9 kako bi uživali u igrama uz omiljeni odnos ekrana.

„Činjenica da Odyssey OLED G8 podržava čak tri eksterna ulaza je bila posebno korisna kada smo testirali igru na platformama kao što su računari i različite konzole“ – Džunan Kim, glavni programer, tim za pogon igara, Nexon Games

P: Koje funkcije monitora Odyssey OLED G8 će unaprediti iskustvo igrača igre The First Descendant?

Kim: The First Descendant je prvi HDR10+ GAMING naslov na svetu. Sarađivali smo sa Samsung na primeni ove tehnologije u našoj igri u cilju poboljšanja maksimalnog osvetljenja monitora i podrške standardnom HDR-u bez potrebe za ručnim podešavanjima[3]. Igranje The First Descendanta na Odyssey monitoru uz HDR10+ GAMING vam omogućava da doživite najbolje izdanje živopisne, visokokvalitetne grafike ove igre.

* HDR10+ GAMING: gejming tehnologija koja unapređuje kvalitet slike analiziranjem sadržaja igre u cilju poboljšanja dubine grafike i podrške funkcijama kao što su vreme odziva i Auto HDR.

▲ Odyssey OLED G8 podržava HDR10+ GAMING, što gejmerima omogućava da uživaju u unapređenom HDR iskustvu gejminga bez ručnih podešavanja kod podržanih naslova. „The First Descendant“ je igra koja koristi HDR10+ GAMING tehnologiju.

Vi: Za razliku od mog prethodnog monitora, gde su boje blizu ivica bile tamnije, Odyssey OLED G8 je zadržao postojanu osvetljenost preko celog ekrana. Tanak ram i okvir su takođe olakšali da se fokusiram na igru.

▲ Tanak metalni dizajn monitora Odyssey OLED G8 i Core Lighting+ sa zadnje strane unapređuju uživljavanje korisnika i stvaraju moderan gejming prostor.

Kim: I gejm bar mi je bio od velike pomoći. Kada se Odyssey OLED G8 poveže sa računarom ili konzolom, automatski otvara gejm bar. Odabir FPS režima rada na gejm baru osvetljava mračne oblasti u igri, što vam daje prednost nad skrivenim neprijateljima. Isto tako, zvuk postaje bogatiji, što takođe doprinosi imersivnom iskustvu.

▲ (Levo) Fabrička podešavanja gejm bara bez odabranog žanra, desno) FPS žanr odabran na gejm baru.

P: Imate li nešto da poručite igračima The First Descendanta za kraj?

Kim: Ako volite The First Descendant ili bilo koju igru sa pucanjem iz trećeg lica (TPS) uz visokokvalitetnu grafiku, Odyssey OLED G8 predstavlja odličan izbor. Ima visoku stopu osvežavanja, širok spektar boja i kratko vreme odziva, što zaista unapređuje gejming iskustvo.

Vi: Uvek sam se dvoumio između izbora monitora sa visokom rezolucijom i stopom osvežavanja za igranje igara i monitora sa preciznim bojama i kontrastom za razvoj. Odyssey OLED G8 savršeno ispunjava obe ove potrebe, tako da sa sigurnošću mogu da ga preporučim svakom gejmeru… ili diveloperu!

