Samsung One UI 3 stiže uz Android 11

Kompanija Samsung Electronics je najavila zvanično lansiranje najnovijeg ažuriranja za odabrane Galaxy uređaje – One UI 3. Ovo ažuriranje donosi novi uzbudljiv dizajn, poboljšane sadržaje i visok stepen prilagodljivosti, a biće dostupno sa operativnim sistemom Android 11. Osim što korisničko iskustvo čini daleko kvalitetnijim, ovakva inovacija predstavlja i predanost kompanije Samsung nadogradnji tri generacije operativnih sistema (OS) za milione svojih uređaja.

One UI 3 će početi sa predstavljanjem na uređajima serije Galaxy S20 (Galaxy S20, S20 + i S20 Ultra) u Koreji, SAD-u i na većini evropskih tržišta. Ažuriranje će u narednim nedeljama postati dostupno u više regiona i na više uređaja, uključujući Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold i S10 serije. Ažuriranje na telefonima iz Galaxy A serije biće dostupno u prvoj polovini 2021. godine.

„One UI 3 predstavlja sastavni deo naše misije neprestanog stvaranja inovativnih i intuitivnih iskustava za naše korisnike, tokom celog ciklusa rada njihovih uređaja. Njegovo lansiranje predstavlja našu težnju da korisnicima Galaxy uređaja ponudimo najbolja moguća mobilna iskustva kroz pristup najsavremenijim inovacijama na polju operativnih sistema. Dakle, kada imate Galaxy uređaj, imate i pristup novim mobilnim doživljajima u godinama koje dolaze“, rekao je dr. TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics.

Novi osveženi dizajn za bolji estetski doživljaj

Nadogradnja dizajna u One UI 3 donosi još veću jednostavnost i eleganciju, u kojoj mogu uživati korisnici Samsung Galaxy pametnih telefona. Sadržaji koji se najčešće upotrebljavaju i posećuju, poput početnog i zaključanog ekrana, notifikacija i brzih opcija, vizuelno su poboljšani. Novi vizuelni efekti, poput zatamnjenja/zamućenja notifikacija, korisnicima pomažu da se brzo koncentrišu na ono što im je najvažnije, a redizajnirani widgeti održavaju početni ekran Samsung korisnika organizovanim i preglednim.

One UI 3 ne izgleda samo drugačije, već pruža i drugačiji osećaj. Glatki efekti pokreta i animacija, čine navigaciju i upotrebu Samsung Galaxy pametnih telefona pravim užitkom. Iščezavanje zaključanog ekrana izgleda čistije, prekidači glatko klize ispod prstiju, a osećaj pritiska na tastere je realniji. Prebacivanje između uređaja teče prirodnije jer One UI pruža jedinstveno, celovitije iskustvo u širem Galaxy ekosistemu, uz podršku za nove sadržaje koji su dostupni preko svih uređaja.

Poboljšani svakodnevni sadržaji uz koje je moguće postići više

One UI 3 je usmeren na pružanje svakodnevne jednostavnosti. Preoblikovani One UI widgeti zaključanog ekrana pomažu pri kontroli muzike i pregledu važnih informacija, poput događaja iz kalendara ili dnevnih rutina, bez potrebe za otključavanjem uređaja. Praćenje poruka i razgovora je intuitivnije, a notifikacije aplikacija za razmenu poruka su grupisane spreda i u sredini, tako da korisnici mogu brzo da čitaju i odgovaraju na svoje poruke. Izgled video poziva od ivice do ivice ekrana donosi novo iskustvo komunikacije koje približava ljude onima koju si im najvažniji.

Uz One UI 3, kamera na Samsung uređaju postaje još snažnija. Poboljšano zumiranje fotografija zasnovano na AI tehnologiji, unapređeni autofokus i automatska ekspozicija pomažu prilikom snimanja vrhunskih fotografija. Pored toga, kategorije organizacije u Galeriji omogućavaju brže i lakše pronalaženje željenih fotografija. Prelaskom prstom po ekranu prema gore dok je otvorena određena fotografija, pojaviće se povezana grupa fotografija. Kako bi se osigurali da se nijedna od uspomena ne izgubi, uređene fotografije moguće je vratiti u originalni oblik u bilo kom trenutku, čak i nakon što su sačuvane.

Unapređena prilagodljivost telefona

Kompanija Samsung Electronics želi da njeni korisnici imaju slobodu prilagođavanja korisničkog interfejsa prema svojim željama. Bilo da preferiraju tamni način rada ili dele svoj mobilni Hotspot, od sada je to moguće jednostavnim povlačenjem prsta ili dodirom uz novi način prilagođavanja polja sa brzim opcijama. Takođe, korisnici mogu da dele slike, videozapise ili dokumente lakše nego ikad pre. Zahvaljujući mogućnosti prilagođavanja liste deljenja, moguće je „zakačiti“ najčešće korišćena odredišta za deljenje, bilo da je to kontakt, aplikacija za razmenu poruka ili e-pošta.

Povrh toga, korisnički interfejs omogućava održavanje različitih profila iz profesionalnog i privatnog života, uz koje više nema brige hoće li nešto biti poslato pogrešnoj osobi. Za dalje prilagođavanje potrebno je postaviti widgete na početni ekran i prilagoditi svetlinu kako bi se bolje podudarali sa pozadinom ili promeniti dizajn i boju sata na Always On Displayu i Lock screenu. Čak je moguće dodati videozapis na ekran dolaznog/ odlaznog poziva kako bi doživljaj poziva učinili personalizovanim.

One UI 3 je napravljen sa mišlju o potrebama i željama korisnika, a uključuje nove digitalne programe koji pomažu identifikovanju njihovih navika i unapređenju doživljaja. Kako Samsung nastavlja sa razvijanjem Galaxy iskustva, tako će i One UI imati još više ažuriranja uz nova lansiranja početkom 2021. godine. Za više informacija o One UI sistemu posetite ovu stranicu!

