Samsung-ova nova QLED generacija televizora

Prošle godine Samsung je aktivno promovisao QLED tehnologiju. OLED panelima suprotstavili su proizvod koji garantue povoljniju cenu, a ne zaostaje u kvalitetu slike. Sada stiže nova generacila QLED-a koju ilustruje Q8CN.

Nova generacija QLED panela je još bliža onome što kod drugih proizvođača nudi OLED. Na prezentaciji koju je Samsung održao pre dva meseca u Njujorku najavljena je nova serija QLED televizora koji koriste sledeću generaciju QLED panela. Reč je o modelima sa oznakama Q9FN, Q8CN, Q7FN i Q6FN. Ako treba da tumačimo oznake, „Q“ znači upotrebu QLED panela dok „N“ treba da napravi razliku u odnosu na prošlogodišnje modele. Tada su QLED modeli bili ograničeni na serije 7, 8 i 9, dok će sada na raspolaganju biti i serija 6, koju karakteriše povoljna cena. Ponovićemo da ovi brojevi označavaju „naprednost“ modela, odnosno dodatne funkcije uz poneku razliku i po pitanju QLED panela.

Inteligentni ekrani

Na pomenutoj prezentaciji, Jonghi Han, predsednik Poslovnog sektora vizuelnih ekrana u kompaniji Samsung Electronics, između ostalog je rekao: „Našom TV linijom za 2018. promenili smo definiciju vizuelnog ekrana unapredivši ga u inteligentni ekran“, što se direktno odnosi na povećanje broja funkcija koje nude ovi modeli. Što se tiče dijagonale, u ponudi se nalaze modeli od 49 pa do 88 inča. Naravno, 4K Ultra HD rezolucija se podrazumeva kao i primena HDR10+ standarda.

Kod QLED tehnologije, najveće unapređenje za ovu godinu odnosi se na povratak pozadinskog osvetljenja. Iako su prošli QLED paneli imali veoma visok nivo osvetljenosti, za to su koristili osvetljenje koje se nalazilo po ivicama panela. Kada se dođe do granice osvetljenosti od 2.000 nita, primećuju se ograničenja te tehnologije i postaje veoma teško da se uklone neželjeni efekti koje stvara takvo (edge) osvetljenje. Naravno, prikaz tamnih nijansi i crne najviše je na udaru, pa je zbog toga cilj za novi QLED panel bilo dodatno poboljšanje performansi u ovim stavkama. S primenom pozadinskog osvetljenja, najjači QLED panel u Q9FN modelima ima „stotine“ (ne znamo još tačan podatak) zona automatskog zatamnjenja što uz dodatne antirefleksivne filtere omogućava mnogo bolju kontrolu osvetljenosti.

Nova generacija QLED panela takođe ima još jedan specijalni „prizma“ filter sloj, čiji je cilj da dodatno poboljša ugao gledanja i smanji distorziju prikaza kada se televizor gleda sa strane. Deo priče oko „inteligentnih“ ekrana odnosi se i na nove softverske algoritme koji koriste sve pomenute stvari da poboljšaju kvalitet prikaza. Jedan od glavnih algoritama jeste anti‑bloom koji služi za umanjivanje halo efekta. Sva ova unapređenja prave veoma vidljivu razliku na novim QLED panelima. Prikaz crne mnogo je bolji, tamnih nijansi takođe, a odličan kontrast i preciznija kontrola pozadinskog osvetljenja sada QLED dodatno približavaju onome što nudi OLED.

Lep kao slika

Pored same tehnologije QLED ekrana, Samsung je kod nove generacije televizora uložio dodatni trud u dizajn. Novi modeli izgledaju elegantnije i bolje se uklapaju u moderne enterijere, što je za neke kategorije kupaca veoma bitna stavka. Bonus detalj je Ambient mod, koji će voleti svi oni koji ne žele „veliku crnu rupu“ u sobi kada je televizor isključen. Ambient mod je, u stvari, režim s minimalnom potrošnjom energije, ali koji i tada prikazuje neku sliku po korisnikovom izboru.

Samsung radi i na lakšem povezivanju, pa sada uvodi takozvani „nevidljiv konektor“ – veoma tanak kabl koji povezuje televizor s centralom (na kojoj je čitav niz konektora) kroz samo jedan kabl. Samsung je nešto slično imao i ranije, ali sada prvi put ovakav kabl može da prenosi veliku količinu podataka i adekvatno napajanje za rad televizora. Svi ovi elementi primenjeni su na udarnu Q9FN seriju koja se nudi u dimenzijama od 55, 65, 75 i 88 inča. Interesantno je da prvi put Samsung nudi „mali“ model od 55 inča u trenutno najjačoj seriji modela.

Iako je Samsung trenutno jedini veliki proizvođač zakrivljenih ekrana, Q8CN je jedina serija koja koristi QLED zakrivljen ekran. Serija Q8CN zadržava većinu opisanih unapređenja kao i Q9FN, ali uz jednu ipak veliku razliku. Ove serija modela ne koristi kompletno pozadinsko osvetljenje, pa se gubi nivo kontrole osvetljenosti koju ima Q9FN uz maksimalan osvetljaj od 1.500 nita. Zakrivljeni televizori biće u prodaji od septembra, u dijagonalama od 55 i 65 inča. Malo pristupačnija kategorija modela s novim QLED panelima nalazi se u Q7FN seriji. Tu su modeli od 55, 65 i 75 inča, a karakteristike ekrana su kao i kod zakrivljenih (Q8) panela, što primarno podrazumeva maksimalno osvetljenje od 1.500 nita.

Budžetska klasa

Za većinu potencijalnih kupaca, najinteresantniji modeli nalaze se u novoj seriji „6“. Ova serija je ranije bila rezervisana za low‑end modele, ali sada je situacija malo drugačija. Samsung je u seriji Q6FN prvi put upotrebio QLED panel, pa se sada može uživati u kvalitetima tih panela i po znatno nižoj ceni. Maksimalna osvetljenost kod ovih modela pada na 1.000 nita i gubi se Ultra Black tehnologija dodatnog zatamnjivanja. Ipak, kako su ovi paneli već u startu manje osvetljeni, to nije toliko značajan gubitak. I ovde postoje četiri HDMI ulaza, kao i kod jačih modela, ali se broj USB portova smanjuje na dva. Da, za one kojima je bitan izgled, serija Q6FN nema metalni okvir i ostale elemente poput skupljih modela. Ali, s obzirom na cenu i QLED panel, to za većinu ekonomičnijih ljubitelja velikih televizora ne bi trebalo da bude problem. Što bi se reklo – nabavite odmah dok se ne pojavi nešto novo.

Ovi QLED paneli deo su nove Samsung ponude televizora, ali prezentacija ovih modela nije mogla da prođe bez najave budućih. Očekuju skoru komercijalizaciju MFA (Micro Full Array) tehnologije u modelu Q9SN koji će nuditi samo s dijagonalom od 85 inča. MFA tehnologija nudi još veću osvetljenost (maksimalno 4.000 nita) uz nivo prikaza crne od samo 0,001 nita, što bukvalno poklapa i ono što nudi OLED. Pored toga, najavljuje se da će ovaj MFA panel imati 10.000 kontrolnih zona za pozadinsko osvetljenje, što je nivo koji nije viđen ni kod jednog LCD televizora. Naravno, rezolucija kod ovog modela neće biti 4K, već 8K. Ovaj model biće sigurno papreno skup, ali Samsung s ovim modelom očigledno želi da ostavi jak utisak na tržištu i da napravi isto odličnu uvertiru za veći broj modela s ovim novim panelima koji će se pojaviti sledeće godine.

(Objavljeno u PC#254)

