Samsung patentirao baterije koje traju duže i brže se pune

Kompaniji Samsung je nedavno odobren patent koji uključuje neobičnu grafensku lopticu, a koja bi mogla da predstavlja značajan izum za razvoj baterija za mobilne uređaje u budućnosti.

Tehnologiju je razvio SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology), a podržava baterije za pametne telefone koje će trajati do 45% duže od modela koji trenutno postoje. Pored toga što traju duže, Samsung-ove nove kuglice od grafena omogućavaju i da se baterije pune do pet puta brže u odnosu na aktuelno vreme punjenja. Ovo znači da će za 12 minuta litijum-jonska baterija sa kuglicama od grafena moći da se napuni onoliko koliko se regularna litijum-jonska baterija napuni za oko sat vremena.

Nove grafenske baterije moći će da funkcionišu i na temperaturama od oko 60 stepeni Celzijusove skale, što ih čini i najboljim kandidatima za upotrebu u električnim automobilima budućnosti.

