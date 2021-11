Samsung počeo masovnu proizvodnju delova za Galaxy S22 seriju telefona

Samsung je započeo proizvodnju komponenti za sve tri varijante budućeg flagship telefona, Galaxy S22 (model broj SM-S901), Galaxy S22 Plus (SM-S906) i Galaxy S22 Ultra (SM-S908). Proizvodnja je započeta sredinom prošle nedelje i trenutno se proizvodi tek mali broj delova, kao što su recimo fleksibilni kablovi.

Samsung obično započinje masovnu proizvodnju komponenti dva do tri meseca pre predstavljanja novih modela, pa ova informacija ukazuje da se očekuje da će novi telefoni biti predstavljeni početkom sledeće godine – krajem januara ili u februaru. Realnije je da će se to dogoditi tokom februara, s obzirom da postoje najave da će Galaxy S21 biti predstavljen tokom CES-a 2022 (koji se održava od 5. do 8. januara).

Jedan od glavnih noviteta u novoj S seriji telefona biće AMD zasnovani Exynos 2200 čip, koji će najverovatnije biti upotrebljen za modele namenjene evropskom tržištu. Takođe, novi Ultra model će najverovatnije imati posebno spremište za S-Pen Stylus. Ovaj model će imati i bolji displej i kamere, kao i mogućnost bržeg punjenja. Pominje se da će Galaxy S22 Ultra biti dizajniran po uzoru na Galaxy Note 21, dok će druga dva modela možda biti inspirisana iPhone 13 dizajnom.

