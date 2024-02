Samsung predstavio Galaxy Ring, prsten koji pojednostavljuje praćenje zdravstvenog stanja

Na MWC 2024, Samsung je predstavio Galaxy Ring, prsten koji je osmišljen da u realnom vremenu prati zdravstveno stanje korisnika. Napravljen je u tri boje, srebrnoj, zlatnoj i keramički crnoj, a u prodaji će se naći kasnije tokom ove godine.

Prsten će biti dostupan u nekoliko različitih veličina, a baterija će u zavisnosti od veličine prstena imati od 14.5 do 21.5 mAh. Nije objavljeno koliko će to obezbediti dana autonomije, ali se očekuje da će izdržati do sedam dana.

Među podržanim funkcijama, prsten će imati praćenje sna zasnovano na otkucajima srca, pokretima i disanju, da bi na osnovu tih podataka mogao korisniku da ponudi savete za bolji san. Korisnicima će na raspolaganju biti i novi alat nazvan My Vitality Score, koji prikazuje parametre na osnovu procene ukupnog stanja, uz mogućnost alarmiranja ukoliko neki od parametara padne ispod dozvoljenog nivoa.

Ovaj prsten je deo Samsung Health ekostistema i kompatibilan je sa Galaxy Watch pametnim satovima. To znači da će oba uređaja moći da se koriste istovremeno i da zajedno prate stanje korisnika, čime će se dobiti precizniji i potpuniji rezultati. U tom smislu, nošenje prstena prilikom spavanja je znatno komfornije, nego držanje sata na ruci tokom tog perioda, pa će sigurno dopunjavati rezultate kod korisnika koji ne vole da nose sat dok spavaju.

Još uvek nije poznata cena, kao ni tačan datum prodaje, ali ni detalji koje senzore je Samsung iskoristio. Treba pomenuti i da je prsten u ovom trenutku kompatibilan samo sa Samsung Galaxy telefonima, ali je kompanija najavila da radi na proširenju kompatibilnosti na druge Android uređaje.

Izvor: Engadget

