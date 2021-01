Samsung predstavio Galaxy S21 seriju pametnih telefona

Kompanija Samsung Electronics danas je predstavila Galaxy S21 i Galaxy S21+ pametne telefone, najnovije flegšip uređaje sa novim dizajnom, kamerom profesionalnog ranga za korisnike svih nivoa veština i najnaprednijim procesorom koji je ikada korišćen u Galaxy uređajima. Svaki uređaj donosi konektivnost, snagu i performanse na visokom nivou.

Osim toga, predstavljen je i Galaxy S21 Ultra, flagship uređaj za 2021. godinu koji donosi vrhunsko korisničko iskustvo. Galaxy S21 Ultra opremljen je profesionalnim tehnologijama kamere, najinteligentnijim displejem i odličnim performansama. Ono što je specifičnost Galaxy S21 Ultra pametnog telefona je mogućnost korišćenja S Pen olovke, čime je S21 Ultra postao prvi Galaxy S uređaj koji pruža podršku olovci za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

Novi dizajn

Galaxy S21 donosi novi dizajn sa kompaktnim displejem od 6.2 inča. Galaxy S21+ dolazi sa proširenim ekranom od 6.7 inča, uz jaču bateriju. Galaxy S21 Ultra najveći je uređaj iz Galaxy serije do sada, sa Dynamic AMOLED 2X displejem od 6.8 inča.

Nova Galaxy S21 serija uvodi Contour Cut kameru koja se neprimetno stapa sa metalnim okvirom uređaja, donoseći elegantan i upadljiv izgled. S21 i S21+ biće dostupni u nizu privlačnih boja, uključujući i novu fantomski ljubičastu boju. Osim toga, svaki uređaj je na poleđini obložen luksuznim matiranim završnim slojem, koji daje sofisticirani izgled i osećaj.

Galaxy S21 dolazi sa inteligentnim Dynamic AMOLED 2X Infinity-O prilagodljivim displejom od 120Hz, idealnim za gledanje svih vrsta sadržaja. Ekran automatski podešava osvežavanje na osnovu prikazanog sadržaja, bilo da korisnik gleda svoje naloge na društvenim mrežama ili seriju. Displej takođe ne zamara oči, budući da novi Eye Comfort Shield automatski podešava plavo svetlo na osnovu doba dana i sadržaja koji se prikazuje.

Napredne kamere

Nova S serija nastavlja tradiciju Samsung kamera profesionalnog ranga, sa unapređenjima koja omogućavaju korisnicima svih nivoa veštine da kreiraju vrhunski foto i video sadržaj. Bilo da snimaju prvi susret njihovog psa sa ogledalom, druženje sa prijateljima ili spektakularne poglede na putovanju u prirodi, Galaxy S21 i S21+ korisnicima omogućavaju najbolji kvalitet.

Poboljšani 8K Snap omogućava pravljenje kristalno čistih 8K video snimaka, kako bi sva akcija bila snimljena na najbolji način, uz mogućnost pravljenja fotografija od kadrova iz snimka, jednostavnim pritiskom na record opciju. Bez obzira koliko su uslovi dinamični, snimak će biti potpuno stabilan zahvaljujući Super Steady funkciji, sa unapređenih 60fps. Nova Director’s View opcija omogućava korisnicima da biraju najbolji kadar, a uz Vlogger View sada je moguće simultano snimanje videa sa prelaskom sa prednje na zadnju kameru, kao i menjanje ugla snimanja, ali i gledanja.

Kada je uređaj uparen sa novim Samsung Galaxy Buds Pro slušalicama, moguće je snimanje ambijentalnog zvuka i glasa korisnika istovremeno pomoću multiple mic recording opcije. To znači da Galaxy S21 može da se u Pro Video Mode režimu rada postavi na stalak za telefon i da se Buds Pro koristi kao mikrofon, kako bi korisnik mogao da se udalji od telefona i snimi sebe kako priča, kao i pozadinski zvuk u vrhunskom kvalitetu. Uz pomoć veštačke inteligencije, popularna Single Take opcija omogućava snimanje niza foto i video formata samo jednim dodirom. Ova funkcija poboljšana je novim, profesionalnim video podešavanjima, kao što su Highlight Video i Dynamic Slow-Mo, koji pružaju fokus na najbitnije delove akcije u kadru.

Trostruka kamera profesionalnog ranga na bazi veštačke inteligencije je dizajnirana za sve one prilike kada korisnici žele da imaju veću kontrolu nad sadržajem. Sistem kamera intuitivno procenjuje i prilagođava se sadržaju, kako bi konačni snimak ispao savršeno. U Portrait Mode režimu rada, kamera koristi poboljšanu 3D analizu, koja preciznije odvaja subjekat od pozadine. Takođe, uvodi opcije za virtuelno studijsko osvetljenje i pozadinske efekte na bazi veštačke inteligencije kako bi subjekat bio istaknut u odnosu na pozadinu. Ova opcija funkcioniše i kada je reč o selfi fotografijama. Za udaljene snimke tu je unapređeni Space Zoom, dok je novi Zoom Lock zadužen da umanji efekat podrhtavanja ruku i zabeleži čistije snimke pri uvećanju do 30 puta na Galaxy S21 i S21+. Dodatno, poboljšane mogućnosti obrade fotografija znače da će i snimci napravljeni u mračnom okruženju biti jasniji i kvalitetniji.

Vrhunska konektivnost i performanse

Samsung je posvećen pomaganju korisnicima da ostanu povezani, a njihovi podaci bezbedni, na još praktičnije, personalizovanije načine. Galaxy S21 donosi performanse naredne generacije i neometano povezuje korisnike sa celokupnim Galaxy ekosistemom, kako bi pružio više fleksibilnosti, bez obzira na dnevne rutine.

Galaxy S21 donosi najnoviji i najnapredniji procesor viđen kod Galaxy telefona, veću brzinu, energetsku efikasnost i napredne kompjuterske mogućnosti, koje podržavaju 5G konektivnost i funkcije veštačke inteligencije. Nova S serija ima svu moć da obrađuje fotografije, snima 8K video i podrži maratonski cloud gejming.

Da bi osetljivi i lični podaci bili dobro čuvani, za to je zadužen Samsung Knox Vault, vrhunska bezbednosna platforma kompanije Samsung. Dodavanjem dodatno obezbeđene memorije procesoru S21 telefona, Samsung Knox Vault pruža još jedan, novi sloj zaštite.

Galaxy S21 takođe predstavlja i novi uređaj za zaštitu privatnosti, sa kojim se jednostavnim klikom skidaju meta podaci sa fotografija pre deljenja. Private Share opcija omogućava kontrolu nad time ko ima pristup sadržaju koji korisnik nekome pošalje i koliko dugo će sadržaj biti dostupan.

Nova generacija S serije dizajnirana je za korišćenje uz druge Galaxy uređaje. Pomoću SmartThings Find opcije korisnici mogu sa lakoćom da pronađu svoje ostale Galaxy uređaje, čak i kada nisu priključeni na internet. Bilo da je zagubljeni uređaj ostao u drugoj sobi, ispod sedišta automobila, ili u drugom gradu, SmartThings Find će pomoći korisnicima da ga nađu. Uz Galaxy SmartTag Bluetooth lokator moguće je pronaći uređaje i predmete koji nisu povezani sa internetom. Sve što korisnik treba da uradi je da prikači SmartTag za svoje ključeve ili ogrlicu njihovog ljubimca i može da koristi SmartThings Find da ih brzo locira.

Optimalna Samsung Care+ podrška

Personalizovana Samsung Care+ Pro podrška na Galaxy S21 telefonima pruža korisnicima potpuni osećaj sigurnosti i spokoja, u vidu korisničke podrške putem telefona ili chat-a 24/7, popravke ekrana, produžene garancije i osiguranja u slučaju iznenadnog kvara. Samsung Care+ osiguranje dostupno je na samsung.com/samsung-care-plus/.

S21 Ultra, novi top model sa zakrivljenim ekranom i olovkom

Poseban element Galaxy S21 je svakako novi pristup dizajnu pametnog telefona, koji donosi karakteristično Contour Cut kućište za kameru koje se neprimetno utapa u metalni okvir uređaja, za elegantan i upečatljiv estetski osećaj. Galaxy S21 Ultra dostupan je u fantomski crnoj i fantomski sivoj boji, a ceo uređaj je presvučen luksuznim mat završnim slojem za posebno sofisticiran izgled. Galaxy S21 Ultra najveći je uređaj iz Galaxy serije do sada, sa Dynamic AMOLED 2X displejem od 6.8 inča. Novitet je svakako mogućnost da korisnik ne mora da bira između Quad HD+ kvaliteta displeja ili brzine osvežavanja od 120 Hz – sada su te dve komponente dostupne istovremeno. Brzina osvežavanja ekrana menja se s obzirom na sadržaj u rasponu od 10 do 120 Hz kako bi se osigurala optimalna energetska efikasnost i uštedela snaga baterije. Kada ga uporedimo sa prethodnim modelom Galaxy S20 serije, S21 Ultra opremljen je sijalicama koje svetle za 1500 nita više tj. 25 odsto snažnije, što je najjače na Galaxy pametnim telefonima do sada. Displej je unapređen i sa poboljšanom razmerom kontrasta od 50 odsto za kristalno jasan i čist prikaz, čak i kada se uređaj koristi na otvorenom. Kao i Galaxy S21 i S21+, i S21 Ultra je opremljen opcijama za smanjenje umaranja očiju.

Najbolja kamera od svih Samsung uređaja

Samsung je svakako svoj fokus stavio na mogućnosti kamere, zbog čega Galaxy S21 Ultra dolazi sa brojnim opcijama na bazi veštačke inteligencije za snimanje vrhunskih videozapisa i fotografija studijskog kvaliteta. Galaxy S21 Ultra dolazi sa četvorostrukom zadnjom kamerom koja se sastoji od ultraširoke, široke i dvostruke tele-foto kamere. Kamera je opremljena pro senzorom od 108 MP, sa kojim je moguće snimiti 12-bitne HDR fotografije sa 64 puta većim bogatstvom boja i tri puta širim dinamičkim rasponom. Uz Galaxy S21 Ultra, od sada je po prvi put u istoriji pametnih telefona moguće snimiti videozapis u 4K kvalitetu sa 60 FPS-a, što uključuje prednju i zadnju kameru. Dodatno, moguće je svaki snimak urediti i do najsitnijeg detalja uz pomoć RAW datoteke od 12 bita.

Galaxy S21 takođe dolazi i sa neverovatnom Space Zoom funkcijom koja omogućava uvećanje do 100 puta pomoću prvog sistema dvostrukog objektiva za kristalno jasne snimke, bez obzira na udaljenost. Jedan optički objektiv od 3x i jedan od 10x, a oba imaju i Dual Pixel (2PD) AF funkciju za jasne snimke, čak i kada ste u akciji. Nadalje, korišćenje kamere u noćnim uslovima za ovaj pametni telefon uopšte ne predstavlja problem, jer Bright Night opcija automatski osvetljava prizore u tamnim uslovima uz poboljšan noćni način rada. Za kraj, kvalitet snimanja dodatno je pojačan opcijama za smanjenje buke, kao i 12-megapikselnom Nona-binning tehnologijom za pravljenje vrhunskih noćnih snimaka.

Pametne opcije za hiper brzu konektivnost

Galaxy S serija je već dobro poznata po svojim mrežnim tehnologijama poput UWB-a. Sa uključenim UWB-om, korisnici mogu isprobati i AR pretraživač kako bi drugim Galaxy korisnicima poslali signale za pomoć u traženju izgubljenih stvari. Poseban novitet predstavlja Android Auto™, koji je u kombinaciji sa aplikacijom SmartThings moguće koristiti za upravljanje drugim pametnim uređajima u vlastitom domu. U samo nekoliko dodira, može se podesiti temperatura u domu korisnika ili uključiti dvorišna svetla prilikom povratka sa posla.

Galaxy S21 Ultra je jedan od prvih uređaja koji podržavaju Wi-Fi 6E standard koji omogućava veći protok podataka i bržu internet konekciju, a neometanu zabavu svakako će osigurati podrška za 5G mrežu. Kako bi se tokom uparivanja uređaja uštedelo na energiji i pojednostavio proces, Galaxy S21 Ultra koristi Dual Bluetooth® tehnologiju za sinhronizaciju sa više uređaja odjednom, i pomaže da ti uređaji kao na primer Galaxy Buds Pro konzumiraju manje električne energije.

Galaxy S21 Ultra dolazi sa podrškom za S Pen olovku, po prvi put do sada. S Pen olovka sa Wacom tehnologijom pruža glatko korišćenje tokom crtanja, uređivanja fotografija, vođenja beleški ili potpisivanja dokumenata.

Dostupnost i cene

Od 29. januara 2021. godine, Galaxy S21 i Galaxy S21+ biće dostupni kod operatora, kao i u maloprodaji, u sledećim bojama:

Galaxy S21: Fantomski ljubičasta, fantomski siva, fantomski ružičasta i fantomski bela, u verzijama od 128GB i 256GB, sa 8GB RAM memorije (verzija od 256GB biće dostupna samo u fantomski sivoj boji).

Galaxy S21+: Fantomski ljubičasta, fantomski srebrna i fantomski crna u verzijama od 128GB i 256GB, sa 8GB RAM memorije (verzija od 256GB biće dostupna samo u fantomski crnoj boji).

Naručivanje u pretprodaji trajaće od 14. do 28. januara 2021. godine, putem sledećeg linka. Svi korisnici koji u toku promotivnog perioda naruče novi Samsung Galaxy S21+ 5G ili S21 5G dobiće na poklon novi Samsung SmartTag lokator i Galaxy Buds Live bežične slušalice. Svi koji se opredele za novi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, dobiće na poklon novi Samsung SmartTag lokator i Galaxy Buds Pro bežične slušalice.

Preporučena maloprodajna cena za Galaxy S21 (5G 8/128GB) je 104.990 dinara, dok će preporučena maloprodajna cena za Galaxy S21+ (5G 8/128GB) biti 129.990 dinara. Preporučena maloprodajna cena za Galaxy S21 Ultra (5G 12/128GB) biće 152.990 dinara.

