Samsung predstavio Galaxy S24 seriju mobilnih telefona

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. Predstavila je Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ i Galaxy S24, oslobađajući nova mobilna iskustva uz Galaxy AI. Galaxy S serija vodi put u novu eru koja će zauvek promeniti način na koji mobilni telefoni osnažuju korisnike. AI pojačava skoro svako iskustvo na Galaxy S24 seriji, od omogućavanja komunikacije bez prepreka sa inteligentnim prevodom teksta i poziva, do maksimalnog uzdizanja kreativne slobode pomoću Galaxy ProVisual Engine-a, do postavljanja novog standarda za pretragu koji će promeniti način na koji korisnici Galaxy uređaja otkrivaju svet oko sebe.

„Serija Galaxy S24 transformiše našu vezu sa svetom i pokreće sledeću deceniju mobilnih inovacija,“ rekao je TM Roh, predsednik i generalni direktor sektora Mobile eXperience poslovanja u okviru kompanije Samsung Electronics. „Galaxy AI1 je izgrađen na našem inovacijskom nasleđu i dubokom razumevanju načina na koji ljudi koriste svoje telefone. Uzbuđeni smo što vidimo kako naši korisnici širom sveta osnažuju svoje svakodnevne živote pomoću Galaxy AI1 da bi otvorili nove mogućnosti.“

Neka vaša svakodnevna iskustva postanu legendarna

Galaxy AI1 predstavlja smislenu inteligenciju koja ima za cilj da unapredi svaki aspekt života, posebno najosnovniju ulogu telefona: komunikaciju. Kada treba da komunicirate prkoseći jezičkim barijerama, Galaxy S24 vam to olakšava više nego ikad. Razgovarajte sa učenikom ili kolegom iz inostranstva. Napravite rezervaciju dok ste na odmoru u drugoj zemlji. Uz pomoć Live Translate dvosmernih glasovnih i tekstualnih prevoda telefonskih poziva u realnom vremenu u okviru matične aplikacije, sve je moguće. Nisu potrebne aplikacije trećih strana, a AI na uređaju obezbeđuje potpunu privatnost razgovora.

Uz Interpreter, razgovori uživo se mogu trenutno prevesti na podeljenom ekranu tako da ljudi koji stoje jedan naspram drugog mogu da pročitaju tekstualnu transkripciju onoga što je druga osoba rekla. On funkcioniše čak i bez mobilnih podataka ili Wi-Fi veze.

Za poruke i druge aplikacije, Chat Assist može pomoći da se usavrše tonovi razgovora kako bi se obezbedilo da komunikacija zvuči onako kako je zamišljeno: kao ljubazna poruka kolegi ili kratka i privlačna fraza za natpis na društvenim mrežama AI ugrađen u Samsung tastaturu takođe može da prevodi poruke, mejlove i još mnogo toga u realnom vremenu na 13 jezika. U automobilu, Android Auto će automatski sumirati dolazne poruke i predložiti relevantne odgovore i radnje, kao što je slanje nekome vašeg procenjeno vreme dolaska (ETA), tako da možete da ostanete povezani dok se istovremeno fokusirate na put.

Organizacija takođe dobija veliki podsticaj uz pomoć Note Assist u Samsung Notes, koji sadrži rezimee generisane veštačkom inteligencijom, kreirane šablone koji pojednostavljuju beleške sa unapred napravljenim formatima i kreiranje omota da bi se beleške lako uočile uz kratki pregled. Za glasovne snimke, čak i kada postoji više zvučnika, Transcript Assist koristi AI i Speech-to-Text tehnologiju da bi transkribovao, sumirao, pa čak i preveo snimke.

Komunikacija nije jedini način na koji Galaxy S24 prenosi osnovne prednosti telefona u budućnost. Pretraga na mreži je transformisala skoro svaki aspekt života. Galaxy S24 označava prekretnicu u istoriji pretrage kao prvi telefon koji je debitovao sa intuitivnim pokretima vođenim Circle to Search sa Google-om. Da bi korisnicima Galaxy uređaja pružio neverovatnu novu alatku, Galaxy se okrenuo svetskom lideru za pretragu, Google-u, i time otvorio nove oblike pretraživanja jednostavnim pokretom. Dugim pritiskom na početno dugme možete da zaokružite, označite, precrtate ili dodirnete bilo šta na ekranu Galaxy S24 uređaja da biste videli korisne, visokokvalitetne rezultate pretrage. Ako vidite prelepu sliku nekog poznatog mesta u pozadini objave prijatelja na društvenim mrežama ili iznenađujuću zabavnu činjenicu na YouTube Shorts, možete brzo da saznate više – bez potrebe da napuštate aplikaciju u kojoj se trenutno nalazite. I u zavisnosti od toga gde se nalazite, za određene pretrage, moći ćete da vidite generativne preglede zasnovane na veštačkoj inteligenciji koji pružaju korisne informacije i sadržaj prikupljen sa cele mreže, i da postavljate složenija i detaljnija pitanja. To je tako lako. I tako legendarno.

Oslobodite kreativnost da biste otkrili svet na nove načine​

ProVisual Engine telefona serije Galaxy S24 je sveobuhvatan paket alata sa AI koji transformišu sposobnosti snimanja slika i pružaju maksimalnu kreativnu slobodu na svakom koraku, od postavljanja snimka do deljenja na društvenim mrežama. Drhtave, pikselizirane slike snimljene izdaleka su davna prošlost. Quad Tele System uređaja Galaxy S24 Ultra sa novim sočivom sa optičkim zumom 5x, funkcioniše sa senzorom od 50MP da bi omogućio performanse optičkog kvaliteta na nivoima zuma od 2x, 3x, 5x do 10x zahvaljujući Adaptive Pixel Sensor-u. Slike takođe pokazuju kristalno jasne rezultate pri uvećanju 100x sa poboljšanim digitalnim zumom.

Uz nadograđene Nightography sposobnosti, fotografije i video snimci snimljeni na Galaxy S24 Space Zoom su sjajni u svim uslovima, čak i kada su zumirani. Uhvatiti više svetla u prigušenim uslovima pomoću veće veličine piksela Galaxy S24 Ultra, sada 1,4 μm, što je 60% veće u poređenju sa prethodnim modelom. Zamućenje je smanjeno na Galaxy S24 Ultra zahvaljujući širim uglovima optičkog stabilizatora slike (OIS) i poboljšanom kompenzacijom podrhtavanja ruke. Prilikom snimanja video zapisa, i prednja i zadnja kamera su opremljene namenskim ISP blokom za smanjenje šuma, a Galaxy S24 analizira žiroskopske informacije kako bi razlikovao kretanje snimatelja i subjekta. Ovo omogućava efikasnije uklanjanje šuma i jasne video zapise u mraku, čak i iz daljine.

Nakon što su napravljeni sjajni snimci Galaxy AI1 alati za uređivanje omogućavaju jednostavne izmene poput brisanja, stvaranja nove kompozicije i remasterisanja fotografija. Za lakšu i efikasniju optimizaciju, Edit Suggestion koristi Galaxy AI da predloži savršeno prikladna podešavanja za svaku fotografiju. Da bi korisnicima pružio još više kreativne kontrole i slobode, Generative Edit može da popuni delove pozadine slike generativnom veštačkom inteligencijom. Kada je slika kriva, AI će popuniti ivice. Kada predmet treba malo pomeriti da bi bili u savršenom položaju, AI omogućava korisnicima da podese položaj subjekta i generiše savršeno uklopljenu pozadinu na svom originalnom mestu. Svaki put kada Galaxy S24 primeni generativnu veštačku inteligenciju da pojača sliku, vodeni žig će se pojaviti na slici i u metapodacima. A ako video snimak pun akcije treba da se uspori, novi Instant Slow-mo može da generiše dodatne kadrove na osnovu pokreta kako bi glatko usporio trenutke pune akcije za preciznost detalja.

Da bi se osiguralo da svaka slika bude zapanjujuća u svakoj fazi, Super HDR otkriva realistične preglede pre nego što se okidač uopšte pritisne. I dok je snimanje uspomena suštinska funkcija telefona, deljenje uspomena sa svetom je jednako značajno. Sada društvene aplikacije trećih strana maksimalno koriste Galaxy sistem kamera koji pokreće AI. Funkcije kamere Premium Galaxy S serije se sada direktno integrišu sa mobilnim aplikacijama, kao što je Instagram, u HDR-u kako bi se poboljšalo deljenje na društvenim mrežama. Kada dođe vreme da pronađete sliku u Galeriji ili u vašoj aplikaciji za društvene mreže, fotografije se takođe prikazuju u Super HDR-u za realističniji opseg osvetljenosti, boja i kontrasta analizom istaknutog dela slika.

Najinteligentnije Galaxy iskustvo ikada, uz vrhunske performanse

Kako veštačka inteligencija postaje sve istaknutiji deo svakodnevnog života, snaga performansi mora da bude vrhunska da bi ispunila zahteve. Gejming, snimanje i montaža video zapisa u teškim uslovima. Istovremeno korišćenje pet aplikacija dok planirate putovanje. Kakav god zadatak mu poverite, Galaxy S24 pruža neverovatno iskustvo zahvaljujući poboljšanjima u svom čipsetu, ekranu i još mnogo toga. Svaki Galaxy S24 Ultra je opremljen Snapdragon® 8 Gen 3 mobilnom platformom za Galaxy. Optimizovan posebno za korisnike Galaxy uređaja, ovaj čipset pruža izvanredna poboljšanja NPU-a za neverovatno efikasnu AI obradu. U sva tri modela Galaxy S24, adaptivne stope osvežavanja od 1-120 Hz takođe poboljšavaju efikasnost performansi.

Galaxy gejming je moćniji zahvaljujući poboljšanjima hardvera i softvera. Galaxy S24 Ultra može da se pohvali optimalnim sistemom termičke kontrole sa 1,9 puta većom vapor chamber, koja poboljšava temperaturu površine uređaja uz maksimalnu snagu održivih performansi. Praćenje zraka omogućava realistične vizuelne efekte sa superiornim efektom senke i odraza. I kroz saradnju sa vodećim partnerima u industriji video igara, Galaxy S24 omogućava korisnicima da uživaju u optimizovanijim popularnim globalnim mobilnim igrama.

Vizuelni prikazi su živopisniji i zadivljujući na najsvetlijem Galaxy ekranu ikada. Galaxy S24 dostiže maksimalnu osvetljenost od 2.600 nita i pruža poboljšanu vidljivost na otvorenom pomoću Vision Booster-a.

Na displeju, Corning® Gorilla® Armor u Galaxy S24 Ultra je optički poboljšan idemonstrira vrhunsku izdržljivost protiv oštećenja uzrokovanih svakodnevnim ogrebotinama. Pruža dramatično smanjen odsjaj do 75% u širokom spektru uslova obezbeđujući glatko i udobno iskustvo gledanja.

U čitavoj seriji Galaxy S24, poboljšanja dizajna sa tanjim i ujednačenim okvirima olakšavaju uranjanje u svako iskustvo gledanja i omogućavaju veće površine za gledanje na 6,7-inčnim ekranima modela Galaxy S24+ i 6,2-inčnim ekranima modela Galaxy S24 u okviru istih specifikacija veličine. Galaxy S24 Ultra ima ravniji ekran od 6,8 inča, optimizovan ne samo za gledanje, već i za produktivnost. Osim toga, Galaxy S24+ sada podržava isti nivo QHD+ koji je dostupan na Galaxy S24 Ultra.

Napredna bezbednost i privatnost pružaju korisniku mogućnost izbora i ulivaju poverenje

Zaštićen sistemom Samsung Knox, Galaxy odbrambenom, višeslojnom sigurnosnom platformom, Galaxy S24 čuva kritične informacije i štiti od ranjivosti pomoću potpuno bezbednog hardvera, otkrivanjem pretnji u stvarnom vremenu i zajedničkom zaštitom.

Dugogodišnja posvećenost kompanije Samsung da korisnicima omogući izbor i kontrolu nad njihovim uređajem nastavlja se i u eri veštačke inteligencije. Korisnici telefona Galaxy S24 imaju potpunu kontrolu nad tim koliko dozvoljavaju svojim podacima da poboljšaju iskustvo veštačke inteligencije, kroz podešavanja Napredne inteligencije koja mogu da onemoguće onlajn obradu podataka za AI funkcije.

Knox Matrix vizija bezbedne, povezane budućnosti bez lozinke je takođe unapređena pomoću pristupnih ključeva. Pristupni ključevi (passkeys) omogućavaju praktičan i siguran pristup registrovanim veb sajtovima i aplikacijama korisnika na svim njihovim pouzdanim uređajima putem digitalnih akreditiva, pomažući u zaštiti od phishing napada. Poboljšana zaštita podataka nudi potpunu enkripciju kada korisnici prave rezervne kopije, sinhronizuju ili vraćaju svoje podatke pomoću Samsung Cloud-a, omogućavajući korisnicima uređaja Galaxy S24 da se povežu sa drugim uređajima dok ostaju sinhronizovani i bezbedni. Ovo osigurava da se podaci mogu šifrovati ili dešifrovati samo na uređajima korisnika, što znači da ih niko ne može videti osim korisnika, čak i ako je server kompromitovan ili detalji naloga ukradeni. A ako se izgubi pristup pouzdanom uređaju, kod za oporavak može pomoći u sprečavanju gubitka podataka. Galaxy S24 je takođe zaštićen Samsung opsežnom listom inovativnih funkcija bezbednosti i privatnosti, uključujući Knox Vault, bezbednosnu i kontrolnu tablu za privatnost, automatski blokator, siguran Wi-Fi i Private Share, režim održavanja i još mnogo toga.

Sledeća etapa Samsung ekološkog putovanja

Uspostavljanje nove kategorije mobilnih iskustava takođe znači ponovno preispitivanje o tome kako je Galaxy tehnologija dizajnirana i upakovana da učini više koristeći manje za dobrobit ljudi i planete. Galaxy S24 nastavlja da povećava raznovrsnost recikliranih materijala u Galaxy uređajima primenom reciklirane plastike, stakla i aluminijuma na unutrašnje i spoljašnje komponente. Ovi napori takođe odvode korak dalje. Po prvi put, Galaxy S24 sadrži komponente napravljene od recikliranog kobalta i retkozemnih elemenata. U Galaxy S24 Ultra, najmanje 50% recikliranog kobalta je korišćeno u bateriji, a 100% recikliranih retkozemnih elemenata ugrađeno je u zvučnike.

Galaxy S24 je takođe prva Galaxy S serija dizajnirana od recikliranog čelika i termoplastičnog poliuretana (TPU). Galaxy S24 Ultra sadrži najmanje 40% recikliranog čelika u zvučnicima, a uključuje i najmanje 10% recikliranog TPU-a koji se koristi za upotrebu u bočnim tasterima i tasterima za jačinu zvuka. Pored toga, svaki Galaxy S24 dolazi u kutiji za pakovanje napravljenoj od 100% recikliranog papirnog materijala. Na kraju, Galaxy S24 ima UL ECOLOGO® sertifikat, a njegov ugljenični otisak je izmerio i verifikovao The Carbon Trust..

Galaxy S24 je demonstracija napretka u odnosu na Samsung MX ekološku mapu. Samsung ostaje nepokolebljiv u ispunjavanju svojih ciljeva koje treba da postigne do kraja 2025. godine. Samsung je krajem 2022. postigao prvi od ovih ciljeva ugradnjom recikliranih materijala u sve mobilne proizvode, od Galaxy pametnih telefona i tableta do PC-eva i nosivih uređaja. Danas, kompanija postavlja novi cilj za recikliranje materijala. Do 2030. Samsung će uključiti najmanje jedan reciklirani materijal u svaki modul svakog mobilnog proizvoda.

Preciznost, tehnologija i elegancija u svakom detalju

Galaxy S24 Ultra je prvi Galaxy telefon koji ima okvir od titanijuma, što povećava izdržljivost i dugovečnost uređaja. Značajno tanje kućište Galaxy S24 Ultra omogućava bolje iskustvo u pokretu uz udobnije rukovanje. Na modelima Galaxy S24+ i Galaxy S24, modernizovani One-mass dizajn zadovoljava više estetski standard sa besprekornom vezom između zadnjeg poklopca uređaja i bočnog okvira. Galaxy S24 serija dolazi u tonovima boja inspirisanim mineralima. Na Galaxy S24 Ultra, boje uključuju: titanijum sivu, titanijum crnu, titanijum ljubičastu i titanijum žutu. Na Galaxy S24+ i Galaxy S24 boje uključuju: oniks crnu, mermerno sivu, kobalt ljubičastu i ćilibarno žutu.

Dostupnost

Pametni telefon Galaxy S24 Ultra dostupan je u titanijum crnoj, titanijum sivoj, titanijum ljubičastoj i titanijum žutoj. Modeli Galaxy S24+ i Galaxy S24 dostupni su u oniks crnoj, mermerno sivoj, kobalt ljubičastoj i žutoj ćilibaroj. Pametni telefon Galaxy S24 dostupan je po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 104,999 RSD, Galaxy S24+ od 134,999 RSD i Galaxy S24 Ultra od 169,999 RSD.

Pametni telefoni iz serije Galaxy S24 dostupni su i u posebnom periodu prednarudžbine, gde kupovinom jednog od uređaja dobijate model sa duplo većim memorijskim prostorom po ceni osnovne varijante, čime se mogu postići značajne uštede. Period prednarudžbine traje od 17. do 30. januara ili do isteka zaliha, a sve informacije možete pronaći na linku.

Galaxy S24 Ultra Ekran 6.8-inch* QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster *Mereno dijagonalno, veličina ekrana Galaxy S24 Ultra u punom pravougaoniku iznosi 6,8 inča; stvarna vidljiva površina je manja zbog otvora za kameru. Dimenzije i težina 79 X 162.3 X 8.6mm, 232g (Sub6) *Težina uređaja može da varira u zavisnosti od tržišta Kamera 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120˚ 200MP Wide Camera OIS F1.7, FOV 85˚ 50MP Telephoto Camera 5x Optical Zoom, OIS F3.4, FOV 22˚ 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚ 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ Memorija i skladište 12GB + 1TB 12GB + 512GB 12GB + 256GB * Opcije skladištenja i dostupnost mogu da se razlikuju u zavisnosti od operatera, zemlje ili regiona. Stvarna dostupnost skladišta može da varira u zavisnosti od unapred instaliranog softvera. Baterija 5,000 mAh * Tipična vrednost testirana u laboratorijskim uslovima treće strane. Tipična vrednost je procenjena prosečna vrednost uzimajući u obzir odstupanje u kapacitetu baterije između uzoraka baterija testiranih prema standardu IEC 61960. Nazivni (minimalni) kapacitet je 4.855 mAh. Stvarni vek trajanja baterije može da varira u zavisnosti od mrežnog okruženja, obrazaca korišćenja i drugih faktora. Punjenje* Punjenje putem kabla*: Do 65% punjenja za oko 30 minuta sa 45W adapterom** i 5A USB-C kablom*** Brzo bežično punjenje 2.0**** Wireless PoverShare***** *Žično punjenje kompatibilno sa PD **Adapter za napajanje od 45W se prodaje zasebno. Preporučuje se korišćenje originalnog Samsung adaptera za napajanje od 45 V i kabla za prenos podataka. *** Rezultati internih Samsung laboratorijskih testova, sprovedenih sa adapterom za putovanja od 45 W koji je povezan sa nedavno objavljenom verzijom Galaxy S24 Ultra dok je uređaj imao 0% preostalog napajanja, sa isključenim svim uslugama, funkcijama i ekranom. Stvarna brzina punjenja može da varira u zavisnosti od stvarne upotrebe, uslova punjenja i drugih faktora. ****Bežično punjenje kompatibilno sa WPC. *****Ograničeno na Samsung ili druge brendove pametnih telefona sa Ki bežičnim punjenjem, kao što su Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 serija, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 serija, Z Fold2, Note20 serija, S20 serija, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE i Note5. Dostupno samo sa određenim Samsung Galaxy uređajima za nošenje kao što su Galaki Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport , Gear S3, Galaxy Watch i Galaxy Buds. Ako je snaga baterije manja od 30% Wireless PowerShare možda neće funkcionisati. Možda neće raditi sa određenim dodacima, maskama, uređajima drugih brendova ili nekim Samsung nosivim uređajima. Tokom PowerShare-a, to može uticati na prijem poziva ili usluge prenosa podataka, u zavisnosti od vašeg mrežnog okruženja. OS Android 14 One UI 6.1 Mreža i konekcija 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *Zahteva optimalnu 5G mrežnu vezu, dostupnu na određenim tržištima. Proverite kod svog operatera dostupnost i detalje. Brzine preuzimanja i strimovanja mogu da variraju u zavisnosti od dobavljača sadržaja, veze sa serverom i drugih faktora. **Dostupnost LTE modela zavisi od tržišta i operatera. Stvarna brzina može da varira u zavisnosti od tržišta, operatera i korisničkog okruženja. ***Dostupnost Wi-Fi 7 mreže može da varira u zavisnosti od tržišta, mrežnog provajdera i korisničkog okruženja. Zahteva optimalnu vezu i Wi-Fi 7 ruter. Otpornost na vodu IP68 * IP68 ocena: Na osnovu uslova laboratorijskog ispitivanja za potapanje u slatku vodu do 1,5 metara do 30 minuta. Isperite ostatke/osušite nakon kontakta s vlagom. Ne preporučuje se korišćenje na plaži ili bazenu. Otpornost S Pen na vodu i prašinu nije trajna i može da se smanji tokom vremena zbog normalnog habanja.

Galaxy S24 i Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24+ Ekran 6.2-inch FHD+* 6.7-inch QHD+ * Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster * Mereno dijagonalno, veličina ekrana Galaxy S24 je 6,2 inča u punom pravougaoniku i 6,0 inča sa zaobljenim uglovima, veličina ekrana Galaxy S24+ je 6,7 inča u punom pravougaoniku i 6,5 inča sa računanjem zaobljenih uglova; stvarna vidljiva površina je manja zbog zaobljenih uglova i otvora za kameru. Dimenzije i težina 70.6 x 147 x 7.6mm, 167g (Sub6) 75.9 x 158.5 x 7.7mm, 196g (Sub6) *Težina uređaja može da varira od tržišta Kamera 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120˚ 50MP Wide Camera OIS F1.8, FOV 85˚ 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ Memorija i skladište 8GB + 512GB 8GB + 256GB 8GB + 128GB 12GB + 512GB 12GB + 256GB *Opcije skladištenja i dostupnost mogu da se razlikuju u zavisnosti od operatera, zemlje ili regiona. Stvarna dostupnost skladišta može da varira u zavisnosti od unapred instaliranog softvera. Baterija 4,000 mAh 4,900 mAh *Tipična vrednost testirana u laboratorijskim uslovima treće strane. Tipična vrednost je procenjena prosečna vrednost uzimajući u obzir odstupanje u kapacitetu baterije između uzoraka baterija testiranih prema standardu IEC 61960. Nazivni (minimalni) kapacitet je 3.880 mAh za Galaxy S24 i 4.755 mAh za Galaxy S24+. Stvarni vek trajanja baterije može da varira u zavisnosti od mrežnog okruženja, obrazaca korišćenja i drugih faktora. Punjenje Punjenje putem kabla*: Do 50% punjenja za oko 30 minuta sa 25W adapterom** i 3A USB-C kablom*** Brzo bežično punjenje 2.0**** Wireless PowerShare***** Punjenje putem kabla*: Do 65% punjenja za oko 30 minuta sa 45W adapterom** i 5A USB-C kablom*** Brzo bežično punjenje 2.0**** Wireless PowerShare***** *Žično punjenje kompatibilno sa PD. **Adapter za napajanje i kabl za prenos podataka se prodaju zasebno. Korišćenje originalnog Samsung adaptera za napajanje od 45 W i kabla za prenos podataka preporučuje se za Galaxy S24+ i originalnog Samsung adaptera za napajanje od 25 W i kabla za prenos podataka preporučenih za Galaxy S24. ***Rezultati internih Samsung laboratorijskih testova, sprovedenih sa adapterom za putovanja od 25W povezanim sa nedavno objavljenom verzijom Galaxy 24 i adapterom za putovanja od 45W povezanim sa nedavno objavljenom verzijom Galaxy S24+ dok je uređaj imao 0% preostalog napajanja, sa sve usluge, funkcije i ekran isključeni. Stvarna brzina punjenja može da varira u zavisnosti od stvarne upotrebe, uslova punjenja i drugih faktora. ****Bežično punjenje kompatibilno sa WPC. *****Ograničeno na Samsung ili druge brendove pametnih telefona sa Ki bežičnim punjenjem, kao što su Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 serija, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 serija, Z Fold2, Note20 serija, S20 serija, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE i Note5. Dostupno samo sa određenim Samsung Galaxy uređajima za nošenje kao što su Galaki Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport , Gear S3, Galaxy Watch i Galaxy Buds. Ako je snaga baterije manja od 30% Wireless PowerShare možda neće funkcionisati. Možda neće raditi sa određenim dodacima, maskama, uređajima drugih brendova ili nekim Samsung nosivim uređajima. Tokom PowerShare-a, to može uticati na prijem poziva ili usluge prenosa podataka, u zavisnosti od vašeg mrežnog okruženja. OS Android 14 One UI 6.1 Mreža i konekcija 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *5G usluge su podržane samo na lokacijama na kojima je omogućena 5G mreža. Zahteva optimalnu 5G vezu. Stvarna brzina može da varira u zavisnosti od tržišta, operatera i korisničkog okruženja. **Dostupnost LTE modela zavisi od tržišta i operatera. *** Dostupnost Wi-Fi 6E mreže može da varira u zavisnosti od tržišta, mrežnog provajdera i korisničkog okruženja. Zahteva optimalnu vezu i Wi-Fi 6E ruter. Otpornost na vodu IP68 * IP68 ocena: Na osnovu uslova laboratorijskog ispitivanja za potapanje u slatku vodu do 1,5 metara do 30 minuta. Isperite ostatke/osušite nakon kontakta s vlagom. Ne preporučuje se korišćenje na plaži ili bazenu. Otpornost S Pen na vodu i prašinu nije trajna i može da se smanji tokom vremena zbog normalnog habanja.

