Samsung predstavio Galaxy Z TriFold

Kompanija Samsung Electronics je najavila uvođenje modela Galaxy Z TriFold, čime dodatno učvršćuje svoje liderstvo u novim faktorima forme za mobilnu AI eru. Oslanjajući se na čitavu deceniju inovacija u kategoriji sklopivih uređaja, Galaxy Z TriFold je primer vrhunske inženjerske stručnosti sa svojim najnaprednijim sklopivim tehnologijama prilagođenim jedinstvenim potrebama dizajna sa višestrukim preklapanjem.

Njegov tanak profil garantuje prenosivost premijum telefona koji pruža ultra performanse i, kada se dvaput otklopi, otkriva imersivni 10-inčni ekran za veću produktivnost i bioskopski doživljaj gledanja – nudeći najbolje mobilno iskustvo u klasi koje nikada ranije nije viđeno u nekom drugom faktoru forme.

„Neumorna potraga kompanije Samsung za novim mogućnostima nastavlja da oblikuje budućnost mobilnih iskustava“ izjavio je TiEm Rou (TM Roh), generalni direktor, predsednik i direktor divizije za uređaje (DX) u kompaniji Samsung Electronics. „Zahvaljujući godinama inovacija u sklopivim faktorima forme, Galaxy Z TriFold rešava jedan od najstarijih izazova u mobilnoj industriji – nudeći savršen balans između prenosivosti, vrhunskih performansi i produktivnosti u jednom uređaju. Galaxy Z TriFold sada pomera granice mogućeg za mobilni rad, kreativnost i povezivanje.“

Oblikovanje budućnosti na osnovu decenija stručnosti u oblasti mobilnih uređaja

Samsung je već dugo lider u mobilnoj industriji koji uvodi nove revolucionarne kategorije i iskustva kao što su uređaji sa velikim ekranom, sklopivi faktori forme i korišćenje AI na mobilnom uređaju, pri čemu je svaka od ovih inovacija nastala imajući prvenstveno korisnike na umu. Uz podršku najsavremenijeg istraživanja i razvoja, proizvodnje od početka do kraja i stroge kontrole kvaliteta, model Galaxy Z TriFold pokazuje kako kompanija Samsung nastavlja da postavlja nove standarde telefona za maksimalne rezultate uz odličnu prenosivost.

U procesu istraživanja i dizajna kompanije Samsung, inovacije nastaju na osnovu razumevanja načina na koji ljudi koriste uređaje. Decenijsko iskustvo kompanije u inovacijama u kategoriji sklopivih uređaja je inspirisalo jedinstveni faktor forme sa višestrukim preklapanjem modela Galaxy Z TriFold, koji koristi dizajn sklapanja na unutra kako bi zaštitio glavni ekran. Mehanizam preklapanja je precizno osmišljen za lako sklapanje i otklapanje, sa automatskim alarmom koji korisnika upozorava na nepravilno sklapanje putem niza obaveštenja na ekranu i vibriranja. Svaki detalj je napravljen sa preciznošću i svrhom da bi se pružilo intuitivno i jednostavno iskustvo korišćenja.

Debljine od samo 3,9 mm u svojoj najtanjoj tački, Galaxy Z TriFold pruža vodeće performanse sa prilagođenim Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, 200 MP kamerom i najvećom baterijom koju je Samsung ikada imao u sklopivom telefonu.

Sistem troćelijske 5,600 mAh baterije smešten je svaki od tri panela uređaja radi balansirane snage i celodnevnog trajanja. U kombinaciji sa superbrzim punjenjem od 45 W, Galaxy Z TriFold omogućava korisnicima da strimuju, stvaraju i rade bez ograničenja.

Osnovna sklopiva tehnologija je prilagođena kako bi se izbalansirala snaga ultrakvalitetnog uređaja u tankom, prenosivom okviru. Svaki deo uređaja je napravljen sa velikom pažnjom posvećenom strukturnim inovacijama i garanciji proizvoda:

Najnaprednije šarke kompanije Samsung do sad :Oslanjajući se na tradiciju inovacija u sklopivim telefonima, kompanija Samsung je usavršila Armor FlexHinge šarku da bi ispunila jedinstvene zahteve modela Galaxy Z TriFold. Dve šarke različite veličine sa strukturom dvostrukog cilindra funkcionišu u skladu, stvarajući lakše i stabilnije sklapanje uprkos različitoj težini i komponentama uređaja. Struktura šarki takođe omogućava da se paneli ekrana bezbedno sklapaju sa minimalnim prostorom između, tako da se dobija tanji i prenosiviji uređaj.

:Oslanjajući se na tradiciju inovacija u sklopivim telefonima, kompanija Samsung je usavršila Armor FlexHinge šarku da bi ispunila jedinstvene zahteve modela Galaxy Z TriFold. Dve šarke različite veličine sa strukturom dvostrukog cilindra funkcionišu u skladu, stvarajući lakše i stabilnije sklapanje uprkos različitoj težini i komponentama uređaja. Struktura šarki takođe omogućava da se paneli ekrana bezbedno sklapaju sa minimalnim prostorom između, tako da se dobija tanji i prenosiviji uređaj. Preuređeni sklopivi ekran : Galaxy Z TriFold uvodi novu tehnologiju ekrana napravljenu za 10-inčni ekran sa dvostrukim sklapanjem kako bi uređaj stao u džep. Površini ekrana koja apsorbuje udarce je dodat ojačan gornji sloj za veću otpornost uređaja koji se dvaput sklapa.

: Galaxy Z TriFold uvodi novu tehnologiju ekrana napravljenu za 10-inčni ekran sa dvostrukim sklapanjem kako bi uređaj stao u džep. Površini ekrana koja apsorbuje udarce je dodat ojačan gornji sloj za veću otpornost uređaja koji se dvaput sklapa. Napredni spoljašnji materijali : Kućište šarke od titanijuma uvodi tanak komad metala koji štiti mehanizam za sklapanje i odoleva habanju do kog vremenom dolazi. Okvir uređaja podržava Advanced Armor Aluminum, čvrsta legura za dodatnu tvrdoću bez povećanja mase. Okvir pomaže da ekrani međusobno ne dolaze u dodir, dok zadnji panel od polimera keramičkog stakla sa ojačanim vlaknima omogućava tanak dizajn i otpornost na pukotine.

: Kućište šarke od titanijuma uvodi tanak komad metala koji štiti mehanizam za sklapanje i odoleva habanju do kog vremenom dolazi. Okvir uređaja podržava Advanced Armor Aluminum, čvrsta legura za dodatnu tvrdoću bez povećanja mase. Okvir pomaže da ekrani međusobno ne dolaze u dodir, dok zadnji panel od polimera keramičkog stakla sa ojačanim vlaknima omogućava tanak dizajn i otpornost na pukotine. Visokokvalitetna inspekcija na svakom telefonu: Svaka jedinica prolazi kroz niz strogih provera kvaliteta kako bi se ispunili i najmanji zahtevi. Na primer, CT skeniranje fleksibilne štampane matične ploče potvrđuje da je sve pravilno proizvedeno u skladu sa dizajnom, garantujući preciznost i pouzdanost pre uklapanja sa drugim unutrašnjim komponentama ekrana. Skeniranje laserom potvrđuje da su sve unutrašnje komponente precizno postavljene na predviđenoj visini, kako bi se obezbedio kvalitet površine.

Zahvaljujući inovacijama dizajna, inženjerskoj izvrsnosti i visokokvalitetnim standardima, svaki uređaj je napravljen da pruži najbolje moguće korisničko iskustvo.

Najsvestraniji Samsung AI telefon, pokrenut pomoću najvećeg ekrana

Produktivnost na Galaxy Z TriFold-u dostiže novi nivo zahvaljujući moćnim iskustvima prilagođenim 10-inčnom ekranu, najvećem ekranu ikad ugrađenom u Galaxy telefon. Baš kao i korisnici koji su inspirisali njegov dinamični dizajn, Galaxy Z TriFold je snažan, svestran i spreman za savremenu AI eru.

Kada se Galaxy Z TriFold otvori, ekran funkcioniše poput tri 6,5-inčna pametna telefona u jednom 10-inčnom prikazu, pružajući korisnicima više prostora za multitasking tokom dana. Ekran se može koristiti s neograničenom svestranošću: korisnici mogu istovremeno raditi u tri različite aplikacije u portretnom formatu, menjati veličinu aplikacija u multi-window načinu rada kako bi jasno videli najvažnije informacije ili držati uređaj u vertikalnom položaju pri pregledanju dokumenata kako bi se postigao bolji fokus.

Na primer, arhitekta koji izrađuje planove za novi dom može koristiti veliki ekran za rad u tri aplikacije istovremeno; gledati nacrte, pisati predlog i izračunavati mere u jednom multi-window radnom prostoru. Ako neočekivano stigne poziv, može se javiti bez ometanja rasporeda ili gubitka kontinuiteta rada. Kada se vrati na posao, Taskbar u donjem desnom uglu ekrana odmah vraća nedavno korišćene aplikacije, omogućavajući povratak na celi radni setup jednim dodirom.

Poznate aplikacije i funkcije, poput “My Files” i “Samsung Health”, takođe su optimizovane za veliki ekran, omogućavajući korisnicima organizaciju sadržaja i brzo sticanje uvida u podatke.

Kako bi se iskoristile sve mogućnosti koje pruža ovako veliki ekran, Galaxy Z TriFold je prvi mobilni telefon s dostupnim samostalnim Samsung DeX, što znači da korisnici mogu postaviti kompletno radno okruženje gotovo bilo gde. Otvaranjem “Quick Settings” panela i odabirom DeX-a za najnapredniji radni setup na Galaxy-ju, korisnici mogu imati pristup do četiri radna prostora, od kojih svaki može istovremeno pokrenuti po pet aplikacija. U jednom radnom prostoru mogu pregledati i uređivati prezentaciju za sastanak, a zatim brzo preći u drugi prostor za ćaskanje s prijateljima ili onlajn kupovinu. Za još veću produktivnost, korisnici mogu dodati sekundarni ekran u Extended Mode, što omogućuje neometano iskustvo rada na dva ekrana sa spoljnim monitorom. Aplikacije se jednostavno povlače i premeštaju između ekrana, omogućavajući rad s nivoom učinka kao da se koristi desktop. Korisnici takođe mogu dodati Bluetooth miša i tastaturu, čime se odmah stvara ultimativna prenosiva radna stanica za složene projekte ili kreativne dizajne.

Svaki detalj Galaxy Z TriFold pametnog telefona dizajniran je za izvrsnost, a uz Galaxy AI te mogućnosti dodatno se povećavaju, čineći svaku funkciju intuitivnijom na velikom ekranu. Funkcije poput “Photo Assist”, uključujući “Generative Edit” i “Sketch to Image”, fleksibilno se prilagođavaju Galaxy AI-ju s impresivnom skalom, omogućavajući korisnicima fotografisanje i stvaranje uz najsvestraniju kreativnu platformu kompanije Samsung. Korisnici takođe mogu jednostavno uporediti originalne i uređene verzije fotografija, prikazujući ih jednu do druge. “Browsing Assist” može pojednostaviti korišćenje Samsung Interneta, pružajući trenutne sažetke ili prevode po potrebi.

Gemini Live na Galaxy Z TriFold pametnom telefonu unapređen je multimodalnim AI-jem koji razume šta korisnici vide, govore i rade. Korisnici mogu nesmetano postavljati kontekstualna pitanja i dobijati odgovore bez potrebe za kretanjem između aplikacija, što omogućava napredan multitasking. Veći ekran pruža i savete za dizajn: na primer, kada korisnik pokaže prostoriju, veb-stranicu za kupovinu i uzorke boja, AI može dati prilagođene preporuke. Uz deljenje ekrana ili kamere u “Gemini Live”, korisnici jednostavno mogu postavljati pitanja o onome što gledaju i dobijati pomoć i uvid u stvarnom vremenu, sve na jednom uređaju.

Kompaktno iskustvo gledanja sa bioskopskim doživljajem

Jedinstveni oblik Galaxy Z TriFold pametnog telefona otvara nove mogućnosti za kreativan rad i produktivnost, ali takođe pruža savršeno platno za visokokvalitetno gledanje fotografija i video-sadržaja.

Dizajniran za maksimalno iskustvo gledanja uz veću prenosivost, prostrani 10-inčni glavni ekran Galaxy Z TriFold pametnog telefona idealan je za potpuno uživanje u filmovima i serijama. Za produženo iskustvo na YouTube-u, korisnici sada mogu istovremeno gledati video i čitati komentare. Minimalno preklapanje ekrana osigurava konstantan i besprekoran prikaz sadržaja, a kada se uređaj zatvori, njegov tanak profil omogućava jednostavno odlaganje u bilo koji džep.

Temeljen na iskustvu kompanije Samsung u vizualnim prikazima, uređaj pruža izuzetno glatke vizuale na Dynamic 2X AMOLED spoljašnjem ekranu s frekvencijom osvežavanja do 120 Hz. Galaxy Z TriFold nudi svetli prikaz, kako kada je otvoren, tako i kada je zatvoren, s maksimalno 2.600 nita na spoljnom ekranu i 1.600 nita na glavnom ekranu. Uz “Vision Booster”, koji optimizuje boje i kontrast u svim uslovima osvetljenja, svaka slika i kadar oživljavaju u živopisnim detaljima, stvarajući istinski uranjajuće iskustvo.

Dostupnost i ponude

Očekuje se da će Galaxy Z TriFold biti dostupan za kupovinu u Koreji od 12. decembra 2025., a potom i na drugim tržištima, uključujući Kinu, Tajvan, Singapur, UAE i SAD. Prilikom predstavljanja, Galaxy Z TriFold biće dostupan u odabranim maloprodajnim radnjama u zemljama u kojima je predstavljen, pri čemu će korisnici moći lično da isprobaju ovaj uzbudljivi novi uređaj i dobiju pomoć pri kupovini

Za više informacija posetite: Samsung Newsroom, samsungmobilepress.com ili samsung.com. Oni koji kupe Galaxy Z TriFold mogu dobiti šestomesečni probni period za “Google AI Pro”, s pristupom moćnim funkcijama u aplikaciji Gemini, poput generisanja video-zapisa pokrenutog pomoću Veo3 tehnologije, kao i 2 TB sigurne memorije u cloudu. Kako bi svojim cenjenim korisnicima Galaxy Z TriFold pametnog telefona pružio izuzetnu vrednost, Samsung uvodi ekskluzivnu pogodnost popravke ekrana. U sklopu ovog programa, svaki kupac Galaxy Z TriFold pametnog telefona imaće pravo na jednokratni popust od 50% na troškove popravke ekrana.