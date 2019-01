Samsung predstavio novi SSD 970 EVO Plus

Kompanija Samsung predstavila je Samsung 970 EVO Plus, najnovije poboljšanje u svom Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD portfoliju. Zahvaljujući vrhunskim performansama i kapacitetu do dva terabajta, Samsung 970 EVO Plus omogućava IT profesionalcima, tehnološkim entuzijastima i igračima video igara da lakše upravljaju intenzivnim radnim opterećenjima na svojim računarima i radnim stanicama.

Integracijom najnaprednijih V-NAND čipova kompanije sa optimizovanim firmware-om, 970 EVO Plus postiže značajna poboljšanja performansi – do 57% u brzini pisanja – kao i povećanu energetsku efikasnost u odnosu na prethodnika, 970 EVO. Novi disk donosi sekvencijalne brzine čitanja i pisanja do 3.500 MB/s, odnosno do 3.300 MB/s, dok slučajne brzine dolaze do 620.000 IOPS za čitanje i do 560.000 IOPS za pisanje.

Korisnici mogu jednostavno unaprediti svoje uređaje, jer 970 EVO Plus dolazi u kompaktnom M.2 obliku koristeći PCIe Gen3 x4 interfejs koji se nalazi u većini modernih računara. Takođe, 970 EVO Plus nudi petogodišnju ograničenu garanciju ili do 1.200 terabajta.

970 EVO Plus se isporučuje u različitim kapacitetima; verzije kapaciteta 250GB, 500GB i 1TB su sada dostupne za kupovinu širom sveta, dok će kapacitet 2TB biti dostupan u aprilu.

