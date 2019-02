Samsung predstavio tri nova nosiva uređaja

Kompanija Samsung najavila je danas novu liniju Galaxy nosivih uređaja: Galaxy Watch Active, Galaxy Fit/Galaxy Fit e i Galaxy Buds. Pametni sat, uređaj za praćenje fizičkih aktivnosti i bežične slušalice izrađeni su za različite životne stilove. Samsung nosivi uređaji pojednostavljuju napore za postizanje životnih ciljeva, čine ih lepšim i zabavnijim i idealni su za sve – od onih koji traže ravnotežu u životu, do onih kojima je potrebna dodatna motivacija.

Galaxy Watch Active

Za korisnike koje zanima moda, a žele da žive zdravije svaki dan, Galaxy Watch Active je podjednako pametan koliko je i lep. Sa vrhunskim karakteristikama koje se mogu uporediti sa onima na uređajima Galaxy Watch, Galaxy Watch Active stiže sa sportskim novim dizajnom koji je tanak, lagan i svestran i olakšava održavanje uravnoteženog životnog stila. Privlačan, minimalistički dizajn je savršeno jednostavan za korišćenje. Brojčanik je moguće odabrati po ukusu korisnika, kao i sportsku narukvicu u različitim bojama savršeno uklopive u različite stilove.

Svakodnevno dobro stanje tiče se više faktora, a ne samo praćenja fizičke aktivnosti. Galaxy Watch Active ima holistički pristup praćenju svega što je najvažnije. Njegove funkcije za praćenje vežbanja, stresa i zdravlja čine ga ličnim trenerom za životni stil za one koji traže zdravije telo i duh. On spaja najbolje od Galaxy nasleđa sa unapređenim funkcijama koje se odnose na kondiciju i balansiran život.

Svakodnevni duševni mir: Upravljanje stresom moguće je pomoću Stres Tracker opcije za kontrolu stresa na uređaju Galaxy Watch Active. Moguće je početi i sa vežbama disanja koje će korisnika vratiti u ravnotežu direktno sa vidžeta za praćenje stresa.

Upravljanje stresom moguće je pomoću Stres Tracker opcije za kontrolu stresa na uređaju Galaxy Watch Active. Moguće je početi i sa vežbama disanja koje će korisnika vratiti u ravnotežu direktno sa vidžeta za praćenje stresa. Praćenje fizičkih aktivnosti: Galaxy Watch Active drži korak sa korisnikom tako što automatski detektuje kada trči, vozibicikl, koristi eliptični trenažer ili počinje dinamički trening.Moguće je ručno podešavanje više od 39 aktivnosti, unošenje dnevnih ciljeva i praćenje napretka.

Galaxy Watch Active je kompatibilan sa operativnim sistemima Android i iOS i nudi trenerske savete u stvarnom vremenu, praćenje aktivnosti u zatvorenom/na otvorenom i dolazi sa aplikacijama drugih proizvođača, kao što su Under Armour, Spotify i Strava. Galaxy Watch Active moguće je kontrolisati pomoću Bixby glasovne kontrole što omogućava pozivanje ili slanje poruka bez upotrebe telefona.

Galaxy Fit i Galaxy Fit e

Izrađen za sve vrste zaljubljenika u fitnes, od trkača kojima je to hobi do profesionalnih sportista, Galaxy Fit i Galaxy Fit e pružaju podršku za aktivni životni stil. Sa tankim, laganim telom Galaxy Fit i Galaxy Fit e su lako uklopivi uz svaki stil i udobni za nošenje tokom cele nedelje.

Tanki i moderni Galaxy Fit i Galaxy Fit e nude lako i intuitivno praćenje aktivnosti za postizanje ciljeva u fitnesu. Galaxy Fit i Galaxy Fit e automatski počinju da prate aktivnost tokom hodanja, trčanja, vožnje bicikla, veslanja, vežbi na trenažeru ili tokom dinamičkog treninga. Takođe, moguće je ručno odabrati jednu od 90 različitih aktivnosti u aplikaciji Samsung Health na pametnom telefonu, a Galaxy Fit/Galaxy Fit e će automatski početi da prate odabrani trening. Sa unapređenom analizom sna i pametnim upravljanjem stresom, u bilo koje doba dana moguće je pratiti stanje tela.

Galaxy Fit i Galaxy Fit e su laki za korišćenje u pokretu, zahvaljujući jednostavnom korisničkom interfejsu. Dobijanje obaveštenja i poruka koje uključuju informacije sinhronizovane direktnosa pametnog telefona – poput alarma, kalendara ili vremena – moguće je bez ikakvog dodira s telefonom. Galaxy Fit će takođe automatski prikazati dvostruki brojčanik kada se putuje u novu vremensku zonu. Oba uređaja su otporna na vodu do 5ATM.

Galaxy Buds

Galaxy Buds su bežične slušalice koje dolaze sa udobnim kućištem, lakom kontrolom, jasnim i pametnim zvukom i kompaktnim dimenzijama. Nude superioran doživljaj uživanja u audio sadržajima, jer se za zvuk pobrinuo AKG. Program rada Enhanced Ambient Sound, za pojačanje zvukova iz okruženja, omogućava da se jasno čuje sve što se dešava okolo, čak i kada su slušalice u ušima. Vrhunsko ozvučenje odnosi se i na zvuk glasa. Adaptivni dvostruki mikrofon koristi jedan unutrašnji mikrofon i jedan spoljašnji mikrofon u svakoj slušalici, tako da prenosi glas jasno i u glasnim i u tihim okruženjima.

Galaxy Buds imaju mogućnost do šest časova striminga preko Bluetootha, i do pet časova razgovora. Uz to, kada se napune u svojoj kompaktnoj torbici za punjenje rade i do sedam sati , a na 15-minutnom brzom punjenju čak 1.7 sati. Sa bežičnim punjenjem i deljenjem napajanja između dva uređaja, korisnici mogu dopuniti slušalice sa Galaxy S10, Galaxy S10e ili Galaxy S10+ pametnim telefonima.

Galaxy Buds se integrišu sa Bixby platformom na najnovijim Galaxy mobilnim uređajima. Na taj način je moguća aktivacija pametnog asistenta brzo i bez dodira telefona, glasom pozvati nekoga, poslati poruku ili proveriti stanje baterije na slušalicama.

Za dodatne informacije o uređajima Galaxy Watch Active, Galaxy Fit/Galaxy Fit e i Galaxy Buds posetite: https://www.samsungmobilepress.com/galaxy-wearables, ili news.samsung.com/galaxy.

Podelite s prijateljima

Tweet