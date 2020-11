Samsung predstavlja novi čipset za Galaxy telefone

Još uvek smo daleko od sledeće generacije Samsung Galaxy telefona, ali to ne sprečava kompaniju da pravi novi hype – ovog puta ne radi se o predstavljanju telefona, već o čipsetu koji će biti ugrađen u njima. Naime, Samsung je najavio da će 12. novembra u Šangaju predstaviti svoj novi Exynos 1080 čipset. Jedna od najvažnijih stvari za koje znamo za ovaj čipset je da ima ugrađeni 5G (kao u 980 seriji), pa se jasno stavlja do znanja da je u pitanju njegov direktan naslednik.

Za srednju klasu, ne i najvišu?

Exynos 1080 poseduje Cortex-A78 jezgra i Mali-G78 grafiku, što bi moglo da indicira da neće biti namenjen premium, Galaxy S klasi telefona. Po svemu sudeći, radi se o čipsetu koji će imati zadatak da poboljša performanse u srednjoj klasi, kao što je Galaxy A serija. Ovo ima svoju logiku. Zna se da najveći profit Samsung-u od prodaje telefona donosi upravo srednja klasa, pa je logično da se ulaže u njeno ojačanje. To što nije namenjen premium klasi, ne znači da će Exinos 1080 biti spor. Nezvanični testovi koji su sprovedeni do sada ukazuju da bi on mogao da bude brži od Snapdragon 865 čipseta.

Ako se sve to uzme u obzir, ovo bi mogao da bude Samsung-ov najvažniji čipset u narednim godinama. Iako će naslednik Exynos 990 čipseta biti sigurno brži, dosadašnji trend je takav da će najveći broj budućih telefona u sebi posedovati upravo Exynos 1080 čipset. Stoga je odluka Samsung-a da napravi njegovo zvanično predstavljanje postaje mnogo logičnija nego što je na prvi pogled to izgledalo.

