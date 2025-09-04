Samsung predstavlja seriju tableta Galaxy Tab S11

Kompanija Samsung Electronics predstavila je tablete Galaxy Tab S11 Ultra i Galaxy Tab S11, koji nude najinteligentnije i najnaprednije iskustvo korišćenja ove vrste uređaja do sada. Model Galaxy Tab S11 Ultra, koji koristi najnoviju Galaxy AI, sada unapređenu sa One UI 8 i novim višemodalnim kapacitetima, predstavlja najtanji Galaxy Tab ikada, bez kompromisa kada su u pitanju performanse i zanemarujući tanak dizajn pokazuje šta jedan premium tablet zaista može da bude. Ova serija je osmišljena za produktivnost bez napora u pokretu, kombinujući profesionalni hardver sa iskustvom optimizovanim za veliki ekran.

Uz unapređeni Samsung DeX i S Pen olovku novog dizajna, Galaxy Tab S11 Ultra podržava fokusirano obavljanje više zadataka istovremeno i nesmetan proces rada, a takođe omogućava i kreativno izražavanje u elegantnoj, prenosivoj formi. Bilo da beleže ideje na sastanku, prave sažetak beležaka sa predavanja ili skiciraju vizuelne koncepte, korisnici Galaxy Tab S11 Ultra mogu da budu produktivniji uz manje smetnji, bilo gde da se nalaze.

„Serija Galaxy Tab S11 kombinuje AI inovacije sa usavršenim hardverom za pravo iskustvo obavljanja više zadataka istovremeno koje odražava ogromno iskustvo kompanije Samsung u mobilnoj produktivnosti“, izjavio je Džej Kim (Jay Kim), izvršni potpredsednik i direktor kancelarije za korisničko iskustvo u sektoru mobilnih uređaja kompanije Samsung Electronics. „Uz najnoviju Galaxy AI i nove višemodalne kapacitete, ovaj vodeći tableti omogućavaju vrhunsku efikasnost kako bi korisnici na prirodniji način radili, stvarali i ostali fokusirani na raznovrsnom, velikom ekranu.“

Obavljanje svakodnevnih zadataka uz naprednu AI

Uz One UI 8, serija Galaxy Tab S11 u prvi plan ističe višemodalnu AI – razumevajući šta korisnici unose, govore i vide i reagujući u realnom vremenu korisnim predlozima, ovi alati omogućavaju korisnicima da na tečniji način rade, stvaraju i ostanu fokusirani pri bilo kom zadatku.

Gemini Live [3] omogućava deljenje ekrana u realnom vremenu i vizuelni unos, tako da korisnici mogu prirodno da razgovaraju sa funkcijom Gemini o tome šta gledaju. Bilo da je u pitanju sadržaj na ekranu ili predmet koji korisnik želi da pokaže tako što okrene kameru ka njemu – Gemini Live može odgovori na kontekstualna pitanja i zahteve tako što vidi ono što korisnik vidi. Na primer, korisnik na času može lako da deli svoje beleške na ekranu, potom da pita Gemini da protumači tabelu ili objasni nastavni materijal i potom da napravi sažetak njegovih uvida.

Dodirom i držanjem bočnog tastera, korisnici mogu da aktiviraju Gemini koji će jednu komandu izvršiti u više aplikacija. Na primer, kad nemaju vremena da pročitaju dugačak članak, korisnici mogu da podele link sa Geminijem i kažu, „Napravi sažetak ovog članka i sačuvaj ga u aplikaciji Samsung Notes", kako bi ga kasnije pregledali. Na ovaj način se pojednostavljuju složeni postupci, tako da korisnici mogu da ostanu fokusirani na ono što rade.

Serija Galaxy Tab S11 sadrži dodatne alate za produktivnost i kreativnost bez napora – kao što je čitav spektar Galaxy AI funkcija, prilagođenih velikom ekranu.

Korisnici mogu da pretvore grube skice u jasne vizuelne prikaze uz funkciju Drawing Assist [4] , a onda prevuku i spuste[5] slike koje su kreirali u Samsung Notes kao početnu tačku za dalji razvoj ideja – što je savršeno za grupno rešavanje problema, vizuelno planiranje ili kreativno istraživanje.

Funkcija Writting Assist [6] pomaže da se unapredi ton i stil, tako da korisnici mogu lako da usavrše tekst kako bi bili sigurni da odgovara onome što su hteli da kažu pre prebacivanja u mejl, dokument ili druge aplikacije.

Dok obavljaju više zadataka istovremeno, korisnici mogu da drže Galaxy AI pri ruci kao pokretan i kompaktan segment u vidu plutajućeg prikaza,[7] što im omogućava da naprave sažetak sadržaja na ekranu bez gubljenja fokusa.

Google Circle to Search [8] sada je još korisniji za dobijanje konteksta i dublje istraživanje svega što korisnici vide na ekranu svog uređaja. Korisnici mogu da prevode tekst u realnom vremenu dok skroluju i razgovaraju. Od novinskih članaka do objava na društvenim mrežama, korisnici će videti trenutne prevode teksta na ekranu, na jeziku koji im najviše odgovara.

Serija Galaxy Tab S11 dolazi sa S Pen olovkom novog dizajna koja je osmišljena i za fokusiran rad i za kreativno izražavanje. Njen novi vrh u obliku kupe podržava veće uglove nagiba radi bolje kontrole, dok šestougaoni dizajn pruža prirodniji, ergonomičniji osećaj udobnog i stabilnog držanja olovke u ruci. Funkcija brzih alata (Quick Tools)[9] olakšava prilagođavanje prilikom crtanja ili uređivanja uz plutajući pristup, dok funkcija ceduljica omogućava korisnicima da pribeleže nove ideje ili spisak obaveza direktno preko aplikacije Samsung Notes – tako da više nije potrebno prelaženje iz jedne aplikacije u drugu tokom pregleda dokumenata.

Kompletna produktivnost

Pored Galaxy AI, unapređeni Samsung DeX[10] na seriji Galaxy Tab S11 omogućava maksimalnu produktivnost korisnika pri obavljanju više zadataka istovremeno u različitim aplikacijama, pravljenju beleški tokom sastanka ili jednostavnom zapisivanju ideja. Bilo da ste dizajner koji pravi vizuelne koncepte ili često putujete pa putovanja planirate u različitim aplikacijama i na različitim ekranima, funkcije serije Galaxy Tab S11 podržavaju svaki korak, od istraživanja i skiciranja do deljenja sređenih rezultata.

Najnovija poboljšanja Samsung DeX-a podižu produktivnost na viši nivo, počevši od proširenog režima rada, koji Galaxy Tab S11 i eksterni monitor doslovno pretvara u dvostruki ekran. Samsung DeX radi istovremeno na oba ekrana, omogućavajući intuitivniji multitasking i veću fleksibilnost – sada korisnici mogu da prevlače aplikacije između displeja ili da imaju referentni dokument na jednom ekranu dok prezentuju na drugom. Nova opcija u Samsung DeX-u omogućava korisnicima da kreiraju do četiri odvojena, prilagođena radna prostora za različite potrebe. Na primer, jedan prostor može biti posvećen poslu, drugi kreativnim projektima, a treći planiranju putovanja.

Uz unapređeni Samsung DeX, korisnici mogu da podese kompletno radno okruženje na bilo kom mestu – bilo da je u pitanju povezivanje sa televizorom u sali za sastanke radi prezentacije ili dodavanje završnih detalja u poslovnom dokumentu na aerodromu neposredno pre odlaska na odmor.

U kombinaciji sa tankom tastaturom poklopca futrole, serija Galaxy Tab S11 se lako pretvara u personalizovanu, mobilnu radnu stanicu sa trenutnim pristupom AI pomoćnicima putem posebnog Galaxy AI ključa.

Performanse u pokretu

Opremljena najnovijim hardverom i imersivnim prikazima u tankom, lako prenosivom dizajnu, serija Galaxy Tab S11 nudi najnaprednije performanse do sada. Samsung po prvi put u S11 seriji donosi 3 nm procesor na Galaxy Tab, koji pruža bržu obradu podataka, lakše obavljanje više zadataka istovremeno i reaktivnije AI funkcije. Model Galaxy Tab S11 Ultra se može pohvaliti unapređenim performansama za 33% za NPU, 24% za CPU i 27% za GPU[11]. Dodatno, snažna baterija[12] i efikasna kontrola temperature obezbeđuju dugotrajnu upotrebu za rad, kreativnost i sve između toga.

Performanse usklađene sa svrsishodnim dizajnom odražavaju Samsung hardverske inovacije ultratankih i laganih, a moćnih uređaja spremnih za svakodnevne raznovrsne načine korišćenja. Model Galaxy Tab S11 Ultra se odlikuje izuzetno tankim dizajnom od samo 5,1 mm[13], sa uskim okvirom od 5,2 mm[14] koji proširuje prostor na ekranu bez kompromisa kad je reč o prenosivosti. Kod oba modela, Dynamic AMOLED 2X displeji imaju maksimalnu osvetljenost od 1600 nita[15], što garantuje jasne, živopisne vizuelne prikaze u zatvorenom i otvorenom prostoru, tako da korisnici mogu da ostanu fokusirani bez obzira gde rade.

Alati koji odgovaraju načinu rada korisnika

Serija Galaxy Tab S11 olakšava započinjanje rada ili kreativnih projekata uz brojne aplikacije trećih strana[16]. Omogućen je lak pristup aplikacijama Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion i Notion – koje podržavaju sve od skiciranja i pravljenja beleški do fleksibilnog projektnog planiranja. Korisnici Galaxy uređaja takođe imaju ekskluzivne prednosti, sa specijalnim ponudama uz koje je lakše da se isprobaju ovi vrhunski alati, da se radi pametnije i da se iskoristi kreativni potencijal. Aplikacija Goodnotes[17] nudi jednogodišnju besplatnu verziju, Clip Studio Paint[18] dolazi sa šestomesečnim besplatnim probnim periodom i 20% popusta na prvu pretplatu, dok korisnici mogu da dobiju 66% popusta na aplikaciju LumaFusion[19] uz jednomesečni besplatni pristup platformi Creator Pass. Aplikacija Notion[20] takođe dolazi sa jednomesečnim besplatnim probnim periodom za Plus plan with Notion AI, pružajući dodatnu fleksibilnost u pisanju, planiranju i organizaciji.

Pored ovih aplikacija, korisnici mogu da isprobaju širu ponudu opcija koje ispunjavaju različite potrebe. Aplikacija Noteshelf 3[21] nudi prilagodljiv raspored za beleženje i organizovanje ideja. Aplikacija ArcSite[22] korisnicima nudi precizne alate za pretvaranje kreativnih skica u prikaze kao u programu CAD. Aplikacija Sketchbook pruža intuitivni prostor za ilustracije i konceptualnu umetnost, dok Picsart[23] omogućava stvaraocima da svoju maštu pretvore u stvarnost putem alata za dizajn na bazi AI. Bilo da korisnici rade na kreativnim projektima ili im je potrebno da podstaknu produktivnost, ovi alati su osmišljeni da svakodnevne zadatke i proces rada učine jednostavnijim.

Kao prvi Galaxy tablet koji ima One UI 8, serija Galaxy Tab S11 pruža savršenije, inteligentnije AI iskustvo. One UI 8 će se proširiti na prethodne generacije Galaxy uređaja, uključujući seriju Galaxy Tab S10, počevši od kraja oktobra.[24]

Dostupnost

Serija Galaxy Tab S11 će biti u prodaji od 4. septembra na odabranim tržištima u dve boje[25]: sivoj i srebrnoj. Za više informacija o seriji Galaxy Tab S11 posetite: Samsung Newsroom ili Samsung.com.

Specifikacije





Galaxy Tab S11 Ultra (14,6-inčni) Galaxy Tab S11 (11-inčni) Dimenzije* 208,5 X 326,3 X 5,1 mm 165,3 X 253,8 X 5,5 mm *Preciznost brojki može da zavisi od korišćenih mernih instrumenata. Težina* 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G) *Težina može da zavisi od tržišta. OS* Android 16.0 One UI 8 Ekran 14,6 inča[1], 2960 x 1848 11.0 inča[2], 2560 x 1600 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X + antirefleksija 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X Maksimalno 1600 nita / HBM 1000 nita Maksimalno 1600 nita / HBM 1000 nita AP MediaTek Dimensity 9400+ *Specifikacije mogu da zavise od modela i/ili tržišta. Kamera Zadnja 13 MP + 8 MP ultraširoka 13 MP Prednja 12 MP ultraširoka 12 MP ultraširoka Mreža i povezivanje* 5G (Sub-6), Wi-Fi 7 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E *Stvarna brzina može da zavisi od tržišta, operatora i korisničkog okruženja. Dostupnost Wi-Fi 7 mreže može da zavisi od OS verzije, tržišta, lokacije, mrežnih uslova i drugih faktora. Neophodni su Wi-Fi 7 bežični mrežni ruteri koji se prodaju zasebno. Boja Siva, srebrna Memorija i čuvanje podataka 16 GB + 1 TB 12 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB MicroSD do 2 TB 12 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB MicroSD do 2 TB Zvuk Quad zvučnik S Pen olovka S Pen (BLE nije podržan) u paketu Izdržljivost IP68[3], Armor AL SIM Dvostruka SIM kartica (1 fizička + 1 eSIM) Bezbednost Otisak prsta na displeju (FOD) Baterija / Punjenje 11.600 mAh / 45 W 8400 mAh / 45 W * Tipična vrednost testirana u laboratorijskim uslovima treće strane. Tipična vrednost je procenjena prosečna vrednost kapaciteta baterije sa odstupanjima među uzorcima baterija testiranim po IEC 61960 standardu. Naznačeni (minimalni) kapacitet iznosi 11.374 mAh za Galaxy Tab S11 Ultra i 8.160 mAh za Galaxy Tab S11. **Na osnovu testiranja u Samsung internim laboratorijskim uslovima sa verzijom datog modela pre zvaničnog puštanja, povezanog sa slušalicama putem Bluetooth-a, uz podrazumevana podešavanja preko LTE mreže. ***Brzina brzog punjenja može da zavisi od uslova punjenja i drugih faktora. Preporučuje se korišćenje originalnog Samsung data kabla. Dodatna oprema Tanka tastatura poklopca futrole Poklopac futrole Poklopac okvira Antirefleksivna zaštita ekrana (dodatak)