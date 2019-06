Samsung priprema nekoliko novih AR i VR proizvoda

Po svemu sudeći, Samsung odustaje od svoje Gear VR linije proizvoda. Ona nije unapređivana niti su predstavljeni novi modeli još od 2017. godine. Međutim, to ne znači da je ova kompanija odustala od proizvodnje uređaja za virtuelnu i proširenu realnost. Izveštaji koji stižu iz same kompanije navode na to da će upravo ove godine značajno proširiti ponudu u ovom segmentu.

Faršid Falah, Samsungov direktor za razvoj XR i igara, posredno je to najavio na panelu, koji je u četvrtak održan na Augmented World Expo događaju u Santa Klari. On je pomenuo da kompanija ulaže velike napore u razvoj VR-a, kao i u razvoj AR sposobnosti za Galaxy S10 telefone. S10 poseduje napredne senzore dubine, kao i opciju nazvanu Bixby Vision, koja omogućava identifikovanje objekata, pa čak i njihovu kupovinu, jednostavnim fokusiranjem kamere telefona na njih.

Samsung će najverovatnije u narednim mesecima predstaviti nekoliko novih kaciga, od kojih će neke možda čak uključiti i postojeću liniju Gear proizvoda, koja je u stagnaciji. Za ovu liniju, koja je započeta sa Gear VR kacigom 2015. godine, Falah je naveo da ona predstavlja odličnu polaznu tačku za VR, ali da su se stvari dosta promenile u poslednje četiri godine i da su tržišni uslovi znatno drugačiji nego tada.

Izvor: The Verge

