Samsung pripremio poklone povodom ponovnog otvaranja radnje u Beogradu

Nakon pauze u radu, kompanija Samsung Electronics ponovo otvara vrata svoje Samsung brand store radnje u beogradskom tržnom centru Ušće u petak, 8. maja.

Radnja će biti otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, u skladu sa propisanim zakonskim merama. Na ulazu u prodavnicu biće postavljeno sredstvo za dezinfekciju ruku, a u samom objektu je predviđeno istovremeno prisustvo najviše sedam osoba, uz poštovanje međusobne udaljenosti od dva metra.

Pokloni za kupce

Uz to, Samsung je za svoje korisnike pripremio i iznenađenja, pa one koji se odluče za kupovinu nekog od modela telefona, kao što su Galaxy A51, A71, S10 serija, S20 serija, Note10 serija ili Galaxy Z Flip, čekaju pokloni, poput Samsung auto punjača ili postolja za telefone, idealnih za montiranje u automobilima. Promocija traje od 8. do 18. maja ili do isteka zaliha.

Za više informacija, korisnici mogu kontaktirati promotera na broj telefona +381 61 184 3404, pozivom ili putem Messenger aplikacije.

