Samsung proširuje S Pen podršku na nove serije uređaja

Samsung-ov S Pen je do sada bio povezan sa Galaxy Note serijom telefona, ali to će se u narednim godinama promeniti. Upravo predstavljen Galaxy S21 Ultra ima podršku za S Pen, a Samsung će prodavati samostalne S Pen-ove koji će moći da se koriste uz ovaj telefon.

S Pen tamo, S Pen vamo

Biće nekoliko modela, a Pro model će podržavati Bluetooth konekciju za Air Actions pokrete. To znači da će vlasnici S21 Ultra telefona uskoro moći da hvataju beleške, prave bolje screenshot-ove, potpisuju dokumente ili crtaju u svojim omiljenim aplikacijama. Drugim rečima, upotrebljivost S21 Ultra telefona biće značajno unapređena.

Postoje indicije da će S Pen-ovi biti dostupni i za druge uređaje i kategorije proizvoda. Za sada nije poznato koje bi to kategorije mogle da budu. Najverovatnije je da će među njima biti tableti, ali to je za sada samo u domenu spekulacija. Takođe, tokom prošle godine je bilo dosta nezvaničnih informacija o tome da će Galaxy Fold serija dobiti podršku za S Pen, mada je istovremeno bilo govora o tome da se on neće isporučivati uz telefon.

S Pen će na podržanim uređajima moći da se koristi u dva različita induktivna moda – kada se prevlači iznad ekrana (hover) i u tzv. klik modu, koji rade u opsegu od 0.53 do 0.6 MHz.

