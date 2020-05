Samsung razvija svoju debitnu karticu

Južnokorejski gigant planira da predstavi svoju debitnu karticu ovog leta, najavila je kompanija. Svoju karticu Samsung će izdati u partnerstvu sa kompanijom koja se bavi finansijama i posluje sa građanstvom – SoFi.

Samsung takođe razvija finansijsku platformu koja će biti fokusirana na mobilne uređaje. Iako nije mnogo otrkiveno oko toga kako će funkcionisati ceo sistem, Samsung je najavio da će više detalja podeliti u narednim nedeljama.

Ipak, Samsung nije jedini IT div koji želi da upliva na ovo polje. Apple je to uradio još prošle godine u partnerstvu sa Goldmen Saks kompanijom. Apple-ova kartica je i titanijmska i digitalna kartica, kojom možete plaćati putem svog telefona i pratiti vašu potrošnju na aplikaciji. Google je nedavno najavio da takođe ući na to tržište, samo što će njihova kartica biti debitna poput Samsungove.

Izvor: theverge

