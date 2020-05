Samsung razvio novi security čip za telefone

Samsung je lansirao novi secure element (SE) čip, čija namena je zaštita privatnih i osetljivih podataka koji se nalaze na mobilnim telefonima. Čip koji ima oznaku S3FV9RR osmišljen je kao samostalno rešenje koje radi u saradnji sa bezbednosnim softverom.

Common Criteria organizacija koja vrši sertifikaciju bezbednosnih nivoa IT proizvoda dala je odličnu ocenu ovom čipu. Njihove ocene kreću se od EAL0 do EAL7, gde sedam reprezentuje najveći stepen sigurnosti, a Samsung-ov čip je ocenjen sa EAL6+. To je do ovog trenutka najveći rejting ikad dodeljen nekoj komponenti za mobilne telefone.

Visok stepen zaštite

Prema Samsung-u, novi čip, između ostalih stvari, obezbeđuje zaštitu za mobilne telefone i tablete tokom procesa njihovog startovanja, izoluje storidž, i osigurava mobilno plaćanje. Njegova potencijalna primena je i u domenu e-pasoša, hardverskih novčanika za kriptovalute i u svim drugim situacijama gde je neophodan visok stepen bezbednosti. Još jedna velika prednost je što ovaj čip radi nezavisno od sigurnosnih sistema glavnog procesora u uređaju.

Kompanija je u Galaxy S20 seriji već implementirala prethodnu verziju ovog čipa, koji je dobio ocenu EAL5+, a novi čip biće dostupan na tržištu tokom trećeg kvartala ove godine.

Izvor: ZDNet

