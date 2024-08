Samsung reklamira Galaxy Z Flip kao kameru za policajce

Samsung je objavio novi blog post u kojem ističe kako njihovi uređaji iz serije Galaxy Z Flip postaju sve popularniji među službama za sprovođenje zakona. Ovi sklopivi mobilni uređaji bili su deo pilot programa u policijskim stanicama Kimberling City i Indian Point u Misuriju pre dve godine, sa ciljem da se testira kako elektronika može poboljšati svakodnevne operacije policijskih snaga. Prema Samsungu, ovaj program je bio prvi put da je sklopivi uređaj korišćen od strane policije kao kamera na telu. Nakon završetka pilot programa, još dve policijske stanice odlučile su da koriste Flip uređaje kao kamere na telu, a rešenja iz tih pilot testova sada se proširuju na 25 metro policijskih odeljenja u pet država.

Flip uređaji i njihova primena u policiji

Uređaji Flip koji su korišćeni za testiranje u policiji bili su prilagođeni u saradnji sa kompanijom Visual Labs, koja preuređuje mobilne uređaje za korišćenje kao telo i dash kamere. Modifikacije, poput premapiranja dugmeta za jačinu zvuka za pokretanje kamere, bile su osmišljene da omoguće lakše i brže započinjanje snimanja na terenu, navodi Samsung.

Iako je to neočekivana upotreba koju Samsung naglašava za svoju američku publiku, The Verge je primetio blog post i brzo citirao istragu ProPublica i The New York Times-a koja pokazuje kako lokalne politike mogu negirati pozitivnu vrednost telo-kamera, bilo odlaganjem ili sprečavanjem objavljivanja snimaka. Ipak, Samsung nije jedina tehnološka kompanija koja je uključena u stvaranje svojih proizvoda kao deo policijskih snaga. Kompanija Ring, u vlasništvu Amazona, imala je (i povukla) politike o tome kako i koji snimci će se deliti sa policijom. Takođe postoje šire priče koje se još uvek odvijaju oko toga kako policijske snage koriste tehnologije kao što su prepoznavanje lica i dronovi.

