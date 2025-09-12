Samsung sprema Galaxy Glasses sa Android XR: pametne naočare stižu 29. septembra

Samsung se sprema da uđe na tržište pametnih naočara i to u velikom stilu.

Pametne naočare sa AI asistencijom stižu 29. septembra, zajedno sa XR headsetom i tri-fold telefonom

Na Unpacked događaju 29. septembra u Južnoj Koreji, kompanija će, prema izveštajima, predstaviti tri nova proizvoda: Galaxy Glasses, Project Moohan XR headset i tri-fold pametni telefon. Iako je fokus javnosti do sada bio na savitljivim telefonima i XR headsetu, Galaxy Glasses bi mogle biti najveće iznenađenje. Prema informacijama korejskih portala Newsworks, ETNews i NewsPim, Samsung planira da lansira pametne naočare koje kombinuju AI asistenciju, Google-ov softver i Qualcomm čipove – praveći direktnu konkurenciju sve popularnijim Meta Ray-Bans naočarima.

Kako će izgledati Galaxy Glasses?

Za razliku od „punih“ AR naočara koje projektuju vizuelne elemente u realni svet, Samsung Galaxy Glasses će u prvoj generaciji biti audio-orijentisane. To znači da neće imati integrisani AR ekran, već će se fokusirati na:

AI asistenciju (brže odgovaranje na pitanja, zadatke i komande),

pozive i audio komunikaciju,

slušanje muzike i podcasta,

navigaciju,

real-time prevod jezika,

situacionu svest (prepoznavanje konteksta i davanje korisnih informacija).

Ovakav pristup pokazao se uspešnim kod Meta Ray-Bans naočara, koje su se dobro prodavale zahvaljujući praktičnim funkcijama i integraciji sa AI. Samsung sada pokušava da uđe u isto tržište – ali sa dodatnom prednošću: Android XR platformom, razvijenom u partnerstvu sa Google-om.

Hardver i softver: Qualcomm u srcu uređaja

Najverovatnije je da će Galaxy Glasses koristiti Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 čip, isti onaj koji pokreće Meta Ray-Bans. Ovaj procesor je optimizovan za pametne naočare, sa podrškom za:

efikasnu obradu zvuka,

prepoznavanje glasa,

obradu komandi u realnom vremenu,

osnovne AI funkcije direktno na uređaju.

Nova generacija čipa, Snapdragon AR1+ Gen 1, predstavljena je u junu 2025. na AWE konferenciji. Ona donosi:

20% manju potrošnju energije,

kompaktnije dimenzije,

bolje foto i video mogućnosti,

jače lokalne AI modele (sa manje slanja podataka u cloud).

Ipak, analitičari smatraju da je malo verovatno da će Samsung odmah ugraditi novi čip, jer bi to odložilo lansiranje. Kako kaže Anshel Sag, analitičar u Moor Insights & Strategy, kompanija bi mogla da koristi AR1 Gen 1 za prvu generaciju, dok bi AR1+ bio rezervisan za modele planirane za 2026.

Google i Android XR: širenje ekosistema

Samsung nije sam u ovoj priči. Partnerstvo sa Google-om je ključni deo Galaxy Glasses projekta. Na Google I/O konferenciji u maju 2025, šef Android XR-a, Šahram Izadi, rekao je:

„Širimo Android XR platformu sa headsetova i na pametne naočare. Već testiramo prototipe sa našim pouzdanim partnerima.“

Kao dugogodišnji saradnik Google-a, Samsung je logičan izbor za lansiranje prvih uređaja zasnovanih na Android XR platformi. Cilj je da se stvori zajednički softverski okvir na kome različiti proizvođači mogu graditi hardver, slično kao što je Android učinio za pametne telefone.

U praktičnom smislu, to znači da će Galaxy Glasses imati:

duboku integraciju sa Android ekosistemom,

podršku za Google Gemini AI,

mogućnost proširenja funkcija preko aplikacija i API-ja,

povezivanje sa Samsung Galaxy uređajima i Windows računarima.

Konkurencija ne spava: Meta, Rokid, Brilliant Labs…

Samsung neće biti sam na tržištu. Meta već 17. septembra, samo dve nedelje pre Samsung Unpackeda, planira da predstavi nove modele svojih naočara. Očekuje se lansiranje:

Hypernova AR naočara sa cenom od oko 800 dolara,

nove generacije Meta Ray-Bans, fokusirane na audio i AI.

Pored Meta-e, tokom jeseni 2025. očekuju se nove naočare i od kompanija kao što su Rokid, Even Realities, Brilliant Labs i drugi. Ovaj talas lansiranja pokazuje da industrija pametnih naočara ulazi u novu fazu masovnog usvajanja.

Ako se Samsung i Google nametnu kao vodeći tandem, mogli bi da zauzmu poziciju u kojoj su bili tokom rane ere pametnih telefona – hardver i softver u simbiozi, otvoreni za ekosistem aplikacija i inovacija.

Zašto su Galaxy Glasses važan korak za Samsung?

Samsung već ima snažnu poziciju u segmentu wearable uređaja (Galaxy Watch, Galaxy Buds), ali naočare predstavljaju sledeću logičnu fazu razvoja. One se uklapaju u širu viziju gde:

sat meri zdravlje i daje notifikacije,

slušalice služe za audio i asistenciju,

naočare omogućavaju stalnu AI podršku,

telefon ostaje centralni hub.

Kombinovanjem ova četiri uređaja, Samsung gradi kompletan personalni ekosistem koji može da prati korisnika u svakoj situaciji, a istovremeno zadržava korisnike u Galaxy svetu.

Da li su Galaxy Glasses nova revolucija?

Iako neće odmah doneti futuristički AR doživljaj sa hologramima pred očima, Galaxy Glasses predstavljaju važan prvi korak u širenju AI asistencije u svakodnevni život. One će omogućiti korisnicima da dobiju informacije, prevod, navigaciju i pomoć bez potrebe da gledaju u ekran telefona. Samsung tako ulazi u direktnu trku sa Meta-om i drugim proizvođačima. Ako spoji snažan hardver, Google-ov softver i Qualcomm-ovu optimizaciju, mogao bi da postane lider u segmentu koji mnogi vide kao budućnost mobilne tehnologije. Ostaje da vidimo kako će tržište reagovati na prvu generaciju i da li će Galaxy Glasses uspeti da postanu uređaj bez koga korisnici ne mogu – kao što se to dogodilo sa pametnim telefonima pre petnaest godina.

Izvor: Zdnet