Samsung trostruki telefon dolazi uskoro

Zvanično znamo da Samsung planira da lansira svoj prvi trostruki telefon ove godine, a nedavne glasine sugerišu da bi to moglo da znači ovog ili sledećeg meseca. Samo ne očekujte da će se pojaviti na ovogodišnjem Unpacked događaju, koji obećava proizvode od „premijum AI tableta do najnovijeg člana porodice Galaxy S25“.

Korejski ET News danas izveštava da bi novi sklopivi telefon mogao biti predstavljen već ovog meseca, a telefon bi zapravo mogao biti u prodaji u novembru. Međutim, to lansiranje zvuči prilično ograničeno: očigledno samo 50.000 jedinica, daleko od miliona prednarudžbina koje Huawei tvrdi da je dobio za svoj prvi sklopivi telefon, prošlogodišnji Mate XT. Spreman je da lansira svoju drugu generaciju, Mate XTs, ovog četvrtka.

Drugi izvori tvrde da bismo mogli videti lansiranje malo ranije. Još jedan korejski sajt, Newsworks, očekuje da će Unpacked 29. septembra otkriti Samsungove predstojeće slušalice Project Moohan XR, a lejker Ice Universe tvrdi da ćemo tamo videti i trostruki preklopljeni uređaj, zajedno sa parom AR naočara. Za sada bih sve ove datume uzeo sa rezervom, ali izgleda sve verovatnije da nećemo imati previše vremena da čekamo da saznamo više.

Izvor: TheVerge