Samsung Unpacked događaj održaće se 17. januara

Prema izveštajima, očekuje se predstavljanje Samsung Galaxy S24 serije pametnih telefona.

Unpacked događaj ove godine stiže ranije nego obično

Samsung-ovi Unpacked događaji se obično održavaju prve nedelje februara. Međutim, ovo je sada interesantan pomak jer je zakazan dosta ranije a i datum je značajan obzirom na održavanje CES-a 2024. Ovaj događaj će se održati u SAP centru u San Hozeu. Takođe, biće emitovan online putem različitih Samsung-ovih kanala, među kojima je i YouTube.

Kako je u pitanju Samsung, kompanija ne otkriva nikakve detalje u vezi sa ovogodišnjim Unpacked događajem. Međutim, očekuje se da će kompanija ne samo najaviti dolazak serije „flagship“ pametnih telefona Galaxy S24, već će odmah nakon događaja omogućiti prednarudžbine. U tu svrhu, kompanija već sprovodi program “pre-reserve” gde možete ostaviti svoje ime i email adresu kako biste unapred naručili uređaje.

Ovo znači da nećete imati informacije o proizvodu koji ste unapred naručili sve do 17. januara. Ipak, sve je bez obaveza a uz to ćete dobiti kredit od 50 dolara koji možete iskoristiti za bilo koji uređaj koji Samsung planira da predstavi. Prošle godine je kompanija ponudila slične varijante, što sada znači da je to verovatno dobro prošlo kod kupaca.

U prošloj godini, predstavljena je Galaxy S23 linija, pri čemu su Galaxy S23 i S23+ dobili manje izmene. Očekuje da bi model S24 mogao da donese nešto više noviteta. Pored toga, Samsung je 2022. godine lansirao Galaxy S22 liniju pametnih telefona. Ovaj obrazac se upoređuje sa Apple-ovom praksom koji obično koristi septembar za predstavljanje novih iPhone uređaja. Shodno tome, Samsung tradicionalno predstavlja nove modele Galaxy pametnih telefona na Unpacked događajima.

To ipak ne znači da će Samsung samo predstaviti Galaxy S24 pametni telefon. Samsung obično takođe najavljuje nove modele laptopova na prvom Unpacked-u svake godine, pa možemo da očekujemo Galaxy Book4 ili nešto slično.

Ekipa PC Press-a nije pozvana na ovaj događaj i neće imati na raspolaganju informacije sa lica mesta. Krajem januara ćemo ići u Bukurešt na predstavljanje novih Redmi Note 13 telefona, a narednog meseca na MWC u Barseloni, najznačajniju evropsku manifestaciju posvećenu mobilnim telefonima.

