Samsung već sprema One UI 8.5 – stiže do kraja 2025. godine

Nakon sporog početka sa One UI 7 ranije ove godine, Samsung je povratio reputaciju brzom isporukom One UI 8 interfejsa.

Beta verzija mogla bi da se pojavi već u novembru, sa brojnim vizuelnim i funkcionalnim novinama

Međutim, kompanija ne planira da tu stane – već je u pripremi One UI 8.5, veliko ažuriranje koje bi moglo doneti najznačajnije promene do sada.

Kada stiže One UI 8.5?

Prema informacijama portala SamMobile, beta verzija One UI 8.5 mogla bi da započne tokom poslednje nedelje novembra 2025. godine, tačnije u periodu od 24. novembra nadalje.

Iako još nije potvrđeno koji će uređaji prvi dobiti ažuriranje, gotovo je sigurno da će Galaxy S25 serija biti u prvoj grupi testera.

Stabilna verzija se očekuje početkom 2026. godine, najverovatnije uz lansiranje Galaxy S26 serije.

Ovo bi značilo da Samsung menja svoj ustaljeni raspored — dok su ranije x.5 ažuriranja (poput 6.5 ili 7.5) stizala uz preklopne telefone tokom leta, sada bi nova verzija mogla stići ranije.

Zašto dolazi nova verzija tako brzo?

Promena ritma izdavanja povezana je sa nekoliko faktora:

One UI 7 je imao značajno kašnjenje, što je poremetilo godišnji ciklus.

Google je promenio i raspored objave Android beta verzija, što je uticalo na Samsungovu dinamiku razvoja.

Kao rezultat, One UI 8 je doneo samo manja poboljšanja, dok se 8.5 očekuje kao veliki „refresh“ sa više vidljivih i funkcionalnih inovacija.

Šta donosi One UI 8.5?

Procurele informacije ukazuju da će One UI 8.5 sadržati:

vidljive vizuelne promene i osvežen dizajn inspirisan iOS 26 izgledom,

3D ikone i redizajnirane menije,

nove funkcije privatnosti, uključujući opciju koja ograničava vidljivost ekrana pod određenim uglovima – korisno u gužvi ili javnom prevozu (verovatno dostupno samo na Galaxy S26 Ultra modelu),

dodatne funkcije preuzete iz Android 16 QPR2 verzije, na kojoj se zasniva.

Šta ovo znači za korisnike?

Ako Samsung zadrži sadašnji tempo razvoja, One UI 8.5 bi mogao da bude prvi “x.5” update sa sopstvenom beta verzijom, što ukazuje na značaj promena koje donosi. Osim vizuelnog osveženja, očekuje se i poboljšanje performansi i fluidnosti interfejsa, naročito na novim flagship uređajima.

Zaključak

Ako vam je One UI 8 već postao dosadan, Samsung ima spreman odgovor. One UI 8.5 dolazi do kraja 2025. godine, a beta testiranje počinje već sledećeg meseca. Sudeći po najavama, korisnici mogu očekivati veće vizuelne promene, nove opcije privatnosti i naprednije Android funkcije – što bi moglo da učini ovu verziju jednim od najzanimljivijih ažuriranja u poslednjih nekoliko godina.

Izvor: Androidauthority