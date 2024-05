Samsung zahteva od nezavisnih servisa da prijavljuju kupce koji koriste neoriginalne delove

Ugovor koji je procureo otkriva da nezavisni servisi moraju poslati vaše kontakt informacije Samsungu ako donesete uređaj na popravku.

Samsung će zahtevati od radnje da “odmah rastavi” uređaj

Ako donesete svoj Samsung uređaj u nezavisnu radnju na popravku, Samsung zahteva od radnje da pošalje vaše ime, kontakt informacije, identifikator uređaja i prirodu vašeg problema kompaniji. Još gore, ako servis otkrije da je vaš uređaj prethodno popravljen neoriginalnim ili delovima koji nisu Samsung-ovi, Samsung zahteva od radnje da “odmah rastavi” vaš uređaj. Zatim će “odmah obavesti” kompaniju.

Prema informacijama ovo je jedan deo iz ugovora: “Kompanija će odmah rastaviti sve proizvode koji su kreirani ili sastavljeni ili koji uključuju bilo koje delove za servis koji nisu kupljeni od Samsunga.” Servis “mora odmah obavestiti Samsung o detaljima i okolnostima svake neovlašćene upotrebe ili prisvajanja bilo kog dela za servis u bilo koju svrhu osim prema ovom ugovoru. Samsung može raskinuti ovaj Ugovor ako se ovi uslovi prekrše.”

Kupci koji donesu svoje uređaje u nezavisne servisne radnje ne očekuju nužno da će njihove lične informacije biti poslate proizvođaču uređaja. Ako su prethodno popravljali svoje uređaje koristeći delove treće strane koji su često znatno jeftiniji od zvaničnih. Takođe, često su i jednako dobri, sigurno ne očekuju da će servisna radnja “cinkariti” proizvođaču i učiniti njihov uređaj neupotrebljivim.

Samsung-ov ugovor izaziva zabrinutost

Stručnjaci navode da potrošači imaju pravo da koriste delove treće strane za popravku uređaja. Prema Magnuson Moss Zakonu o garancijama, federalnom zakonu koji reguliše garancije za potrošačke proizvode u SAD to je dozvoljeno. Do sada, zakon o pravu na popravku postoji u 30 država u zemlji. To je izveštaj Public Interest Research Group-e (PIRG), organizaciji za zaštitu potrošača. U državama kao što su Njujork, Minesota i Kalifornija gde ovaj zakon stupa na snagu ove godine, ugovori poput onog koji Samsung zahteva od servisnih radnji bili bi nezakoniti.

Ovo nije jedini incident u vezi sa popravkom uređaja u kojem se Samsung našao u problemima. Prodavac delova iFixit najavio je da prekida saradnju sa Samsungom na pokretanju “Repair Hub-a”. Pre samo dve godine partnerstvo je počelo. “Samsung-ov pristup popravci nije u skladu sa našom misijom,” naveo je iFixit. iFixit je naveo visoke cene Samsung-ovih delova. Zatim i nepopravljivu prirodu Samsung-ovih uređaja koji “ostaju frustrirajuće slepljeni zajedno” kao razloge za prekid saradnje.

Izvor: Engadget

