Samsung zvanično započinje olimpijsku i paraolimpijsku kampanju u konačnom odbrojavanju do Pariza 2024.

Uz manje od 100 dana do Pariza 2024,Samsung Electronics Co., Ltd., svetski olimpijski i paraolimpijski partner, zvanično je započeo kampanju „Otvoreno uvek pobeđuje“, koja slavi otvorenost kao vrednost koju deli sa ovogodišnjim Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama – i najavio svečano otvaranje svog izložbenog prostora Olympic™️ rendezvous @ Samsung | Champs-Elysees 125.

Kao što je najavljeno u januaru, poruka kompanije Samsung da „Otvoreno uvek pobeđuje“ izražava stav ovog brenda da otvorenost nudi nove perspektive i beskonačne mogućnosti i u samom je središtu programa ove kompanije za Pariz 2024. Nova kampanja koja počinje danas obuhvata priče članova Samsung Galaxy tima među kojima su skejtborder Orelijan Žiro (Francuska), parasprinter Johanes Flors (Nemačka) i brejkdenserka Sara Bi (Francuska) i pokazuje kako otvorenost omogućava da se ostvare neverovatni podvizi.

„Kao svetski olimpijski i paraolimpijski partner, Samsung uvodi inovacije i nudi najsavremeniju tehnologiju i iskustvo na Igrama već skoro 40 godina“, izjavio je Ti Em Rou, predsednik i direktor mobilnih uređaja u kompaniji Samsung Electronics. „Način na koji uživamo u Igrama se vremenom mnogo promenio, pri čemu tehnologija igra ključnu ulogu u širenju olimpijskog duha. Ovo posebno važi sada kad krećemo u „Igre širom otvorene“ i drago nam je što kroz kampanju „Otvoreno uvek pobeđuje“ više nego ikada možemo da približimo olimpijsku publiku i sportiste stvaranjem novih iskustava i čvrstih veza u Parizu 2024“.

Samsung je takođe predstavio potpuno novi izložbeni prostor pod nazivom Olympic™️ rendezvous @ Samsung | Champs-Elysees 125, koji će kroz jedinstvene doživljaje povesti ljubitelje Olimpijskih i Paraolimpijskih igara na epsko putovanje na Pariz 2024. Posetioci će moći da uživaju u najvažnijim momentima dosadašnjih Igara uz Galaxy, istraže poslednje inovacije kompanije Samsung i stvore uspomene za ceo život uz Galaxy AI.

Samsung je u osmišljavanju ovog izložbenog prostora sarađivao sa arhitektom i vizionarom Žanom Nuvelom, dobitnikom Prickerove nagrade, čiji revolucionarni rad odražava neverovatan duh olimpijaca i paraolimpijaca koji neprestano pomeraju granice i iznova definišu ono što je moguće. Inspirisan pariskim salonima iz doba prosvetiteljstva, ovaj prostor slavi otvorenost ka novim perspektivama i mogućnostima kroz odraze i optičke iluzije koje bude osećaj otvorenosti, sklada i povezanosti.

„Ceo prostor je osmišljen tako da slavi posvećenost otvorenosti kompanije Samsung“, kaže Žan Nuvel. „Apstraktna fasadna grafika prikazuje refleksije pokreta i svetla koji se pojavljuju i nestaju u trenutku, a matirana, reflektujuća bela ogledala u holu pozivaju na otkrivanje najnovijih inovacija.“

Olympic™️ rendezvous @ Samsung | Champs-Elysees 125 je svečano otvoren ceremonijom presecanja vrpce kom su prisustvovali Ti Em Rou, ambasadori Samsung Galaxy tima među kojima su bili francuska surferka Žoan Defej, britanski brejkdenser Karam Sing i francuski paraplivač Ugo Didije, kao i An-Sofi Vumar, direktorka MOK-a za televizijske i marketinške usluge, Pjer Rabadan, pomoćnik gradonačelnika zadužen za sport, Olimpijske i Paraolimpijske igre za Grad Pariz, i Etjen Toboa, generalni direktor Organizacionog komiteta Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Parizu 2024.

„Drago nam je što Olympic™️ rendezvous @ Samsung slavi naše zajedničke vrednosti za ove „Igre širom otvorene“, izjavila je An-Sofi Vumar, direktorka MOK-a za televizijske i marketinške usluge. „Samsung već decenijama ima ogromnu ulogu u unapređenju iskustva ljubitelja Olimpijskih igara zahvaljujući svojoj inovativnoj tehnologiji i oduševljeni smo što je podiže na još viši nivo ovim izložbenim prostorom, kao i na mnoge druge načine na koje podržava predstojeće Olimpijske i Paraolimpijske igre ovde u Parizu.“

Olympic™️ rendezvous @ Samsung, na adresi 125 Avenue des Champs-Élysées, otvara svoja vrata za javnost 3. maja i biće dostupan do 31. oktobra, od 10.00 do 20.00h od ponedeljka do subote i od 11.00 do 20.00h nedeljom. U njemu će tokom leta biti organizovan niz specijalnih događaja i otvoren je za svakoga ko želi da na poseban način doživi Olimpijske i Paraolimpijske igre u Parizu 2024.

Pored izložbenog prostora smeštenog na Champs-Élyséesu, Samsung će otvoriti dodatne Olympic™️ rendezvous @ Samsung prostore širom grada svetlosti i njegove okoline, uključujući Olimpijski park, Olimpijsko i paraolimpijsko selo i Glavni pres centar, kao i stanice za punjenje Samsung Galaxy uređaja na ključnim borilištima Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, gde gledaoci mogu da vide poslednje Galaxy inovacije.

Pogledajte Samsung kampanju „Otvoreno uvek pobeđuje“ na Samsung YouTube kanalu.

